Ώρα αποφάσεων και σύνεσης για την ΑΤΑ

Μια τελευταία ευκαιρία στο διάλογο για την ΑΤΑ δίνεται σήμερα με την κοινή συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών και η κάθε πλευρά καλείται να λάβει τις αποφάσεις της με σύνεση για το καλό όλων και κυρίως της οικονομίας.

Μετά από μήνες συζητήσεων, συγκρούσεων και εκατέρωθεν ανταλλαγών πυρών ήρθε η ώρα το πολύκροτο ζήτημα της ΑΤΑ να λήξει με θετικό, ελπίζουμε, πρόσημο.

Είναι η ώρα που η κάθε πλευρά, πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παλέψει όχι για να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί να κερδηθεί από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης αλλά για να πετύχει το καλύτερο υπό τις περιστάσεις αποτέλεσμα.

Είναι αλήθεια και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν κάνει σημαντικές υποχωρήσεις από τις διεκδικήσεις τους. Εκεί που απαιτούσαν κατάργηση του θεσμού, δέχθηκαν τη σταδιακή επέκταση του ποσοστού καταβολής της ενώ συναινούν πλέον και στο 100% με προϋποθέσεις, όχι για όλους καθώς θα δεχθούν πίεση τα δημόσια οικονομικά, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η οικονομία ευρύτερα.

Παρά το γεγονός ότι «ΑΤΑ για όλους» θα ήταν ενδεχομένως ένα δίκαιο μέτρο προκειμένου να την απολαμβάνουν και πολλοί εργαζόμενοι που δεν την λαμβάνουν, εντούτοις η πίεση στα δημοσιονομικά θα είναι μεγάλη και η Κύπρος δεν έχει περιθώρια για περαιτέρω αύξηση των δαπανών. Ήδη παραβιάζουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις ωστόσο θα μπορούσαν σε περιόδους που έχουν κέρδη να επιστρέφουν χρήματα στους εργαζομένους μέσω μισθολογικών αυξήσεων που οι ίδιες θα αποφασίζουν. Υπάρχει ευχέρεια θεωρώ για κάποιες επιχειρήσεις, ίσως όχι για όλες.

Οι συντεχνίες από την άλλη, κατάφεραν και έπεισαν για το κεκτημένο δικαίωμα της επιστροφής της ΑΤΑ στο 100% και διεκδικούν επέκτασή της προκειμένου να την απολαμβάνουν περισσότεροι εργαζόμενοι. Δεν πρέπει όμως η επέκτασή της αυτή καθεαυτή να στέκεται εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας, καθώς αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα των χαμηλών μισθών που εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα.

Το πιο σημαντικό είναι η πολιτεία να λάβει σύντομα μέτρα, προκειμένου οι εργαζόμενοι να μην έχουν ανάγκη την ΑΤΑ για να αντεπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ζωής. Έτσι κι αλλιώς οι μισθοί δεν θα αλλάξουν δραματικά με την παραχώρηση της ΑΤΑ.

Θα πρέπει η πολιτεία να στηρίζει έμπρακτα αυτούς που πλήττονται από το κύμα ακρίβειας, μέσω καθορισμένων πολιτικών και ουσιαστικών δράσεων.

Συντεχνίες και εργοδότες θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποφύγουν τις απόλυτες διεκδικήσεις.

Δεν είναι ώρα να αναδειχθούν νικητές και χαμένοι από τη διαπραγμάτευση. Είναι η ώρα της ευθύνης απέναντι στον κόσμο που παλεύει καθημερινά να επιβιώσει μέσα από το ανελέητο κύμα ακρίβειας. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι η ΑΤΑ δεν είναι αυτό που θα μας σώσει.