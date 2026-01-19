Στο «ΑΑΑ» διατήρησε ο DBRS την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας

Τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στην κορυφαία αξιολόγηση «AAA» και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο R-1 (υψηλή), επιβεβαίωσε ο διεθνής οίκος DBRS Ratings GmbH (Morningstar DBRS), θέτοντας σταθερή την τάση (προοπτική) όλων των αξιολογήσεων.

Οι σταθερές τάσεις για τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις του ΕΜΣ, ο οποίος παρέχει χρηματοπιστωτική συνδρομή στις χώρες της Ζώνης του ευρώ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες χρηματοδότησης ή απειλούνται από αυτές, αντικατοπτρίζουν την άποψή του καναδικού οίκου ότι ο Μηχανισμός είναι «ανθεκτικός σε καθοδικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων γεωπολιτικών και οικονομικών αντιξοοτήτων, λόγω της πολύ υψηλής κεφαλαιοποίησή του, της αποτελεσματικής και διαφοροποιημένης χρηματοδότησης και ρευστότητας, και την πολύ ισχυρή και σταθερή διαχείρισή του».

«Οι αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του ΕΜΣ υποστηρίζονται από την πολύ ισχυρή πολιτική εντολή και κεφαλαιοποίησή του, σε συνδυασμό με το χαμηλό προφίλ κινδύνου του», υπογραμμίζει ο οίκος.

Σύμφωνα με τον DBRS, η ισχύς του ΕΜΣ αντικατοπτρίζει τον μοναδικό του ρόλο στη δημόσια πολιτική εντός της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής, λειτουργώντας ως χρηματοοικονομικός μηχανισμός ασφαλείας για είκοσι κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Σημειώνει ότι την 1η Ιανουαρίου 2026, η Βουλγαρία κατέστη το 21ο μέλος της Ζώνης του ευρώ και αναμένεται να ενταχθεί στον ΕΜΣ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Προσθέτει ότι μετά την επικύρωση από όλα τα κράτη μέλη της τροποποιημένης Συνθήκης του ΕΜΣ, ο ρόλος του Μηχανισμού θα επεκταθεί ώστε να αποτελεί και τον χρηματοοικονομικό μηχανισμό ασφαλείας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης.

Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις του ΕΜΣ αντικατοπτρίζουν επίσης, σύμφωνα με τον καναδικό οίκο, την πιστοληπτική ικανότητα των βασικών μετόχων του και τη δέσμευσή τους προς τον Μηχανισμό.

Ο DBRS αναφέρει ότι ΕΜΣ λειτουργεί ως χρηματοοικονομική ασφάλεια για είκοσι κράτη, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 18% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ευρωζώνης.

Αναφέροντας ότι ο ΕΜΣ σχεδιάστηκε για να παρέχει χρηματοδότηση σε χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται υπό σοβαρή οικονομική πίεση, ο DBRS σημειώνει ότι ως αποτέλεσμα αυτού, οι πιστωτικοί κίνδυνοι στο χαρτοφυλάκιο δανείων του ΕΜΣ μπορεί να είναι, εκ φύσεως, υψηλοί και συγκεντρωμένοι.

Ανεξόφλητα δάνεια Ελλάδας, Ισπανίας και Κύπρου

Ο DBRS αναφέρει επίσης ότι το ανεξόφλητο χαρτοφυλάκιο δανείων του ΕΜΣ συγκεντρώνεται επί του παρόντος σε τρία κράτη μέλη: την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κύπρο.

Προσθέτει ότι ο ΕΜΣ απολαμβάνει καθεστώς προτιμησιακού πιστωτή για τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Κύπρο και την Ελλάδα, τα οποία αντιπροσώπευαν το 90% του χαρτοφυλακίου δανείων του στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025.

Αυτό το καθεστώς προτιμησιακού πιστωτή παρέχεται, ωστόσο, σε κατώτερη βάση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Αναφέρει επίσης ότι ο ΕΜΣ δεν έχει υποστεί ζημίες στο χαρτοφυλάκιο δανείων του από την ίδρυσή του και η πιστοληπτική ικανότητα των τριών χωρών (Ελλάδας, Ισπανίας και Κύπρου) βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και προσθέτει ότι όλοι οι δανειολήπτες αξιολογούνται σε Επενδυτική Βαθμίδα μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας τον Σεπτέμβριο του 2023.

