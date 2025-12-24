Οι αντιδράσεις για τον Κατώτατο Μισθό και η ευθύνη του κράτους

Οι αντιδράσεις για τον Κατώτατο Μισθό των €1088 είναι έντονες εκ μέρους των κοινωνικών εταίρων αλλά για διαφορετικούς λόγους.

Από τη μια οι συντεχνίες εκφράζουν έντονη απογοήτευση για το χαμηλό νούμερο και τον «εξευτελισμό» των χαμηλόμισθων και από την άλλη οι εργοδότες θεωρούν την αύξηση μεγαλύτερη απ’ ότι σηκώνει η οικονομία.

Οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων ήταν από την αρχή εκ διαμέτρου αντίθετες και το χάσμα ήταν πολύ μεγάλο.

Οι συντεχνίες διεκδικούσαν σημαντική αύξηση στο ύψος του κατώτατου μισθού προκειμένου να συνυπολογιστεί και η απώλεια αγοραστικής δύναμης των μισθωτών, την οποία όλη η κοινωνία διαισθάνεται. Το κόστος ζωής στην Κύπρο έχει ακριβύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό που ακόμα και η μεσαία τάξη δυσκολεύεται σε μεγαλύτερο βαθμό να ανταπεξέλθει με τις δανειακές της υποχρεώσεις.

Από την άλλη δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε βεβιασμένες αποφάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία και μπορεί να προκαλέσουν απρόσμενες αναταραχές την ώρα που η οικονομία κατάφερε μετά από πολλαπλές κρίσεις να ορθοποδήσει. Αυτό επεσήμαναν εξάλλου χθες τόσο το δημοσιονομικό συμβούλιο όσο και το συμβούλιο οικονομίας.

Επίσης, δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι μια μεγάλη αύξηση του κόστους για τις επιχειρήσεις, θα έπληττε κάποιες που ήδη βαραίνονται με άλλα υψηλά λειτουργικά κόστη.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι μεγαλύτερη αύξηση στο ύψος του Κατώτατου Μισθού δεν θα έπληττε την οικονομία σε τέτοιο βαθμό που θα κατέρρεε.

Μεγαλύτερο κίνδυνο διαβλέπουμε από την καθολική αύξηση της ΑΤΑ στο 100%, ακόμα και για τους υψηλόμισθους, την εκτόξευση του κόστους του κρατικού μισθολογίου και τις αλόγιστες δημόσιες δαπάνες.

Πιο πρέπον βήμα, ενδεχομένως, θα ήταν η κλιμακωτή απόδοση της ΑΤΑ και την ίδια ώρα, τα έξτρα χρήματα να δοθούν στους χαμηλόμισθους που τα έχουν περισσότερη ανάγκη.

Παράλληλα, το κράτος θα μπορούσε να προχωρήσει σε ουσιαστική κοινωνική πολιτική για να στηρίξει τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και να μην μετακυλίεται η ευθύνη στήριξης στις επιχειρήσεις, κάτι που απαιτεί σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος αλλά και η πλειοψηφία της κοινωνίας.

Το σίγουρο είναι ότι μετά την ΑΤΑ που μας ταλαιπώρησε αρκετά, μπαίνουμε στο 2026 με ετοιμοπόλεμους τους εταίρους προς διεκδίκηση των δικαιωμάτων των μελών τους.

Καλά Χριστούγεννα με εργατική ειρήνη που τόσο τη χρειαζόμαστε…Σε μια εβδομάδα αναλαμβάνουμε και την προεδρία της ΕΕ.