Αύξηση 52% στο ποσοστό αποδοχής των αποφάσεων Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

Το 2025 αυξήθηκε στο 52% το ποσοστό αποδοχής των αποφάσεων που εξέδωσε η Χρηματοοικονομική Επίτροπος, από το 20% που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ανέφερε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών τη Δευτέρα, η Επίτροπος Βαλεντίνα Γεωργιάδου, στο πλαίσιο συζήτησης του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το έτος 2026.

Όπως ανέφερε, διαχρονικά το ποσοστό αποδοχής ήταν περίπου στο 20%. «Για το 2025 εκδώσαμε 58 αποφάσεις και έχουμε ποσοστό 52% στις αποδοχές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μία από τις δύο συστημικές τράπεζες σπάνια δεν αποδέχεται απόφαση της Επιτρόπου.

Ταυτόχρονα, το 2025 αυξήθηκε σημαντικά και το ποσοστό επιστροφών υπερχρεώσεων των τραπεζών και των εταιρειών πιστώσεων. Όπως είπε, το 2023 επιστράφηκαν €170.000, ενώ το 2025 €430.000, που αποτελεί «σημαντική αύξηση, για μικρό αριθμό παραπόνων».

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών για τα στατιστικά στοιχεία των παραπόνων που χειρίζεται ο Φορέας, είπε ότι το 2025 έχουν υποβληθεί 377 παράπονα από καταναλωτές, μειωμένα από τα 500 που έλαβε πέρσι.

Ταυτόχρονα, έλαβε και 437 αιτήματα εκτός δικαιοδοσίας, που αφορούν εκποιήσεις ή περιπτώσεις που έχουν απόφαση δικαστηρίου και εξαιρούνται της δικαιοδοσίας της Επιτρόπου. Από αυτά, είπε, τα 215 αφορούσαν αιτήματα για αναστολή ή ακύρωση εκποίησης. Από τα 215, για τα 107 έχουν γίνει δεκτά αιτήματα αναστολής από τις εταιρείες, ενώ για 89 δεν έγιναν δεκτά και προχώρησε η διαδικασία εκποίησης.

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων για το τι είδους ακίνητα αφορούσαν αυτά, είπε ότι τα 81 από τα 89 αφορούσαν κύρια κατοικία, γύρω στις €350.000.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η δικαιοδοσία της είναι περιορισμένη, και προχωρούν σε συμβουλευτικού ή βοηθητικού χαρακτήρα ενέργειες.

Ανέφερε, ακόμα, ότι ο Φορέας ενημερώνει τον κόσμο ότι όσον αφορά τις υπερχρεώσεις, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και για εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχει, ωστόσο, διστακτικότητα, επειδή οι αποφάσεις της Επιτρόπου δεν είναι δεσμευτικές.

Κληθείσα από τους Βουλευτές να καταθέσει τις απόψεις της για το κατά πόσο χρειάζεται να είναι δεσμευτικές ή όχι οι αποφάσεις της, είπε ότι «δεν είμαι εναντίον του να γίνουν δεσμευτικές, αλλά δεν είμαι υπέρ του να επιβληθεί αυτό», σημείωσε. Όπως εξήγησε, πρόκειται για φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών και «πρέπει να είναι μια φιλική διαδικασία». Πρότεινε ότι θα έβλεπε θετικά να εξεταστεί το ζήτημα κλιμακωτά, για παράδειγμα να γίνουν δεσμευτικές οι αποφάσεις για ποσά μέχρι €10.000 για αρχή.

Προϋπολογισμός 2026

Σύμφωνα με την παρουσίαση της κ. Γεωργιάδου, ο προϋπολογισμός του Φορέα για το 2026 είναι ελλειμματικός κατά €300.000, ποσό το οποίο θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα ισόποσου ύψους, με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στις €970.000 εκ. και €1 εκ., αντίστοιχα. Οι δαπάνες το 2026 είναι μειωμένες σε σχέση με το 2025 κατά €0,03 εκ. ή σε ποσοστό κατά 3%.

