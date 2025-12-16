Έρχιουρμαν: Μίλησε τηλεφωνικώς με τον Στίβεν Ντάουτι για το Κυπριακό - Τι γράφουν Τ/κ ΜΜΕ

Σε φυλακισμένους δημοσιογράφους το φετινό βραβείο Ζαχάρωφ - «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να φιμωθεί» διαμηνύει η Μέτσολα

Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό πρόβλημα συζήτησε ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον Υφυπουργό Ευρώπης, Βόρειας Αμερικής και Υπερπόντιων Εδαφών, Στίβεν Ντάουτι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το μεσημέρι της Τρίτης. 

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έγινε αξιολόγηση των δεδομένων και πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την πορεία του Κυπριακού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

