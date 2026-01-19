Διψούν για ενημέρωση οι φορολογούμενοι- Υψηλό το ενδιαφέρον λέει ο Έφορος Φορολογίας

Υψηλό ενδιαφέρον επιδεικνύουν φορείς και πολίτες για ενημέρωση ως προς τις αλλαγές που έχουν επέλθει με την ψήφιση των νομοθεσιών στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης που τέθηκε σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2026, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι πέραν των 8.000 προσώπων πρόκειται να συμμετέχουν σε παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας και που διοργανώνονται σε συνεργασία με οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς φορείς/συνδέσμους, όπως ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, ΣΕΛΚ, συντεχνίες, μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ., εστιάζοντας στις κυριότερες αλλαγές που έχουν επέλθει με βάση τη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2026.

Ηδη από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου του 2026 πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση παρουσιάσεις είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, με εύρος που ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του κάθε φορέα.

Σύμφωνα με τον έφορο Φορολογίας, από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου του 2026 το Τμήμα Φορολογίας, «έπειτα από πολύ εντατική εργασία, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πολύ χρήσιμο υλικό για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών επί των αλλαγών που έχουν προκύψει από τη φορολογική μεταρρύθμιση 2026 και που επηρεάζουν σε πρώτη φάση τα φυσικά πρόσωπα και τον τρόπο που φορολογούνται τα εισοδήματά τους».

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρκίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί το έντυπο Τ.Φ.59, Δήλωση για Διεκδίκηση Φορολογικών Εκπτώσεων για το φορολογικό έτος 2026 στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, ο επεξηγηματικός οδηγός εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου (από το φορολογικό έτος 2026) και Συχνές ερωτήσεις (FAQs) και αντίστοιχες απαντήσεις.

Επίσης, δημοσιεύθηκαν παραδείγματα εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα και εργαλείο υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι το υλικό αυτό «θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται όταν κρίνεται αναγκαίο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή παρουσιάσεων και την ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από το κοινό εντοπίζονται θέματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων».

Ο έφορος Φορολογίας προέτρεψε το κοινό να μελετήσει πολύ προσεκτικά όλο το υλικό που έχει αναρτηθεί και να ενημερώνεται συνεχώς, ώστε να κατανοήσει, όπως είπε, τις νέες έννοιες που συνοδεύουν τις νέες εκπτώσεις που παρέχονται στα φυσικά πρόσωπα.

«Ιδιαίτερα εύχρηστο και αποτελεσματικό είναι το Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου Εισοδήματος με το οποίο εισάγοντας τα οικονομικά δεδομένα υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος πριν και μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς επίσης και το φορολογικό όφελος από τη φορολογική μεταρρύθμιση», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Μαρκίδης επανέλαβε ότι όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος τα προηγούμενα έτη σαφέστατα θα έχουν φορολογικό όφελος από τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Πηγή: ΚΥΠΕ