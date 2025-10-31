Η Stademos Hotels ανακοινώνει τον διορισμό του Dhiren Pereira ως Γενικού Διευθυντή του AMARA

Ο κ. Pereira διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία, με μια λαμπρή καριέρα άνω των 25 ετών στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών.

Έχει συνεργαστεί με μερικά από τα πιο φημισμένα brands παγκοσμίως, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής στα The Oberoi Beach Resort, Mauritius, The Oberoi Beach Resort, Al Zorah (ΗΑΕ) και στο Palazzo Versace, το πρώτο επώνυμο ‘fashion branded’ ξενοδοχείο στον κόσμο, στο Gold Coast της Αυστραλίας.

Φανατικός ταξιδιώτης, ο κ. Pereira έχει εξερευνήσει πολλές χώρες ανά τον κόσμο, αποκτώντας πολύτιμη γνώση για διαφορετικές φιλοσοφίες φιλοξενίας και διαμορφώνοντας μια ισχυρή αντίληψη για την έννοια της εξυπηρέτησης. Όπως ο ίδιος αναφέρει:

«Κάθε επαφή με την ομάδα και τους επισκέπτες μας είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε για αυτούς μια ξεχωριστή ανάμνηση και αυτό είναι που επιδιώκω καθημερινά.»

Αισιόδοξος και εμπνευσμένος ηγέτης, ο κ. Pereira ξεχωρίζει για την ικανότητά του να καθοδηγεί τις ομάδες του ώστε να προσφέρουν σταθερά άψογη εξυπηρέτηση, ηγούμενος πάντοτε με το παράδειγμά του. Με κύρια πλεονεκτήματα τη διοίκηση φιλοξενίας, την εμπλοκή και ανάπτυξη των ομάδων, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και τις σχέσεις με ιδιοκτήτες, στοχεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση του AMARA μέσω της συνεχούς καινοτομίας στις υπηρεσίες και τις διαδικασίες.

Η Stademos Hotels είναι ενθουσιασμένη που καλωσορίζει τον κ. Pereira στην οικογένεια του AMARA.

Το AMARA είναι ένας πεντάστερος υπερπολυτελής προορισμός που δεσπόζει στη νοτιοανατολική ακτή της Λεμεσού, με παγκοσμίου φήμης εστιατόρια, πολυτελές περιβάλλον και 207 εκλεπτυσμένα δωμάτια και σουίτες, όλα με θέα 180 μοιρών προς τη θάλασσα.

Ιδρυμένη το 1989, η Stademos Hotels LTD διαθέτει και διαχειρίζεται τρία εμβληματικά και αναγνωρισμένα ξενοδοχεία — το πεντάστερο AMARA και το τετράστερο Mediterranean στη Λεμεσό, καθώς και το πεντάστερο Elysium στην Πάφο. Ο όμιλος παραμένει αφοσιωμένος στην αποστολή του να προσφέρει εξαιρετική εξυπηρέτηση και αξέχαστες εμπειρίες φιλοξενίας στους επισκέπτες του.