Σε παρέμβασή του εντός της Επιτροπής, ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι η Βουλή δεν έδωσε στην Επίτροπο αρμοδιότητες για να εργαστεί αποτελεσματικά, ενώ αναφέρθηκε σε παραδοχή, όπως είπε, εκτιμητών ακινήτων στη Βουλή, ότι οι εκτιμήσεις τους ήταν καθ’ υπόδειξη τραπεζών και ζήτησε να υπάρχει μία αντικειμενική αξία για κάθε ακίνητο. Σημείωσε, επίσης, ότι οι πολίτες της Λεμεσού είναι «οι πλέον αδικημένοι» με την αύξηση στις τιμές ακινήτων και ενοικίων, με τους πολίτες να μένουν εκτός κρατικών σχεδίων, εξαιτίας της αύξησης της τιμής των ακινήτων τους.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, είπε ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα παραμένει «προκλητικά ετεροβαρές, υπέρ των τραπεζών και εις βάρος των δανειοληπτών. Όσο δεν επιδεικνύεται από πλευράς κυβέρνησης η ελάχιστη πολιτική βούληση για δίκαιες ρυθμίσεις, όσο η κυβέρνηση εμπαίζει την κοινωνία με τα ειδικά δικαστήρια, οι δανειολήπτες θα συνεχίσουν να αναμετρώνται με ένα αδηφάγο σύστημα, που δεν σέβεται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη».

Σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ επιμένει στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και στην πρόταση νόμου που έχει κατατεθειμένη στην Επιτροπή Οικονομικών, για να αποκατασταθεί το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, πριν προχωρήσει μια δικαιοδοσία εκποίησης.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαιρέτισε την προσπάθεια της Επιτρόπου να επιλαμβάνεται υποθέσεων εκτός κριτηρίων για τερματισμένα δάνεια ή που έχουν αποφάσεις δικαστηρίου και σημείωσε ότι είναι ώρα να εξεταστεί το δεσμευτικό των αποφάσεων της Επιτρόπου.

Επίσης, ανέφερε ότι έθεσε το θέμα της καθυστέρησης δημιουργίας ειδικών δικαστηρίων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία. «Θα πρέπει η δικαστική εξουσία να τα δημιουργήσει», είπε.

Όσον αφορά το σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης», έκανε λόγο για μια ομάδα ευάλωτων ατόμων που ενώ πληρούν τα κριτήρια δεν εμπίπτουν στο σχέδιο εξαιτίας της αξίας των ακινήτων τους. «Έχουμε συμφωνήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών αυτές οι υποθέσεις ευάλωτων ομάδων, να προχωρήσουν με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου», είπε.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι τους τελευταίους μήνες οι Βουλευτές γίνονται αποδέκτες «πολύ κακών μηνυμάτων» για οικογένειες που κινδυνεύουν να απωλέσουν την κύρια κατοικία τους. «Το 2025 ξεκίνησε η διαδικασία πλειστηριασμών κύριων κατοικιών. Το 2026 θα κορυφωθεί. Όταν έχεις άτομα που αδυνατούν να αποπληρώσουν και δεν υπάρχει βιώσιμη λύση, αναμένεις την παρέμβαση του κράτους, την κοινωνική πολιτική. Αλλιώς να ετοιμαστούμε να ζήσουμε φαινόμενα που έζησαν άλλες χώρες», είπε, σημειώνοντας ότι μεταξύ άλλων, έχουν ξεκινήσει και οι κατασχέσεις.

Ο κ. Παπαδούρης έθιξε, ακόμα, το θέμα δανειοληπτών που απορρίφθηκαν από το σχέδιο ΕΣΤΙΑ το 2019 ως επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι, οι οποίοι θα εντάσσονταν στο Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης» και οι οποίοι, τώρα, απορρίπτονται, εξαιτίας της αύξησης της αξίας των ακινήτων τους, χωρίς αυτό να είναι κάτι που μπορούν να ελέγξουν οι ίδιοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