Σχέδιο αξιολόγησης: «Φαίνεται να συμφωνεί το ΑΚΕΛ», λέει η ΠΟΕΔ - Με ποια κόμματα θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες

Την εκτίμηση ότι «φαίνεται να συμφωνεί το ΑΚΕΛ» με τους προβληματισμούς και τις θέσεις της, εξέφρασε την Τρίτη η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, μετά από συνάντηση με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου στα γραφεία του κόμματος, σχετικά με το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, εκφράζοντας την ελπίδα να ακούσουν το ίδιο και από άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΕΔ με τον Στέφανο Στεφάνου, και ερωτηθείσα αν οι επαφές αυτές είναι στο πλαίσιο ζυμώσεων για τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το οποίο θα οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 22 Δεκεμβρίου προς ψήφιση, η κ. Βασιλείου σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ, «από την πρώτη στιγμή» έδειξε να συμφωνεί με τις θέσεις και τους προβληματισμούς της Οργάνωσης. Πρόσθεσε ότι αν δει κάποιος τις δηλώσεις των εκπροσώπων του κόμματος, θα δει ότι «ήταν σχεδόν ταυτόσημες με τις θέσεις και τους προβληματισμούς της Οργάνωσης».

Είπε ότι και στη σημερινή συνάντηση, ενημερώθηκαν από πλευράς ΑΚΕΛ με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί τροποποιήσεις μεταξύ άλλων, και ότι κατέθεσαν ως ΠΟΕΔ «και πάλι τις θέσεις μας». Επανέλαβε ότι είναι θέσεις με τις οποίες «φαίνεται να συμφωνεί και το ΑΚΕΛ». «Επομένως, ελπίζουμε και στις επόμενες συναντήσεις και με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα, να έχουμε ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση, όπως είχαμε και από το ΑΚΕΛ», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σε τί αφορούν οι τροπολογίες, η κ. Βασιλείου είπε ότι είναι το θέμα της τελικής αξιολόγησης, «και σε ό,τι αφορά στον Διευθυντή, και σε ό,τι αφορά σε αυτό που ακούγεται για τη συμμετοχή του βοηθού Διευθυντή, και σε ό,τι αφορά στα κενά που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, και με ποιο τρόπο θα τύχει η διαχείριση στο κομμάτι αυτό, που από την αρχή λέγαμε ότι υπάρχουν πολλές ασάφειες στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο». Επομένως, συνέχισε, «αναμένουμε στην συνέχεια και με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα, να ακούσουμε ή να νιώσουμε ότι και αυτά συμμερίζονται τους προβληματισμούς και τις θέσεις της Οργάνωσης».

Ερωτηθείσα, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ είπε ότι ήδη έχει προηγηθεί συνάντηση με το ΔΗΚΟ, ενώ την Τρίτη θα είχαν συνάντηση και με τη ΔΗΠΑ, και την Τετάρτη με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.