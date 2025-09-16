Δημιουργία Ταμείου για την απώλεια χρήσης ε/κ περιουσιών: Χρέος δικαιοσύνης και αλληλεγγύης

Του Νίκου Γεωργίου*

Για περισσότερο από μισό αιώνα η Κύπρος κουβαλά την πληγή της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Χιλιάδες συμπατριώτες μας ξεριζώθηκαν βίαια, στερήθηκαν τις περιουσίες τους και έκτοτε ζουν με το βάρος της απώλειας. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητούν ελεημοσύνη. Διεκδικούν την ηθική και θεσμική αναγνώριση της στέρησης που υφίστανται, καθώς και την οικονομική αποτύπωση και αποκατάσταση μιας αδικίας που συνεχίζεται.

Η πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου για την Απώλεια Χρήσης των κατεχόμενων ελληνοκυπριακών περιουσιών έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Και δεν πρόκειται για μια λογιστική πράξη. Αλλά για μια έμπρακτη πολιτική δέσμευση του κράτους να σταθεί δίπλα στους πρόσφυγες. Να αναγνωρίσει ότι το δικαίωμα στην περιουσία είναι ανθρώπινο και ότι η στέρησή του δεν μπορεί να παραμένει χωρίς ανταπόκριση.

Η δημιουργία του Ταμείου στέλνει τρία σημαντικά μηνύματα: Πρώτο, ότι το κράτος δεν ξεχνά, ούτε αδιαφορεί για τις χιλιάδες οικογένειες που στερήθηκαν την περιουσία τους. Δεύτερο, ότι επιδεικνύεται θεσμική σοβαρότητα, κατοχυρώνοντας με τρόπο οργανωμένο και υπεύθυνο ένα μηχανισμό στήριξης. Και τρίτο, ότι μπορούμε, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, να βάζουμε πάνω από όλα το καλό του τόπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε τη μέχρι στιγμής εποικοδομητική στάση της Κυβέρνησης αλλά και την ομόφωνη στήριξη των πολιτικών κομμάτων. Αυτή η συναίνεση καταδεικνύει ότι στα μεγάλα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα, μπορούμε να υπερβούμε τις διαφορές μας και να προτάξουμε το κοινό καλό. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε και σε άλλες κρίσιμες πτυχές της δημόσιας και πολιτικής ζωής.

Ασφαλώς, το Εθνικό Ταμείο για την Απώλεια Χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών δεν λύνει το Κυπριακό. Δεν επανενώνεται ο τόπος μας, ούτε επιστρέφονται οι περιουσίες στους νόμιμους χρήστες τους. Πρόκειται για έναν μηχανισμό, ο οποίος προσφέρει κάτι ουσιαστικό: την αναγνώριση, την ηθική δικαίωση και μια έμπρακτη στήριξη που έπρεπε να είχε δοθεί εδώ και χρόνια. Είναι ένα μέτρο δικαιοσύνης που συνάδει με τις αρχές του κράτους δικαίου, αλλά και μια πράξη αλληλεγγύης που στέλνει μήνυμα πως οι πρόσφυγες δεν είναι μόνοι.

Με το Εθνικό Ταμείο κάνουμε ένα βήμα μπροστά, στηρίζοντας τους ανθρώπους που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος της κατοχής. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε μέχρι να έρθει η μέρα της δικαίωσης και της απαλλαγής από την κατοχή.

*Βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου