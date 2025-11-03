Να κάνουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση να δουλέψει για τον κόσμο

Του Μάριου Ηλία

Οι μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν, που καινοτομούν και που στηρίζουν καθημερινά τις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας εργασία, ευκαιρίες και ανάπτυξη.

Χρειάζεται μια δίκαιη και σύγχρονη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες τους. Μια μεταρρύθμιση που θα απλοποιεί τις διαδικασίες, θα μειώνει τα βάρη για τις παραγωγικές επιχειρήσεις και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.

Μετά από αρκετές μέρες αναμονής, κατατέθηκαν στη Βουλή τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Χαιρόμαστε που δεν έχει συμπεριληφθεί το προτεινόμενο άρθρο για το οποίο είχαμε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις σε προηγούμενη μας παρέμβαση.

Ωστόσο, τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν χρειάζονται βελτιώσεις. Αλλαγές ουσίας, ώστε να στηρίξουμε εμπράκτως τις οικογένειες με παιδιά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τους νέους μας.

1) Σχέδιο στήριξης νέων ζευγαριών για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας:

Άμεση χορήγηση δανείου 50.000 ευρώ με εγγύηση του κράτους και ευνοϊκούς όρους, ώστε οι νέοι να μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους με ασφάλεια και προοπτική.

2) Ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στέγης:

Για να μειωθεί η γραφειοκρατία, να επιταχυνθούν οι επενδύσεις και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του κράτους.

3) Αύξηση της φοιτητικής χορηγίας και επικαιροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων:

Για να στηρίξουμε έμπρακτα τους φοιτητές και τις οικογένειές τους γιατί η παιδεία δεν είναι προνόμιο, είναι υποχρέωση.

4) Μηδενικός ΦΠΑ στο ρεύμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και απλοποιημένες διαδικασίες, για να μπορούν να επενδύουν, να δημιουργούν και να παραμένουν βιώσιμες.

5) Κίνητρα για τους νέους που επιλέγουν να ζήσουν και να δραστηριοποιηθούν στην ύπαιθρο:

Στήριξη του πρωτογενούς τομέα και αναζωογόνηση της υπαίθρου, με νέες ευκαιρίες και σταθερό εισόδημα για όσους επιλέγουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Να δώσουμε πραγματικά κίνητρα στους νέους, στους επαγγελματίες που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να χτίσουν το μέλλον τους εδώ, στην Κύπρο.

Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν πρέπει να είναι απλώς μια τεχνική αλλαγή. Πρέπει να είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο δικαιοσύνης και προοπτικής για όλους.

Λύσεις που αξίζουν.

Οικονομολόγος, μέλος του Π.Γ. του ΔΗΣΥ & Υποψήφιος Βουλευτής Λευκωσίας