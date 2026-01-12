Ο επικεφαλής της Fed προειδοποιεί για «εκφοβισμό» του μετά την κλήτευση για ποινικό κατηγορητήριο - «Δεν είναι πολύ καλός», λέει ο Τραμπ

Έρευνα έχουν ξεκινήσει Αμερικανοί εισαγγελείς, απειλώντας για τη σύναψη «ποινικού κατηγορητηρίου» κατά της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (Fed), όπως αποκάλυψε ο Πρόεδρός της, Τζερόμ Πάουελ, καταγγέλλοντας νέες «απειλές και συνεχιζόμενες πιέσεις» από την Κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια σπάνια βιντεοσκοπημένη δήλωση του την Κυριακή, ο κ. Πάουελ είπε ότι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ έλαβε την Παρασκευή κλήτευση από ενόρκους σχετικά με την κατάθεσή που έκανε στη Γερουσία τον περασμένο Ιούνιο, η οποία αφορούσε εν μέρει ένα μεγάλο έργο ανακαίνισης κτιριακών γραφείων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Απέρριψε την κλήτευση ως «προσχήματα», μετά από μήνες έντονης σύγκρουσης με τον Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει δημόσια την Fed επειδή δεν μείωσε επιθετικά τα επιτόκια για να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.

«Η απειλή ποινικών κατηγορητηρίων είναι συνέπεια του ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για το τι θα εξυπηρετήσει το κοινό, αντί να ακολουθεί τις προτιμήσεις του Προέδρου», ανέφερε ο κ. Πάουελ.

«Αυτό αφορά το αν η Fed θα είναι σε θέση να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια με βάση στοιχεία και οικονομικές συνθήκες - ή αν αντ' αυτού η νομισματική πολιτική θα καθοδηγείται από πολιτική πίεση ή εκφοβισμό», πρόσθεσε.

Η Fed, η οποία λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής, έχει διπλή εντολή που είναι τόσο η σταθερότητα των τιμών των προϊόντων όσο και η διατήρηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα.

Το κύριο εργαλείο της για να το κάνει αυτό είναι ο καθορισμός του ύψους του επιτοκίου αναφοράς των ΗΠΑ, το οποίο επηρεάζει την τιμή των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και το κόστος δανεισμού σε ολόκληρη την οικονομία.

Η ανεξαρτησία της Fed από πολιτικές επιρροές θεωρείται ζωτικής σημασίας για τους επενδυτές, οι οποίοι ανησυχούν ότι η εξωτερική παρέμβαση στη νομισματική πολιτική θα απειλούσε ένα θεμέλιο της παγκόσμιας οικονομίας.

«Εάν η Fed ενεργήσει με βάση την πολιτική και όχι τα οικονομικά δεδομένα, οι ξένοι επενδυτές θα μπορούσαν να αποσυρθούν από τη χρηματοδότηση του αμερικανικού χρέους και να αναζητήσουν νέα ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο Atakan Bakiskan, Αμερικανός οικονομολόγος στη γερμανική επενδυτική τράπεζα Berenberg.

Ο κ. Πάουελ διορίστηκε Πρόεδρος της Fed από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία των ΗΠΑ.

Αλλά με την επανεκλογή του πέρσι, ο Τραμπ πιέζει αδιάκοπα τον Πάουελ να κινηθεί ταχύτερα στη μείωση των επιτοκίων, παραβιάζοντας την μακροχρόνια ανεξαρτησία του θεσμού.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν γνώριζε την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

«Δεν γνωρίζω τίποτα γι' αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ καλός στη Fed και δεν είναι πολύ καλός στην κατασκευή κτιρίων», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με το NBC.

