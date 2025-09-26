«Εξουσίες και εργαλεία στις διαχειριστικές επιτροπές για εύρυθμη λειτουργία, επαρκή συντήρηση, αποφυγή διαφορών και προστριβών»

Γράφει ο Κωνσταντίνου Ιωάννου

Η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας που ζουν σε πολυκατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, επηρεάζεται συχνά από προβλήματα και δυσλειτουργίες που αφορούν την ανεπαρκή συντήρηση των κτηρίων, φθορές που δεν αντιμετωπίζονται εγκαίρως, έλλειψη ξεκάθαρων κανόνων για τα κοινόχρηστα έξοδα, ακόμη και προστριβές μεταξύ ιδιοκτητών ή ενοίκων που καταλήγουν σε αδιέξοδο. Τα προβλήματα αυτά είναι πολλές φορές πολύ σοβαρά και αγγίζουν ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, αφού κτήρια λόγω ανεπαρκούς φροντίδας και συντήρησης καθίστανται ακατάλληλα και επικίνδυνα, όχι μόνο για τους ενοίκους.

Η απουσία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου είχε ως αποτέλεσμα να διογκώνονται οι δυσλειτουργίες, να συσσωρεύονται αδικίες και να υπονομεύεται η ασφάλεια των κατοίκων. Ως Κυβέρνηση, κρίναμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Το τροποποιητικό νομοσχέδιο που καταθέσαμε στη Βουλή, η συζήτηση του οποίου επανάρχισε αυτή τη βδομάδα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, φιλοδοξεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε ένα πρόβλημα που αφορά σχεδόν τον μισό πληθυσμού της χώρας μας.

Με το νομοσχέδιο εισάγουμε ασφαλιστικές δικλείδες και καθορίζουμε με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων όσοι ζουν ή κατέχουν ιδιοκτησίες σε κοινόκτητες οικοδομές, ώστε να αποφεύγονται προστριβές και αδιέξοδες αντιπαραθέσεις. Οι διαχειριστικές επιτροπές αποκτούν πραγματικά εργαλεία και ουσιαστικές εξουσίες, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία Παγίου Ταμείου για κάθε κοινόκτητη οικοδομή, στο οποίο θα συνεισφέρουν όλοι οι ιδιοκτήτες το ποσό που θα ορίζει η διαχειριστική επιτροπή. Έτσι, θα μπορούν να καλύπτονται με δίκαιο και επαρκή τρόπο οι δαπάνες για συντήρηση, επιδιορθώσεις και έλεγχο της ασφάλειας των κτηρίων. Εξίσου σημαντική είναι η πρόνοια για την καταβολή των κοινοχρήστων τελών. Με σαφείς υποχρεώσεις για έξοδα καθαριότητας, θέρμανσης και συντήρησης ανελκυστήρων, τερματίζεται η αδικία σε βάρος όσων ήταν συνεπείς. Παράλληλα, εισάγεται η έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής κοινοχρήστων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση ή πώληση διαμερίσματος, ώστε κανείς να μην επιβαρύνεται με τα χρέη και τις υποχρεώσεις άλλων, ενώ εισάγονται, επιπλέον, πιο αποτελεσματικοί τρόποι για εξασφάλιση των οφειλών από ιδιοκτήτες/ένοικους των μονάδων.

Μια ακόμα τομή που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αφορά τη σύσταση Υπηρεσίας Εγγραφής Κοινόκτητων Οικοδομών και Εποπτείας Διαχειριστικών Επιτροπών, η οποία θα υπάγεται στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης. Με την καταγραφή όλων των οικοδομών και τη δημιουργία μητρώων, θα υπάρχει πλέον διαφάνεια, εποπτεία και λογοδοσία. Εξίσου ουσιαστική είναι και η πρόνοια για την υποχρεωτική ασφάλιση των οικοδομών και των οικιστικών μονάδων, ένα μέτρο που ενισχύει την προστασία της περιουσίας, αλλά και την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών.

Η νομοθετική ρύθμιση προϋποθέτει συνεργασία και συναινέσεις. Για αυτό κατά τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου διεξήχθη εκτενής διαβούλευση με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, την Επίτροπο Νομοθεσίας και άλλους αρμόδιους φορείς. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι το επόμενο διάστημα θα διεξαχθεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ένας εποικοδομητικός διάλογος, με στόχο το νομοσχέδιο στην τελική μορφή του να οδηγηθεί το συντομότερο ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση. Η ρύθμιση των κοινόκτητων οικοδομών είναι πάνω από όλα μια πράξη σεβασμού προς τους πολίτες και το δικαίωμά τους σε μια ασφαλή και αξιοπρεπή ζωή.

*Υπουργός Εσωτερικών