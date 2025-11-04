Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Απόψεις

«Όταν η εξουσία χάνει την αντοχή της στην κριτική» του Κυριάκου Κενεβέζου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ο πραγματικά προοδευτικός ηγέτης δεν μετριέται από την ευκολία με την οποία απαντά, αλλά από τη σιωπηλή αξιοπρέπεια με την οποία αντέχει να αμφισβητείται».

 

Υπάρχουν στιγμές στη δημόσια ζωή που μια μόνο λέξη αρκεί για να αποκαλύψει ολόκληρη νοοτροπία.

Η λέξη "φαντασίωση", όπως χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αντικρούσει δημοσιογραφικές αναλύσεις, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι απλώς ένας πρόχειρος χαρακτηρισμός ή ένα στιγμιαίο λεκτικό ολίσθημα. Είναι ίσως κάτι βαθύτερο, ένα σύμπτωμα αντίληψης εξουσίας.

Η "φαντασίωση" στη γλώσσα δηλώνει αποκοπή από την πραγματικότητα, μια ψυχική κατασκευή που δεν εδράζεται στα γεγονότα αλλά σε επιθυμίες ή αυταπάτες.

Όταν ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο θεσμικός εκφραστής της Δημοκρατίας, την επιστρατεύει για να περιγράψει όσους τολμούν να αναλύσουν, να κρίνουν ή απλώς να ερμηνεύσουν την πολιτική του στάση, τότε η ίδια η Δημοκρατία συρρικνώνεται. Γιατί η Δημοκρατία προϋποθέτει όχι την απουσία κριτικής, αλλά την αντοχή απέναντί της.

Κανένας πολιτικός, κανένας Πρόεδρος, όσο ισχυρή και αν είναι η λαϊκή εντολή που φέρει, δεν έχει την πολυτέλεια να χαρακτηρίζει τη διαφωνία ως παραίσθηση. Η κριτική, ακόμη κι όταν είναι υπερβολική, εσφαλμένη ή κακόπιστη, είναι το τίμημα της ελευθερίας. Και το τίμημα αυτό οφείλει να το πληρώνει πρώτος εκείνος που επαγγέλλεται την αλλαγή, τη διαφάνεια και τη νέα πολιτική κουλτούρα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξελέγη προβάλλοντας ένα νέο ύφος εξουσίας. Μίλησε για ανοιχτό διάλογο, για σεβασμό στη διαφορετική άποψη, για μια νέα νοοτροπία συμμετοχής. Όμως, ο λόγος του σήμερα έρχεται σε αντίθεση με την υπόσχεση εκείνη. Γιατί ο πραγματικά προοδευτικός ηγέτης δεν μετριέται από την ευκολία με την οποία απαντά, αλλά από τη σιωπηλή αξιοπρέπεια με την οποία αντέχει να αμφισβητείται.

Η δημοκρατική ηγεσία δεν έχει ανάγκη από ειρωνεία. Έχει ανάγκη από ψυχραιμία, θεσμική γενναιοδωρία και βαθιά επίγνωση ότι η εξουσία είναι δανεική.

Όταν ο Πρόεδρος χαρακτηρίζει τις φωνές που διαφωνούν ως φαντασιώσεις, δεν προσβάλλει τους επικριτές του. Προσβάλλει τη θεσμική του υπόσταση. Γιατί σε κάθε κοινωνία, η εξουσία που θεωρεί ότι μόνο εκείνη έχει δικαίωμα στην αλήθεια, σύντομα καταλήγει να ζει μέσα στις δικές της φαντασιώσεις.

Η Δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από τη φαντασία των πολιτών, των δημοσιογράφων ή των αναλυτών. Κινδυνεύει από τη φαντασίωση της αυθεντίας, από την ψευδαίσθηση ότι η εξουσία μπορεί να παραμένει απρόσβλητη από την κριτική. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, ότι ένας Πρόεδρος, αντί να απαντήσει με επιχειρήματα, επιλέγει να ψυχολογήσει την αντίθετη άποψη.

Η φαντασίωση, λοιπόν, δεν είναι δική μας. Είναι εκείνη που καλλιεργείται όταν η εξουσία ξεχνά ότι η ελευθερία του λόγου, ακόμη κι όταν ενοχλεί, είναι ο καθρέφτης της Δημοκρατίας. Και ένας Πρόεδρος, πάνω απ’ όλα, οφείλει να στέκεται μπροστά σ’ αυτόν τον καθρέφτη, όχι να τον σπάει.

*Ο Δρ Κυριάκος Α. Κενεβέζος είναι τέως πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα

 

 

 

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΚΡΙΤΙΚΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα