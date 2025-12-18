Με μικρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ έκλεισε στις 277,65 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 0,14%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 168,40 μονάδες, με άνοδο 0,15%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 359.851 ευρώ.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, άνοδο σημείωσε μόνο ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,74%. Πτώση σημείωσαν η Κύρια Αγορά με ποσοστό 0,20% και οι Επενδυτικές Εταιρείες με 0,27%, ενώ τα Ξενοδοχεία παρέμειναν αμετάβλητα.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα παρουσίασαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με €272.954 (τιμή κλεισίματος €7,98 – πτώση 0,25%), της Louis με όγκο συναλλαγών €51.914 (τιμή κλεισίματος 0,125 ευρώ – άνοδος 0,81%), της Δήμητρα Επενδυτική με €16.729 (τιμή κλεισίματος €1,575 - πτώση 0,32%), της Πανδώρας με όγκο €6.006 (τιμή κλεισίματος €0,204 – χωρίς μεταβολή) και της Πετρολίνα με €5.517 (τιμή κλεισίματος €1,14 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 7 παρέμειναν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 139.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την παράλληλη εισαγωγή 3.631.510.801 συνήθων μετοχών της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. ονομαστικής αξίας €0,22, στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ.

Σημειώνει ότι οι μετοχές της Τράπεζας Eurobank A.E. είναι ήδη εισηγμένες και στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναφέρει ότι η Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η οποία συστάθηκε στην Ελλάδα στις 20 Μαρτίου 2020 αποτελεί μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται σε βασικές αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και προσθέτει ότι ο Όμιλος έχει διεθνή παρουσία σε τέσσερις χώρες εκτός Ελλάδας, με δραστηριότητες στη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η διαπραγμάτευση των συνήθων μετοχών στο ΧΑΚ θα αρχίσει την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025 και θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€).

Αναφέρει ότι η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των συνήθων μετοχών στο ΧΑΚ θα είναι ίση με την τιμή κλεισίματος των συνήθων μετοχών της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι για σκοπούς διαπραγμάτευσης της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. θα εφαρμοστεί ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) και τα όρια θα διαμορφωθούν στο +/-30% όπως αυτά ισχύουν για τις μετοχές όπου εφαρμόζεται ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Τιμών (AMEM/ Volatility Interrupter).

Επίσης, αναφέρει πως βάσει της Παραγράφου 2.3.Α.4 των Κανόνων Συναλλαγών του ΧΑΚ, θα ισχύουν α) στατικό όριο 10% και β) δυναμικό όριο 3%.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η ΜΗΑΣ σε ευρώ για τη μετοχή της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. εμπίπτει στην κατηγορία που είναι μεγαλύτερη ή ίση από €5.000.000 αλλά μικρότερη από €25.000.000, αφού η ΜΗΑΣ που ανακοινώθηκε από την ΕΑΚΑΑ είναι 13.469.629,96 η οποία αντιστοιχεί σε ελάχιστο μέγεθος προσυμφωνημένης συναλλαγής τα €300.000.

Προσθέτει ότι το Αποθετήριο Έκδοσης (Issuer CSD) για τις μετοχές της Τράπεζας Eurobank A.E. είναι το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε (ΑΤΗΕXCSD).

Το ΧΑΚ αναφέρει πως ενεργώντας ως Investor CSD έχει δημιουργήσει τυποποιημένη σύνδεση με το ΑΤΗΕXCSD (direct standard Link)], που θα εξυπηρετεί τη μεταφορά των μετοχών της Τράπεζας Eurobank A.E. και έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες στους Συμμετέχοντες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθούν, προκειμένου να μεταφέρουν τις μετοχές της Τράπεζας Eurobank A.E. μεταξύ της ATHEXCSD και του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών του ΧΑΚ (ΚΑΜ ΧΑΚ).

Προσθέτει ότι η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών επί των μετοχών της Τράπεζας Eurobank A.E. που θα καταρτίζονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, είτε μέσω της υποβολής εντολών διακανονισμού (OTC) στο σύστημα του ΚΑΜ ΧΑΚ, θα διενεργείται μέσω του συστήματος διακανονισμού του ΚΑΜ ΧΑΚ.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» από την εταιρεία – Μέλος του ΧΑΚ EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025.

Επιπλέον, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο ΧΑΚ 25.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 12ης έκδοσης, Σειράς 2025 (19/12/2025 – 20/03/2026) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €25.000.000, που έχουν προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Αναφέρει ότι έχει επίσης αποδεχθεί την ταυτόχρονη εισαγωγή των Γραμματίων αυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων και προσθέτει ότι η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 19η Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα είναι ΓΔ13Μ25/ ΤΒ13L25 και ο μοναδικός κωδικός ISIN CY0241370812.

Αναφέρει ότι τα εν’ λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο και προσθέτει ότι η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