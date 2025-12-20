Στα λευκά «ντύθηκαν» Σαουδική Αραβία και Κατάρ - Εντυπωσιακές εικόνες με χιόνια σε αμμόλοφους (βίντεο)

Βίντεο με χιονοπτώσεις στους μεγάλους αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Σε ένα σπάνιο περιστατικό, η αραβική έρημος ένιωσε το... απαλό άγγιγμα του λευκού χιονιού την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Όπως αναφέρουν μετεωρολόγοι, συστήματα χαμηλής πίεσης περνούν πάνω από τη Μέση Ανατολή προσφέροντας εξαιρετικές και σπάνιες εικόνες, όπως καμήλες να διανύουν αποστάσεις μέσα στο λευκό τοπίο.

Το βράδυ της Πέμπτης ξεκίνησε μία σφοδρή χιονόπτωση στην αραβική χερσόνησο, η οποία σκέπασε ακόμη και τους αμμόλοφους.

Οι ντόπιοι φόρεσαν τα πιο χοντρά μπουφάν τους και ξεκίνησαν τις βόλτες, αντικρίζοντας αυτές τις σπάνιες εικόνες για την περιοχή τους.

Επίσης πυκνά στρώματα χιονιού κάλυψαν μεγάλες περιοχές και στο Κατάρ.

Υπενθυμίζεται πως και τον Νοέμβριο του 2024 ανάλογες εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου, καθώς είχε χιονίσει σε αυτές τις περιοχές, ωστόσο το φαινόμενο παραμένει τόσο ασυνήθιστο που προκαλεί την ίδια εντύπωση στους ντόπιους.

Πηγή: cnn.gr