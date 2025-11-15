Ο Φορέας της πρώτης κυρίας προκαλεί τη νοημοσύνη μας

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης δημιουργήθηκε με σκοπό την οικονομική στήριξη νέων που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μέχρι τώρα βοήθησε πολύ κόσμο. Του Φορέα προεδρεύει η πρώτη κυρία της Δημοκρατίας. Ωστόσο τα όσα αποκαλύφθηκαν από την πρόσφατη έκθεση του Γενικού Ελεγκτή (ΓΕ), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν κάποιες σκιές στον τρόπο λειτουργίας του Φορέα, έδωσαν αφορμή για δικαιολογημένη αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του και γενικά του κοινωνικού του ρόλου. Αφήνονται αιχμές ότι με πρόσχημα την ανωνυμία και τον νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων παρέχεται η ευχέρεια να εργαλειοποιείται για πολιτικούς και ψηφοθηρικούς σκοπούς. Στην έκθεσή του ο ΓΕ αναφέρει ότι (ο Φορέας) «δεν παρέχει επαρκείς δικλίδες για τη θεσμική ακεραιότητα, λόγω της στενής σύνδεσης μεταξύ του Φορέα, των δωρητών και της Εκτελεστικής Εξουσίας». Και σημειώνει ότι εντοπίστηκαν περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες ενώ διεκδικούσαν από το κράτος συμβόλαια για έργα την ίδια περίοδο έκαναν εισφορές στον Φορέα. Στην Ελεγκτική Υπηρεσία απάντησε ο Γενικός Λογιστής αλλά το ζήτημα δεν είναι λογιστικό, είναι καθαρά πολιτικό και ηθικό, θέμα δεοντολογίας και σεβασμού των πολιτών από τους οποίους δεν πρέπει να αποκρύβεται τίποτε. Δεν μπορεί να αποδειχθεί συναλλαγή γιατί οι δωρητές καλύπτονται από ανωνυμία οι οποίοι, ενώ δωρίζουν τεράστια ποσά, της τάξης μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, θέλουν, σύμφωνα με τον Φορέα, να παραμείνουν ανώνυμοι! Λέχθηκε δε ακόμη ότι πολλοί δωρητές δεν θέλουν να… διαφημίζονται!

Η όλη στάση της προέδρου του Φορέα δημιουργεί σε κάθε νοήμονα πολίτη εύλογες υποψίες ότι η επιμονή για μη αποκάλυψη του ονόματος κάτι σημαντικό θέλει να κρύψει, κάτι που δεν συμφέρει ούτε στους χορηγούς αλλά ούτε και στο Προεδρικό. Επειδή δε ούτε η πρώτη κυρία ούτε και ο ΠτΔ διαθέτουν την έξωθεν καλή μαρτυρία (διορισμοί, κουμπάροι, ημετεροκρατία), ο κόσμος δικαιολογημένα έχει έντονες επιφυλάξεις για τα κίνητρα των ανθρώπων του Φορέα να μην αποκαλύπτουν τους χορηγούς. Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων ψηφίστηκε για την προστασία των πολιτών και όχι για να διευκολύνει ενδεχόμενες πράξεις διαπλοκής και διαφθοράς. Γιατί όταν ένας επιχειρηματίας προσφέρει τριακόσιες ή τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ και ταυτόχρονα διεκδικεί από το κράτος συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων, τότε, είναι αναμενόμενο ο μέσος πολίτης να συναρτήσει τα δύο γεγονότα και τα συμπεράσματα βγαίνουν από μόνα τους.

Δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι του Φορέα και οι του Προεδρικού ότι με το να μην γνωστοποιούνται τα ονόματα των χορηγών επιτείνεται η καχυποψία και η αμφισβήτηση των προθέσεών τους; Ή μήπως θεωρούν ότι το ψηφοθηρικό κέρδος που θα προσκομίσουν είναι πολύ σημαντικότερο από την υποτίμηση του λαϊκού αισθήματος; Για αυτό και οι υπεύθυνοι του Φορέα, για να δικαιολογήσουν τη στάση τους, καταφεύγουν σε έωλα επιχειρήματα τα οποία προσβάλλουν και προκαλούν την κοινή λογική. Η στάση τους δηλώνει νοοτροπία υπεροψίας και αλαζονείας. Κυβερνούν χωρίς να νιώθουν καμιάν ανάγκη για λογοδοσία και διαφάνεια που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και τα αναγκαία συστατικά κάθε δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Άλλα περιμέναμε από αυτή την κυβέρνηση που προτού εκλεγεί υποσχόταν άλλο ήθος και άλλο ύφος. Είχε εύκολα τα μεγάλα λόγια και τις πολλές υποσχέσεις αλλά οι πράξεις της συγκρούονται με τις διακηρύξεις της. Σε μιαν ευνομούμενη Πολιτεία η εμπιστοσύνη μεταξύ της ηγεσίας και του λαού είναι εκ των ων ουκ άνευ. Δυστυχώς αυτή η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί.

Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που στηρίζεται στις αξίες της Δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, η κοινωνική πολιτική δεν πρέπει να επαφίεται στη φιλευσπλαχνία του ιδιωτικού κεφαλαίου αλλά είναι ευθύνη του οργανωμένου κράτους στο οποίο όλα είναι στο φως και υπόκειται σε έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου ο εν λόγω Φορέας και άλλες συναφείς φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Για αυτές όμως που λειτουργούν, ας γίνεται ο σωστός έλεγχος. Ούτε και είναι σωστό ευάλωτες οικονομικά ή άλλως πως ομάδες του πληθυσμού να γίνονται αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από πολιτικούς για προώθηση στόχων αλλότριων από αυτούς που επικαλούνται.