Εντοπίστηκε κλεμμένο όχημα στην επαρχία Λευκωσίας – Υπό σύλληψη δύο πρόσωπα

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 50 και 48 ετών, μετά τον εντοπισμό κλοπιμαίου αυτοκινήτου και άλλης περιουσίας που πιστεύεται ότι επίσης είναι κλοπιμαία.

Μέλη του Κλιμακίου Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λευκωσίας συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής πληροφορίας, διενήργησαν συντονισμένη επιχείρηση χθες, σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, όπου σε περιφραγμένο χώρο, ιδιοκτησία 50χρονου, εντόπισαν αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο.

Τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν στον ίδιο χώρο και δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο αναζητείτο, ως το όχημα που φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δράστες διερευνώμενης υπόθεσης διάρρηξης καταστήματος στη Λάρνακα.

Η διάρρηξη, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, διαπράχθηκε στις 26 Δεκεμβρίου και κατά τη διάρκεια της κλάπηκε από τον χώρο εξωτερικά του καταστήματος, το αυτοκίνητο που εντόπισαν χθες τα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας. Από το κατάστημα, κλάπηκαν δύο τηλεοράσεις και μία συσκευή μίξης ήχου, που αποτελεί μέρος εξοπλισμού ηχοσυστήματος.

Από τις έρευνες που έγιναν στη συνέχεια χθες, στην παρουσία του 50χρονου ιδιοκτήτη του περιφραγμένου χώρου και των υποστατικών εντός αυτού, εντοπίστηκαν στα υποστατικά, διάφορα αντικείμενα όπως, τηλεοράσεις, μεγάφωνα και ηλεκτρονικά είδη, τα οποία πιστεύεται ότι κλάπηκαν από το κατάστημα που είχε διαρρηχθεί στις 26 Δεκεμβρίου.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου, για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ παράλληλα, προχώρησαν στη σύλληψη και δεύτερου, άντρα ηλικίας 48 ετών, τον οποίο εντόπισαν κατά τις έρευνες στα υποστατικά του 50χρονου και ο οποίος καταζητείτο, αφού εναντίον είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης, σε σχέση με τη διάρρηξη του καταστήματος στη Λάρνακα και την κλοπή του αυτοκινήτου.

Εναντίον του 48χρονου διερευνάται επίσης υπόθεση παραβάσεων τροχαίας και οδικής σύγκρουσης, που σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, συνέβη στις 29 Δεκεμβρίου, στη Λάρνακα, με εμπλεκόμενο το κλοπιμαίο αυτοκίνητο που εντόπισαν χθες τα μέλη της Αστυνομίας.

Οι δύο συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση, με τις εξετάσεις να συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας και την Τροχαία Λάρνακας.