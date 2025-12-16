Σε φυλακισμένους δημοσιογράφους το φετινό βραβείο Ζαχάρωφ - «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να φιμωθεί» διαμηνύει η Μέτσολα

Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απονεμήθηκε την Τρίτη 16/12/2025 το βραβείο Ζαχάρωφ, στους δημοσιογράφους κρατούμενους Andrzej Poczobut από τη Λευκορωσία και Mzia Amaglobeli από τη Γεωργία. Το βραβείο για την Ελευθερία της Σκέψης 2025 απονεμήθηκε σε αναγνώριση του θαρραλέου και ακούραστου αγώνα τους για τη δημοκρατία.

Σε ομιλία της η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, υπέδειξε ότι η ευρωπαϊκή μας δημοκρατία είναι θεμελιωμένη στην ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς συμπλήρωσε, «οφείλουμε να είμαστε περήφανοι και αταλάντευτοι απέναντι σε αυτή την αλήθεια. Έχουμε χύσει αίμα για αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες. Γνωρίζουμε πόσο ανεκτίμητες είναι. Και δεν θα τις παραδώσουμε ποτέ».

Αναφέρθηκε στα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα, βασικό πυλώνα για την εφαρμογή αυτών των αξιών στην πράξη. Το φετινό βραβείο σημείωσε, απονέμεται σε δύο δημοσιογράφους που ρισκάρουν τα πάντα για να αποκαλύψουν την αδικία και να αντισταθούν σε αντιδημοκρατικές πρακτικές στις ίδιες τους τις χώρες.

Ο Andrzej Poczobut έχει αφιερώσει χρόνια στην αποκάλυψη του καταπιεστικού καθεστώτος του δικτάτορα Λουκασένκο και στην υπεράσπιση της πολωνικής μειονότητας στη Λευκορωσία. Από τον Μάρτιο του 2021 κρατείται φυλακισμένος, έχοντας υποστεί απομόνωση και στέρηση ιατρικής φροντίδας.

Η Mzia Amaglobeli εδώ και δεκαετίες αποκαλύπτει τη διαφθορά και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γεωργία. Συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια δημοκρατικών διαδηλώσεων.

Η δημοκρατία δεν μπορεί να φιμωθεί, είναι το μήνυμα της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζοντας την απόλυτη συμπαράσταση στους δύο βραβευθέντες και στους λαούς τους. Αυτό το Σώμα ανέφερε η κυρία Μέτσολα, θα συνεχίσει να υψώνει τη φωνή του για τον Andrzej, για τη Mzia και για όλους όσοι διψούν για ελευθερία. Όχι μόνο όταν τα φώτα είναι στραμμένα επάνω μας, όπως σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Διότι η δημοκρατία απαιτεί δουλειά.

Η Jana Poczobut, κόρη του βραβευθέντος με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2025, Andrzej Poczobut, παραλαμβάνοντας το βραβείο συγκινημένη, ανέφερε ότι, εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια, η οικογένειά της ζει με τη σιωπή, την αβεβαιότητα και την απουσία ενός αγαπημένου προσώπου. Μπορούν να απαγάγουν ανθρώπους είπε, όχι όμως τις αρχές και τις αξίες τους. Εξέφρασε ευγνωμοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που δεν τον ξεχνά και που δεν ξεχνά και όλες τις άλλες οικογένειες που ζουν με τα ίδια αναπάντητα ερωτήματα».

Η Irma Dimitradze, δημοσιογράφος και εκπρόσωπος της βραβευθείσας με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2025, Mzia Amaglobeli, αναφέρθηκε στις αρχές της χώρας της λέγοντας ότι, η αυταρχική κυβέρνηση θεωρεί κάθε άρθρο που γράφεται επίθεση. Το καθεστώς φυλακίζει είπε, αλλά δεν μπορεί να φιμώσει την αλήθεια.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1988 στον Nelson Mandela και τον Anatoli Marchenko και αποτελεί την υπέρτατη αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.