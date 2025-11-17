Νίκος νs Φειδίας

Του Γιώτη Βιλάνου

Και οι δύο τους είναι καλοί χριστιανοί. Ο ένας αποδεδειγμένα βάζει τον σταυρό του 36 φορές την ημέρα (πάντοτε στην παρουσία μαρτύρων), παρευρίσκεται σε μία αγρυπνία εβδομαδιαίως και εξομολογείται ανελλιπώς. Από την άλλη, αν και παιδί κληρικού, ο Φειδίας δεν εκκλησιάζεται, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να πιστεύει στον Θεό (εξού και απέφυγε να συνουσιασθεί με την αγαπημένη του πριν τον γάμο). Σημειώσατε 1.

Είναι και οι δύο τους ανήσυχα πνεύματα που συνεχώς «κατεβάζουν» νέες ιδέες σε βαθμό που όλοι μας πρέπει πλέον να κυκλοφορούμε με κράνη και εξαρτήσεις. Ο Νίκος της καρδιάς μας βασικά ό,τι του έρθει στο μυαλό μας το αραδιάζει και διακατέχεται από μία ακράτεια να ανακοινώνει επιτεύγματα σπουδαία πριν καν υλοποιηθούν. Φυσικά πρέπει να τον πιστώσουμε με το γεγονός πως η ταχύτητα με την οποία παράγει ιδέες το μυαλό του βασίζεται στην καλλιέργεια του πνεύματός του όπως αυτό σφυρηλατήθηκε από την ανάγνωση 5.000 βιβλίων και βάλε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Φειδίας όσον αφορά την παραγωγή ιδεών. Φυσικά στην περίπτωσή του και εν τη απουσία μαθητικής και πανεπιστημιακής γνώσης, αυτός έχει το γνώθι σ' αυτόν να ζητά πάντοτε τη βοήθεια του κοινού. Παρά το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στα γκάλοπ που καθημερινά στήνει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι συνήθως όλοι οι αργόσχολοι του τόπου αυτού και με κίνδυνο τη δημιουργία ενός αχταρμά απόψεων και ιδεών, θα του δώσουμε το σημείο αυτό στη βάση της δημοκρατικής του προσέγγισης. Σημειώσατε 2.

Και οι δύο έβαλαν την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη. Από τη μία ο Νίκος μας κατάφερε να μεταδώσει το ξεκάθαρο μήνυμα πως η Κύπρος είναι το κέντρο του κόσμου και ο απόλυτος συνδετικός κρίκος όλων των λαών του κόσμου, και από την άλλη ο Φειδίας έβαλε την Κύπρο στον χάρτη του «Γιούτουπ» σε σημείο που κάθε φορά που μιλά, ο υπόλοιπος κόσμος «γκουγκλάρει» τις λέξεις «Where is Cyprus?». Για σκοπούς ανάλυσης του συγκεκριμένου κριτηρίου προσμετρήθηκε η εμβέλεια των δύο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπου ο Φειδίας υπερτερεί κατά παρασάγγας (παρά τις ατέλειωτες ώρες που περνά ο Νίκος μας να καταγράφει στο προσωπικό του δεφτέρι ποιοι Κύπριοι του κάνουν «λάικ» στο «φέισμπουκ»). Επίσης, αγνοήθηκαν παράμετροι ότι και οι δύο είναι ελαφρώς αξύριστοι (προς το άγριο) ή ότι ο ένας φορεί κουστούμι (με μανικετόκουμπα πλέον) και ο άλλος τα ρούχα που φορούσε την προηγούμενη νύκτα στο κρεβάτι. Σημειώσατε 2.

