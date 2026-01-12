Νομοσχέδιο για καταγγελίες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην Επ. Οικονομικών

Νομοσχέδιο με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες για διερεύνηση και προστατεύονται οι πληροφοριοδότες που προβαίνουν σε καταγγελίες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών τη Δευτέρα, το νομοσχέδιο αφορά μεταφορά εκτελεστικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, σε σχέση με διαδικασίες που αφορούν καταγγελίες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για πληροφόρηση για κατάχρηση της αγοράς.

Η ευρωπαϊκή οδηγία χρονολογείται από το 2015. Μέχρι σήμερα για χειρισμό του θέματος χρησιμοποιούταν εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να ρυθμίσει τα διαδικαστικά, ενώ τώρα το θέμα ρυθμίζεται νομοθετικά.

Όπως σημείωσε, το ευρύτερο πλαίσιο για τα πρόσωπα που αναφέρουν παραβάσεις καλύπτεται από νόμο του 2022. Μετά από προηγούμενο αίτημα της Επιτροπής Οικονομικών, το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική Υπηρεσία έστειλαν επεξηγηματικό σημείωμα που επεξηγεί ότι ο νόμος του 2022 που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, προβλέπει ότι αν υπάρχουν τομεακές υποχρεώσεις από άλλες πράξεις της ΕΕ, όπως η συγκεκριμένη οδηγία, τότε ισχύουν και εκείνες ως ειδικές πρόνοιες.

Το νομοσχέδιο καλύπτει τη δημιουργία ασφαλών καναλιών επικοινωνίας, τη διαδικασία παρακολούθησης των αναφορών, την προστασία της ταυτότητας του ατόμου που καταγγέλλει, ενημέρωση και υποβοήθηση των ατόμων που καταγγέλλουν, αν υπόκεινται σε αντίποινα.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας εξέφρασε τη διαφωνία του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη συγκεκριμένη αναφορά στο Τμήμα Εργασίας, ως η σχετική αρχή που έχει την αρμοδιότητα προστασίας του καταγγελλόμενου. «Θέση μας ήταν ότι λόγω της γενικότητας της οδηγίας για το τι μπορεί να καταγγελθεί και πώς να προστατευτεί ο καταγγελλόμενος, δεν πρέπει να υπάρχει ονομαστική αναφορά στο Τμήμα Εργασίας», σημείωσε.

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι η εκτελεστική οδηγία και το νομοσχέδιο προβλέπουν τη συνεργασία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με κάθε σχετική αρχή για την προστασία των εργαζομένων, είτε για πρόσωπο που καταγγέλλει ή καταγγέλλεται. «Δεν μπορεί να προβλεφθεί εξαντλητικά ποια είναι κάθε φορά η σχετική αρχή», είπε. Σημείωσε, ωστόσο, ότι μέσα από τη συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές, διαφάνηκε ότι διάφορα τμήματα του Υπ. Εργασίας έχουν θεσμοθετημένη τέτοια αρμοδιότητα και γι’ αυτό κρίθηκε σωστό να συμπεριλαμβάνεται η αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασίας.

