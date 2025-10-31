Υπό τριήμερη κράτηση ο γιος του Τουρκοκύπριου πολιτικού που συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εξέδωσε σήμερα (31.10) διάταγμα τριήμερης κράτησης εναντίον του 30χρονου Τουρκοκύπριου Τζενκ Τοσούνογλου, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί στο οδοφράγμα Αγίου Δομετίου.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω Europol για πιθανή εμπλοκή του σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Ο πατέρας του Τ/κ συλληφθέντα στο οδόφραγμα μιλά για «παραπληροφόρηση»

Για «φρικτή παραπληροφόρηση» και «συκοφαντία» κάνει λόγο ο Τ/κ πολιτικός Χασάν Τοσούνογλου, ο γιος του οποίου συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου ενώ προσπαθούσε να περάσει από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με την Κυπριακή Αστυνομία, η σύλληψη σχετίζεται με διερευνώμενη υπόθεση παιδικής πορνογραφίας ενώ νωρίτερα την Πέμπτη σε ανάρτησή του ο Χασάν Τοσούνογλου είχε αναφερθεί σε πολιτικούς λόγους.

Σε νεότερη ανάρτησή του χθες γύρω στις 11 το βράδυ κι αφού αναδημοσιεύθηκαν και από τ/κ ΜΜΕ οι πληροφορίες από την Αστυνομία της Δημοκρατίας για την κατηγορία που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς, ο κ. Τοσούνογλου, ανεξάρτητος «βουλευτής» που ανήκε πριν στο τ/κ ΔΚ, ανέφερε ότι θα αγωνιστούν ενάντια στην «προκατειλημμένη και πολιτική στάση της ελληνοκυπριακής δικαιοσύνης με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΑΔ».

Σύμφωνα με τ/κ ΜΜΕ, ο κ. Τοσούνογλου στην δεύτερη αυτή ανάρτησή του ανέφερε αρχικά ότι η ε/κ πλευρά διέδωσε αρχικά το «ψέμα» - κατά την έκφρασή του - ότι η Europol ζήτησε την κράτηση του γιου του, λέγοντας ότι όλοι γνωρίζουν ότι η Europol είναι ένας οργανισμός που συνεργάζεται με την «αστυνομία» του ψευδοκράτου, όπως και η Interpol και διερωτήθηκε γιατί η Europol να περίμενε έναν «πολίτη» του ψευδοκράτους να περάσει στο «νότο» για να συλληφθεί.

Μεταγενέστερα δημοσιεύματα σε ελληνοκυπριακές εφημερίδες, πρόσθεσε, σταμάτησαν να περιλαμβάνουν τα περί Europol. Σκοπός αρχικά, υποστήριξε, ήταν να παραπλανήσουν το κοινό και να υποκινήσει «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Ο Χασάν Τοσούνογλου μίλησε για «προκατειλημμένα άτομα ανάμεσά μας που κατηγορούν αβάσιμα έναν αθώο νεαρό άνδρα δεν έχουν ίχνος συνείδησης. Ντροπή σε όλους τους. Ο γιος μου δεν έχει καμία σχέση με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, το οποίο προσπαθούν να συνδέσουν με μια σκοτεινή και βαθιά ριζωμένη επιχείρηση. Μια εξέταση του υπολογιστή του θα αποκάλυπτε εύκολα την αθωότητά του».

Υποστηρίζει ότι η Αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς καμία βάση – όπως λέει - επιχειρεί να προωθήσει μια πορεία που δεν μπορεί να ακολουθήσει με νόμιμα μέσα, μέσω της «δολοφονίας χαρακτήρα». «Ο Τζενκ είναι αθώος, και αυτό θα γίνει κατανοητό αργά ή γρήγορα» πρόσθεσε.

«Βλέπω ότι οι φίλοι μας που μας γνωρίζουν δεν πιστεύουν αυτή τη συκοφαντία. Τους ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή τους. Ζητώ από όσους δεν μας γνωρίζουν καλά να μην εξαπατώνται από χειρισμούς και οπορτουνιστές και να μην ξεφεύγουν από τα ανθρώπινα όρια του τεκμηρίου της αθωότητας» συμπληρώνει.

Ο κ. Τοσούνογλου επανέλαβε την άποψή του ότι πρόκειται για «αποτρόπαια κίνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς» και πολιτική ενέργεια που βασίζεται σε ψέματα. «Ο Τζενκ είναι αθώος. Όσοι πέσουν θύματα αυτού του κόλπου και μιλήσουν άσχημα γι' αυτόν, θα ντραπούν για τις πράξεις τους όταν έρθει η μέρα», κατέληξε.

Στην πρώτη του ανάρτηση χθες το απόγευμα, ώρες μετά την σύλληψη του γιου του, ο Χασάν Τοσούνογλου είχε υποστηρίξει ότι «μπορεί να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτού του περιστατικού και του ρόλου μου ως ενός από τους συντάκτες της πρότασης για τον νόμο των δύο κρατών που ψηφίστηκε από την βουλή», εννοώντας την «βουλή» του ψευδοκράτους.

Η Αβρούπα σήμερα έχει κύριο θέμα την σύλληψη του Τζενκ Τοσούνογλου με τίτλο "Παιδική πορνογραφία" και αναφέρεται στα δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά ε/κ ΜΜΕ και στην πρώτη ανάρτηση του πατέρα Τοσούνογλου.