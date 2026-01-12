Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

| Πολιτική

VIDEOGATE: Ζητά διορισμό ποινικών ανακριτών και κατάργηση του ΦΚΣ η ΕΔΕΚ

Τα όσα προτείνει, αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος, πρέπει να γίνουν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Με επίκεντρο τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για το επίμαχο βίντεο η Πολιτική Γραμματεία της ΕΔΕΚ, σε σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε πλήρη διαφάνεια για τις εισφορές του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΦΚΣ) και σε άμεσες θεσμικές ενέργειες χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα ηΠολιτική Γραμματεία της ΕΔΕΚ, σε σημερινή συνεδρίαση της, αποφάσισε τα εξής:

  • Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως μεριμνήσει για τον διορισμό από το Υπουργικό Συμβούλιο ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα διερευνήσουν πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων από τα διαμειφθέντα στο επίμαχο βίντεο.
  • Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δημοσιοποιήσει τις εισφορές που έγιναν στο ταμείο του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, παρά τις περί του αντιθέτου πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
  • Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει στην κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τη μεταφορά της αποστολής του και των εισφορών του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Τα πιο πάνω, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του κόμματος, πρέπει να γίνουν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

