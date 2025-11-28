Κύριε Πρόεδρε, κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει πίσω

Εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί η ανάγκη δημιουργίας μιας κρατικής δομής σε κάθε πόλη, η οποία να προσφέρει απασχόληση στα παιδιά που αποφοιτούν από τα ειδικά σχολεία μετά το 21ο έτος της ηλικίας τους. Όσα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες (νοητικές, οπτικές, ακουστικές κ.ά.) δεν μπορούν να εργαστούν παραμένουν μετά τα 21 έτη έγκλειστα στο σπίτι. Η κάλυψη των αναγκών αυτών των παιδιών σε εκπαίδευση, μόρφωση και ψυχαγωγία γίνεται αποσπασματικά από ιδιωτικά κέντρα, τα οποία αναλαμβάνουν να καλύψουν μέρος των αναγκών τους.

«Η εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι τα ιδιωτικά κέντρα ημέρας όχι μόνο δεν καλύπτουν τα κενά του κράτους αλλά δημιουργούν πολύ περισσότερα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκύπτουν είναι η άρνησή τους να δεχθούν τα λιγότερο λειτουργικά παιδιά. Αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα επιλογής παιδιών οδηγεί τους γονείς σε μια ατέρμονη αναζήτηση της δομής που θα απασχολήσει τα παιδιά τους, με τις πόρτες να κλείνουν η μία μετά την άλλη», κατήγγειλαν, με πρόσφατη επιστολή τους προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τη Βουλή, γονείς παιδιών με σοβαρές αναπηρίες.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη κατέθεσε σχετικό νομοσχέδιο και η Βουλή το ψήφισε ομόφωνα τον περασμένο Ιούλιο, παρατείνοντας τη φοίτηση παιδιών με αναπηρίες σε ειδικά σχολεία και ειδικές μονάδες μέχρι τη συμπλήρωση του 22ου έτους της ηλικίας τους. Όμως, η σχετική νομοθετική ρύθμιση δεν επιλύει το πρόβλημα. Η λύση βρίσκεται στη δημιουργία μιας κρατικής δομής σε κάθε πόλη, που να μπορεί να δεχθεί παιδιά άνω των 21 ετών με βαριές αναπηρίες και να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε το Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Βαρνάβας» στο Λιοπέτρι, όπου ανακοίνωσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ληφθούν αποφάσεις ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες.

Οι εποχές όπου οι συμπολίτες μας με σοβαρές αναπηρίες ή και χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον κλείνονταν σε ιδρύματα, γηροκομεία και άλλες μονάδες κλειστής φροντίδας έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες κατοχυρώνει το δικαίωμά τους να ζουν ανεξάρτητα, να κάνουν τις δικές τους επιλογές, να έχουν τον έλεγχο των όρων διαβίωσής τους, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στον ευρύτερο πληθυσμό και, εφόσον απαιτείται, εξατομικευμένη υποστήριξη.

Οι γονείς αυτών των παιδιών ζητούν το αυτονόητο. Τα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες δικαιούνται ίσες ευκαιρίες, φροντίδα και στήριξη.

Αναμένουμε, λοιπόν, από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να μετουσιώσει τις εξαγγελίες του από το Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Βαρνάβας» στο Λιοπέτρι σε πράξεις. Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος πρέπει να διαθέτει ευαισθησία και ενσυναίσθηση και να βρίσκεται σταθερά δίπλα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

michalis.h@politis.com.cy