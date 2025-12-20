Από τα ερείπια στα θέρετρα στα πολυτελή θέρετρα - Το «Project Sunrise» του Τραμπ για τη «νέα Γάζα»

Πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα. Σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας. Έξυπνα δίκτυα βελτιστοποιημένης τεχνητής νοημοσύνης. Μια ομάδα με επικεφαλής τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και τον απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δύο κορυφαίους συνεργάτες του Λευκού Οίκου, ανέπτυξε ένα σχέδιο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, για τη μετατροπή του βομβαρδισμένου θύλακα σε μια λαμπερή μητρόπολη.

Σε 32 σελίδες διαφανειών PowerPoint, γεμάτες με εικόνες παραλιακών πολυκατοικιών, μαζί με διαγράμματα και κοστολόγια, το σχέδιο περιγράφει τα βήματα που θα οδηγήσουν τους κατοίκους της Γάζας από τις σκηνές στα ρετιρέ και από τη φτώχεια στην ευημερία.

Η παρουσίαση χαρακτηρίζεται ως «ευαίσθητη αλλά μη διαβαθμισμένη» και δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες ή εταιρείες θα χρηματοδοτήσουν την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ούτε διευκρινίζει πού ακριβώς θα ζήσουν τα 2 εκατομμύρια εκτοπισμένων Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια της ανοικοδόμησης.

Οι ΗΠΑ έχουν δείξει τις διαφάνειες σε υποψήφιες χώρες-χορηγούς, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων, των πλούσιων βασιλείων του Κόλπου, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που εξέτασαν το σχέδιο έχουν σοβαρές αμφιβολίες για το πόσο ρεαλιστικό είναι. Είναι επιφυλακτικοί ότι η Χαμάς θα συμφωνήσει να αφοπλιστεί εξαρχής για να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο – και ακόμη και τότε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πείσουν τα πλούσια έθνη να πληρώσουν το λογαριασμό για τη μετατροπή ενός επικίνδυνου μεταπολεμικού περιβάλλοντος σε ένα αστικό τοπίο υψηλής τεχνολογίας.

Άλλοι πιστεύουν ότι προσφέρει το πιο λεπτομερές και αισιόδοξο όραμα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η Γάζα αν η Χαμάς κατέθετε τα όπλα της και γύριζε σελίδα στις δεκαετίες των συγκρούσεων.

«Μπορούν να κάνουν όσες διαφάνειες θέλουν», δήλωσε ο Στίβεν Κουκ, ανώτερος συνεργάτης για τη Μέση Ανατολή στο think tank του Council on Foreign Relations, ο οποίος μόλις ταξίδεψε στο Ισραήλ αλλά δεν είδε το σχέδιο. «Κανείς στο Ισραήλ δεν πιστεύει ότι θα προχωρήσουν πέρα από την υφιστάμενη κατάσταση και όλοι είναι εντάξει με αυτό».

«Τίποτα δεν συμβαίνει μέχρι να αφοπλιστεί η Χαμάς. Η Χαμάς δεν θα αφοπλιστεί, οπότε δεν θα συμβεί τίποτα», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ συνεχίζει να εποπτεύει το ειρηνευτικό σχέδιο. «Η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσει να εργάζεται επιμελώς με τους εταίρους μας για να διατηρήσει μια διαρκή ειρήνη και να θέσει τις βάσεις για μια ειρηνική και ευημερούσα Γάζα».

Η μεταμόρφωση της Γάζας, σύμφωνα με το προσχέδιο, θα κοστίσει συνολικά 112,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 10 χρόνια, αν και οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να είναι « αρωγός» με σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις και εγγυήσεις για το χρέος για «όλες τις προβλεπόμενες εργασίες» σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Η Γάζα θα μπορούσε στη συνέχεια να αυτοχρηματοδοτήσει πολλά έργα, σύμφωνα με την πρόταση, και τελικά να αποπληρώσει το χρέος της καθώς οι βελτιώσεις θα τροφοδοτούν την τοπική βιομηχανία και την ευρύτερη οικονομία.

Κούσνερ, Γουίτκοφ, ο ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούενμπαουμ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνέταξαν την πρόταση τις τελευταίες 45 ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι έλαβαν εισηγήσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους, ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα και εργολάβους.

