Υπογραφή συμβολαίων για δημιουργία κέντρου ενασχόλησης ηλικιωμένων στα Μέσανα

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου που αφορά την επιδιόρθωση του κτηρίου της πρώην ΣΠΕ Μεσάνων και την μετατροπή του σε κέντρο ενασχόλησης ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση χτες Παρασκευή υπογράφηκαν στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσάνων κ. Περικλή Μασακαρή, ως αναθέτουσα αρχή και την εκπρόσωπο της εταιρίας Pedilo Constructions Ltd κ. Κωνσταντίνα Όθωνος ως αναδόχου, τα συμβόλαια για την εκτέλεση του έργου επιδιόρθωση του κτιρίου πρώην ΣΠΕ Μεσάνων και μετατροπή του σε κέντρο ενασχόλησης ηλικιωμένων.

Το έργο θα αρχίσει άμεσα και θα συνεχίσει ως συνεχιζόμενο έργο με το νέο έτος 2026, το δε κόστος ανέρχεται μαζί με το ΦΠΑ στις 200.952 ευρώ.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο προστίθεται στην ανακοίνωση, με υπομονή και επιμονή προχωρά για την υλοποίηση των επόμενων προγραμματισμένων έργων που έθεσε σαν στόχο του , για το καλό της κοινότητας μας.

Επιπρόσθετα το Κοινοτικό Συμβούλιο Μεσάνων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το Υπουργείο Εσωτερικών , την Έπαρχο Πάφου και τους λειτουργούς των υπηρεσιών της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε ο κ. Μασακαρής στον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Επαρχιακής Διοίησης Πάφου Νεόφυτο Λαζάρου και τους συνεργάτες του, για το έμπρακτο ενδιαφέρον, την βοήθεια και την στήριξη τους προς το έργο μας. Τέλος ευχαρίστησε την την κ. Έλενα Κοντού, Πολιτικό Μηχανικό της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου η οποία θα έχει την επίβλεψη και συντονισμό του Έργου.