Και οι δύο λατρεύουν την επικοινωνία. Παρά το συγκριτικό πλεονέκτημα του Νίκου που έχει στο τσεπάκι του κοτζάμ οργανισμό όπως το ΡΙΚ, ο Φειδίας φαίνεται να έχει σαφές πλεονέκτημα διότι αποδεδειγμένα κατέχει το σπορ των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Υπάρχουν φήμες πως ο Νίκος μας έχει ήδη συμπεριλάβει εκατομμύρια ευρώ στους κρυφούς και φανερούς προϋπολογισμούς του κράτους για το 2027, με σκοπό να ανατρέψει το δεδομένο αυτό και να καταστεί αυτός ο αυτοκράτορας των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, αλλά στο παρόν στάδιο οι φήμες αυτές δεν μπορούν να επαληθευθούν. Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά τα παραδοσιακά ΜΜΕ, ο μεν Νίκος έχει ήδη προβεί σε σημαντικότατες ασκήσεις επί χάρτου, σε αντίθεση με τον Φειδία που τα αγνοεί πλήρως (κατέλαβε από νωρίς πως είναι βασική αρχή της δημοκρατίας η μη παρενόχληση ή η προσπάθεια ελέγχου των ΜΜΕ από την εκτελεστική εξουσία). Ως έχει η κατάσταση σήμερα, σημειώσατε 2.

Ανεξαρτήτως εάν καταλαβαίνουμε τι λένε, τι εννοούν και τι τελικά κάνουν, όλοι μας μιλάμε για αυτούς. Ο Νίκος μας επιζητεί την αποδοχή του λαού και μετρά ψήφους και ο Φειδίας επιζητά τη δημοσιότητα και μετρά views. Ο Νίκος μας έχει το ΡΙΚ να τον τρέχει από πίσω και ο Φειδίας έχει μία GoPro. Φυσικά, εάν στο τέλος της ημέρας πέσουν τα νούμερά τους, και οι δύο αγχώνονται. Σημειώσατε Χ.

Είναι και οι δύο πατριώτες. Μπορεί ο Νίκος μας τελευταία να έχει μεθύσει ολίγον τι με το κρασί της εξουσίας σε βαθμό που φανερά και ασύστολα πλέον συναγελάζεται με το ΓΕΛΑΜ, δεν παύει όμως να αγαπά τη χώρα του. Από την άλλη όμως ο Φειδίας έμπρακτα υπηρέτησε την πατρίδα του ως στρατιώτης των ΟΥΚ, αλλά προς τιμήν του προς το παρόν δεν οδηγήθηκε σε ακραίες θέσεις και ούτε θεωρεί ανάθεμα την επιδίωξη επαφών με τους Τουρκοκύπριους με ορίζοντα την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Για το τελευταίο, σημειώσατε 2.

Και οι δύο τους πιστεύουν στην οικογένεια. Ο Νίκος μας έχει ήδη παιδιά της παντρειάς, ο δε Φειδίας τώρα ξεκινά. Λόγω πλεονεκτήματος που έχει ο Φειδίας έναντι του Νίκου μας σε ό,τι αφορά την παγκόσμια δημοτικότητά του, καλό θα ήταν ο Φειδίας να καθορίσει από νωρίς κάποιους στοιχειώδεις κανόνες έγγαμου οικογενειακού βίου, καθότι μπορεί το κυπριακό κοινό να μην είναι έτοιμο να αποδεχθεί την παράθεση των οπισθίων της μέλλουσας συζύγου του σε δημόσια θέα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Καλό θα ήταν ένα «άψε - σβήσε γκάλοπ» ούτως ώστε να διασαφηνισθεί κατά πόσον είναι σωστό οι γυναίκες πολιτικών να εκθέτουν τα προσόντα τους δημόσια. Σημειώσατε 1.

Κάπου εδώ έφθασε και η συζήτηση των φίλων στο τέλος της. Ο Φειδίας φαίνεται να υπερτερεί στο σκορ, εντούτοις κοινή διαπίστωση ήταν πως Νίκος και Φειδίας είναι οι δύο όψεις του ίδιου κυπριακού νομίσματος. Μπορεί η μία πλευρά να είναι, ή να φαίνεται πως είναι, πιο εξευγενισμένη από την άλλη, αλλά η πραγματικότητα είναι πως και οι δύο έχουν πετύχει κάτι που λίγοι μπορούν: έκαναν ολόκληρη την Κύπρο (και τώρα και την Ευρώπη) να μιλά για αυτούς χωρίς αυτοί να κάνουν τίποτα (και να πληρώνονται και από πάνω) και να ακούνε στο εξωτερικό «Κύπρος» και να τρέχουν να κρυφτούν.