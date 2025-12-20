Χριστουγεννιάτικες αντιγραφές…

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους

Από την Ιδρυτική Πράξη της UNESCO (1945): «Επειδή οι πόλεμοι αρχίζουν στον νου των ανθρώπων, για αυτό στον νου των ανθρώπων πρέπει να οικοδομήσουμε την προστασία της Ειρήνης».

• Η Ανακωχή των Χριστουγέννων του 1914

Τελικά ο άνθρωπος δεν είναι τόσο καταστροφικός όσο νομίζουμε αλλά ικανός για πράξεις αδελφοσύνης και αλληλεγγύης, ακόμη και κατά τη διάρκεια πολέμων. Παράδειγμα η αυθόρμητη ανακωχή στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έναν πόλεμο που προκάλεσε τον θάνατο εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων…Κόντευαν Χριστούγεννα του 1914 όταν ο Πάπας Βενέδικτος απηύθυνε έκκληση «να σωπάσουν τα όπλα την ημέρα που θα τραγουδούσαν οι άγγελοι». Επιπλέον, φεμινίστριες της Αγγλίας αντάλλαξαν επιστολές με φεμινίστριες της Αυστρίας και της Γερμανίας, στις οποίες εκθείαζαν την ειρήνη και κατάγγελλαν τον παραλογισμό του πολέμου. Τις πρωτοβουλίες για εκεχειρία ακολούθησαν συγκινητικά περιστατικά αλληλεγγύης. Στα χαρακώματα του Βελγίου, εκεί όπου ξεκίνησε η «ανταρσία» της ανακωχής, οι Γερμανοί, πρώτοι, στόλισαν δέντρα και ξεκίνησαν να τραγουδούν. Γάλλοι και Άγγλοι ανταποκρίθηκαν. Ένας Γερμανός αξιωματικός βγήκε από τα χαρακώματα, πρότεινε να σταματήσουν οι πυροβολισμοί και ευχήθηκε, στα Αγγλικά, «Καλά Χριστούγεννα». Του αντευχήθηκαν… Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Την επόμενη μέρα, η ανακωχή ήταν απόλυτη. Το γλέντι άρχισε, εν αγνοία βεβαίως των στρατηγών που διηύθυναν τον πόλεμο από τη θαλπωρή των γραφείων τους, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Οι στρατιώτες αντάλλαξαν δώρα, χόρεψαν και...έπαιξαν ποδόσφαιρο με πάνινη μπάλα ή τενεκεδάκια! Το ματς έληξε με όλους τους φαντάρους, νικητές και ηττημένους… ζωντανούς! Η εκεχειρία επεκτείνεται σε όλο το μέτωπο. Περίπου ένα εκατομμύριο στρατιώτες κατέβασαν τα όπλα, οπόταν οι στρατηγοί, έξαλλοι, αντέδρασαν με τιμωρίες και μεταθέσεις αξιωματικών επειδή ανέχθηκαν τη στάση των στρατιωτών. Ο Αδόλφος Χίτλερ, δεκανέας τότε, φέρεται να είχε πει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα έπρεπε να απαγορεύονται αυστηρά! Κρίνοντας από την κατοπινή διαδρομή του, συμπεριφέρθηκε με συνέπεια… Η ανακωχή δεν επαναλήφθηκε το 1915, αφού οι αξιωματικοί πήραν το μάθημά τους. Μάλιστα, είχε δοθεί εντολή τα πολυβόλα να ρίχνουν αδιάκοπα! Ακόμα και τότε όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες, τα κανόνια δεν στόχευαν στα απέναντι χαρακώματα, ώστε να μην προκληθούν απώλειες την Άγια εκείνη Μέρα…

• Μάθημα ιατρικής

Ο Eduardo Galeano, 1940-2015, Ουρουγουανός συγγραφέας, ποιητής και παραμυθάς, εξέχουσα προσωπικότητα της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας, μας θυμίζει ότι, μερικές φορές, μια εξαιρετικά σύντομη ιστορία μπορεί να λέει πολύ περισσότερα πράγματα απ’ όσα μια μακροσκελής ανάλυση. Το πιο κάτω κείμενο, υπό τον τίτλο «Μάθημα ιατρικής», είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Bocas del tiempo»:

Την περίοδο που υπηρετούσε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπουένος Άιρες, ο δρ Ρομπέν Σόσα μελέτησε την περίπτωση της δόνας Μαξιμιλιάνα. Επρόκειτο για το σημαντικότερο μάθημα που έλαβε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Ο γιατρός περιέγραψε ως εξής την κατάσταση: η δόνα Μαξιμιλιάνα, εξαντλημένη καθώς πέρασε μια ολόκληρη ζωή δίχως Κυριακές, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο πριν από λίγο καιρό και κάθε μέρα ζητούσε το ίδιο ακριβώς πράγμα: «Σας παρακαλώ, γιατρέ, μπορείτε να μου πάρετε τον σφυγμό;» Ο ειδικευόμενος γιατρός πίεζε ελαφρά τον καρπό της με τα δάκτυλά του και στη συνέχεια έλεγε:

«Είναι πολύ καλός. Εβδομήντα οκτώ. Τέλειος».

«Α, ευχαριστώ, γιατρέ. Και τώρα, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να πάρετε τον σφυγμό μου;»!

Κι ο γιατρός ξανάπερνε τον σφυγμό της και της εξηγούσε και πάλι ότι όλα πήγαιναν καλά, ότι δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερος. Αυτή η σκηνή επαναλαμβανόταν καθημερινά. Κάθε φορά που περνούσε έξω από το δωμάτιο της δόνας Μαξιμιλιάνα, εκείνη τον φώναζε με τη βραχνή φωνούλα της και του έτεινε το λεπτό σαν κλαδάκι χέρι της, ξανά και ξανά. Κι αυτός υπάκουε, γιατί ο καλός γιατρός οφείλει να είναι υπομονετικός με τους ασθενείς του, μέσα του όμως σκεφτόταν: «Αυτή η γριά μού σπάει τα νεύρα, θα πρέπει να της έχει λασκάρει κάποια βίδα». Μονάχα πολλά χρόνια αργότερα κατάλαβε ότι ζητούσε απλούστατα… να την αγγίξει ένας άνθρωπος…

Ευχές για Καλά Χριστούγεννα!