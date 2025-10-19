Ο Πρόεδρος και ο ψευδόκοκκος της παπουτσοσυκιάς

«Κανεί φουμίσια, γιε μου. Φέρτον νουν σου». Η γιαγιά μου κάπως έτσι μάλωνε όλους τους καυχησιάρηδες και τους πολυλογάδες που άνοιγαν το στόμα τους και έβγαζαν τη γλώσσα τους περίπατο. Πολύ αυστηρή η γιαγιά μου η Ελένη και ενίοτε φαρμακόγλωσση.

Τι άλλο να έλεγε, μεταξύ μας, αν άκουγε τον εξοχότατό μας Πρόεδρο να λέει ότι ετοίμασε σχέδιο ώστε κυπριακές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν για ανοικοδομήσουν τη Γάζα;

«Γιε μου», θα του έλεγε, «έσιει έναν μήνα που γυρεύκω υδραυλικό να μου σάσει τη φουντάνα της κουζίνας τζαι εν βρίσκω, τζαι συ πιστεύκεις ότι θα έβρεις εταιρείες να στείλεις στη Γάζα;»

Η γειτόνισσα της γιαγιάς μου, η κ. Θεονίτσα, έψαχνε εναγώνια ηλεκτρολόγο να της σάσει «τα φώτα» και της έκλεισε ραντεβού μετά από 6 βδομάδες. Ούτε γιατρός με ειδικότητα στο ΓεΣΥ να ήταν! Τηλεφωνάς για γαστρεντερολόγο και σου λέει η ιδιαιτέρα, «έλα του χρόνου τον Σεπτέμβρη διότι ο γιατρός έν' γεμάτος», οπότε η κ. Θεονίτσα είναι καταδικασμένη να πίνει τσάι σπατζιά να της περνά ο πόνος μέχρι να τη δει ο γιατρός. Ο ηλεκτρολόγος έρχεται...

Αμάλθεια

Γενικά ο Πρόεδρός μας δεν μαζεύεται. Πήγε στην Αίγυπτο με ένα κείμενο τριών σελίδων και σε αυτό χώρεσε το σκεπτικό πώς η Κύπρος θα ταΐζει τον κόσμο στη Γάζα μέσω του σχεδίου Αμάλθεια, και κυρίως πώς θα κτίσει μια ερειπωμένη πόλη η οποία πριν δύο χρόνια φιλοξενούσε 1,5 εκατ. Παλαιστίνιους.

Η Κύπρος τα τελευταία δύο χρόνια έστειλε μέσω Λάρνακας γύρω στους 25.000 τόνους τρόφιμα που παρέλαβε από διάφορες χώρες και οργανισμούς. Όπως ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη, καθημερινά στη Γάζα απαιτούνται 1.300 τόνοι τροφίμων για να ζει ο κόσμος. Εν ολίγοις, μέσω της Κύπρου μεταφέρθηκαν τρόφιμα που κάλυψαν τις ανάγκες του πληθυσμού για 19 μέρες σε σχέση με τις 730 μέρες (δύο χρόνια) όπου επικρατεί ο λιμός. Όλοι θυμόμαστε ότι πήγαν οι Αμερικανοί να στήσουν μια πλατφόρμα εκεί στην ακτή της Γάζας για να ξεφορτώνει τρόφιμα το Αμάλθεια, αλλά σε μερικές μέρες την πήρε η θάλασσα, οπότε μείναμε στα λόγια και με δυο χείλη καμένα.

Ασταμάτητος

Βεβαίως ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ασταμάτητος και αυτό οφείλεται στο αστείρευτο ταλέντο που έχει να συμπυκνώνει τον λόγο του, και κυρίως να είναι μεταδοτικός. Μετά τις δηλώσεις του ότι ταΐσαμε τη Γάζα, τους τελευταίους μήνες έδωσε ρεσιτάλ και στις συναντήσεις του με Τούρκους αξιωματούχους. Είδε, για παράδειγμα, τον Ερντογάν στη Βουδαπέστη, και όπως μας λέχθηκε τότε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στα δύο λεπτά της συζήτησής τους και στα όρθια, συζήτησαν το Μεσανατολικό, το Ουκρανικό και βεβαίως το Κυπριακό. Μια βδομάδα αργότερα στο Μπακού ο Νίκος Μινχάουζεν Χριστοδουλίδης είδε τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, όπου στην παρουσία του Προέδρου της Αλβανίας προέβησαν σε ανασκόπηση όλων των παγκόσμιων θεμάτων, όπως η κλιματική αλλαγή και η μείωση του life expectancy των πιγκουίνων της Ανταρκτικής, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του Κυπριακού. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της τρίλεπτης, πλην βαρυσήμαντης συνάντησης, εξήγησε στον κ. Φιντάν ότι η Κύπρος μπορεί να βοηθήσει και να προωθήσει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην κυριολεξία ο Οθωμανός Φιντάν τον άκουγε με το στόμα ανοικτό, όταν δε ο δικός μας του εξήγησε ότι είναι κολλητός του Μακρόν και ότι θα τακτοποιήσει όλα όσα ενδιαφέρουν την Τουρκία, έβγαλε μια κραυγή ανακούφισης: «Μα γιατί τόσα χρόνια, Νίκο μου, δεν σε βρήκαμε και δεν σε αξιοποιήσαμε;» αναφώνησε ο απόγονος του Μωάμεθ του Β', του οποίου η μητέρα ήταν, ως γνωστόν, χριστιανικής καταγωγής και ο ίδιος ομιλούσε απταίστως την ελληνική.

Με τον Τραμπ

Θα μπορούσε κάποιος λοιπόν να πει με ασφάλεια ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι εκπαιδευμένος στις σύντομες συζητήσεις και στις τεράστιες σε σημασία ανακοινώσεις με ξένους ηγέτες, οπότε στα 30 δευτερόλεπτα που είδε τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορούσε να ζητήσει μαζί του τα πάντα. Ειδικοί επιμετρητές χρόνου στο Χ μάς ενημέρωσαν ότι η χειραψία Χριστοδουλίδη, που μεταξύ μας είχαν όλοι οι ηγέτες με τον Τραμπ όταν πήγαν να τον προσκυνήσουν στο Σαρμ Ελ Σέιχ, κράτησε 30 δευτερόλεπτα και ότι στα 21 δευτερόλεπτα οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν κάποια λόγια με βάση την κίνηση των χειλιών τους. Για 10 δευτερόλεπτα κινούνταν τα χείλη του Τραμπ και για 11 δευτερόλεπτα του Χριστοδουλίδη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, διά της ταχύτατης ροής λόγου που διαθέτει, στα 11 εκείνα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, έκανε στον Τραμπ μια σφαιρική ενημέρωση για το Κυπριακό. Του μίλησε για την εισβολή, τις προσπάθειες λύσης, και βεβαίως επικεντρώθηκε στο Κραν Μοντανά και το πλαίσιο Γκουτέρες. Του εξήγησε ότι η αποτυχία της λύσης οφειλόταν στη σπουδή εκείνου του τσιτσιφιόγκου του Άιντε που βιαζόταν να λύσει το Κυπριακό για να γίνει Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, του επεσήμανε γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε απ' εκεί που μείναμε και τέλος προέβη σε μια εκτενή ανάλυση για το πώς η καταπόλεμηση του Δάκου στις ελιές της Κύπρου ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού τον ρώτησε ποιος είναι, θυμήθηκε το σημείωμα που του ετοίμασε η πρέσβειρα κ. Τζούλι Φίσιερ, ότι στην Κύπρο έχουμε πρόβλημα με τις παπουτσοσυκιές τα τελευταία χρόνια Ο ψευδόκοκκος της φραγκοσυκιάς, ως γνωστόν, εντοπίστηκε στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Σεπτέμβριο του 2016 στην επαρχία Αμμοχώστου και τον Ιούλιο του 2017 σε μικρή έκταση στην επαρχία Λάρνακας. Έκτοτε κάνει θραύσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, με αποτέλεσμα τα παπουτσόσυκα (Shoe-Figs) να έχουν καταντήσει είδος πολυτελείας. Ο κ. Τραμπ υποσχέθηκε ότι μετά τη λύση θα αποστείλει ειδικά ψεκαστικά αεροπλάνα για να πετάξουν πάνω από ολόκληρη την Κύπρο για να κτυπήσουν στη ρίζα του τον άθλιο ψευδόκοκκο της παπουτσοσυκιάς, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον ευχαριστεί θερμά. Για τον συντονισμό του θέματος αυτού μαθαίνουμε ότι σύντομα θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον ο διευθυντής επικοινωνίας του Προέδρου κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος για να ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Μηδενισμός

Κάποιοι όλες αυτές τις προσπάθειες του Προέδρου, είτε μέσω διεθνών επαφών, είτε μιλούμε για το πρόγραμμα Minds μέσω του οποίου επέστρεψαν όλα τα έξυπνα μυαλά πίσω στη χώρα μας, είτε μέσω της επίλυσης των προβλημάτων ύδρευσης και εξηλεκτρισμού της Πολιτείας, αλλά και της συγκοινωνιακής σύνδεσης Πάφου -Πόλεως Χρυσοχούς, τις υποτιμούν και προσπαθούν να τις υποβαθμίσουν. Σε σημείο που ο ΥΠΕΞ της χώρας μας κ. Κόμπος έκανε λόγο για «αυτοματοποιημένο μηδενισμό» και στη συνέχεια ενημέρωσε τον συντάκτη του «Φ» ότι οι Τούρκοι προσπάθησαν να κόψουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη από το να πάει στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και κάποια ελαφρυντικά για τους μηδενιστές. Όταν υπάρχει -σχεδόν καθημερινά- ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής τσιόφτας, προκύπτει αυτόματα και η αντίδραση που σίγουρα οδηγεί και στον μηδενισμό. Εν ολίγοις, πρέπει να σταματήσει άμεσα η έκλυση αερίων που προκαλεί η ευερέθιστη φαντασία του κ. Προέδρου. Η φαρμακόγλωσση γιαγιά μου, βέβαια, θα το έλεγε λίγο διαφορετικά στον κ. Πρόεδρο: «Κανεί πόρτους, γιε μου».