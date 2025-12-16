Σε φυλακισμένους δημοσιογράφους το φετινό βραβείο Ζαχάρωφ - «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να φιμωθεί» διαμηνύει η Μέτσολα

Στους δρόμους την Πέμπτη οι αγρότες - Έρχονται Λευκωσία για την Πανευρωπαϊκή αγροτική κινητοποίηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

«Ο βασικός λόγος, της διαμαρτυρίας είναι η πρωτοφανή πίεση που δέχεται ο Πρωτογενής Τομέας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027»

Οι αγρότες της Κύπρου θα κινηθούν, την Πέμπτη, από τις 10:15 π.μ, με τρακτέρ και άλλα μέσα, προς την Λευκωσία όπου θα επιδοθεί το κοινό υπόμνημα στον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, και ακολούθως θα καταλήξουν στο Σπίτι της Ευρώπης, όπου θα επιδοθεί επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ανακοίνωση τους, οι Αγροτικές Οργανώσεις: ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός, αναφέρουν ότι ενωμένο το Οργανωμένο Αγροτικό Κίνημα της Κύπρου, ανταποκρινόμενο στις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών τους  Οργανώσεων στις Βρυξέλλες, COPA-COGECA, (ομοσπονδία των Αγροτικών Οργανώσεων και των Συνεταιρισμών των κρατών μελών της Ε.Ε.) θα συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή αγροτική κινητοποίηση την Πέμπτη 18, Δεκεμβρίου, 2025.

Σημειώνουν ότι η κεντρική κινητοποίηση θα γίνει στις Βρυξέλλες ενώ τα κράτη μέλη που είναι μακριά όπως η Κύπρος, θα κινηθούν στις χώρες τους.

«Ο βασικός λόγος, της διαμαρτυρίας είναι η πρωτοφανή πίεση που δέχεται ο Πρωτογενής Τομέας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές, η απόφαση για αλλαγή της αρχιτεκτονικής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027 με μείωση του προϋπολογισμού, οι Γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς», προσθέτουν.

Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται τολμηρές, σαφείς και απτές λύσεις για τα χωράφια, τις φάρμες και τους συνεταιρισμούς μας, δηλαδή μια ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη ΚΑΠ μετά το 2027, δίκαιους και διαφανείς εμπορικούς κανόνες που προστατεύουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα παραγωγής και πραγματική απλούστευση και μείωση της γραφειοκρατίας, καταλήγουν οι Αγροτικές Οργανώσεις, στην ανακοίνωση τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

