Άναψε φωτιές η αύξηση €88 στον Κατώτατο Μισθό - Η απόφαση δεν άφησε κανέναν ευχαριστημένο

Νέα εργατική αναταραχή φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 8,8%, με αντιδράσεις να έρχονται τόσο από το μέτωπο των συντεχνιών όσο και των εργοδοτών.

Οι συντεχνίες, εκφράζοντας την έντονη απογοήτευσή τους, τονίζουν ότι οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι δικαιούνταν σημαντική αύξηση, εκφράζοντας παράλληλα ερωτηματικά για το πώς διαμορφώθηκε το τελικό νούμερο.

Από την άλλη, η ΟΕΒ χαρακτηρίζει την αύξηση δυσανάλογη και οικονομικά αθεμελίωτη. Ηπιότερη είναι η αντίδραση του ΚΕΒΕ.

Η απόφαση

Ο καθορισμός του νέου κατώτατου μισθού αποφασίστηκε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου χθες το απόγευμα, με τον υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα, να δηλώνει μετά τη συνεδρίαση ότι η κυβέρνηση, αξιολογώντας συνολικά τα μακροοικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, αποφάσισε, μετά από εισήγησή του, την έκδοση του τροποποιητικού διατάγματος περί κατωτάτου ορίου μισθών του 2025, με το οποίο ο μηνιαίος κατώτατος μισθός για πλήρη απασχόληση, μετά από τη συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης, αυξάνεται από τα 1.000 στα 1.088 ευρώ.

Στο διάταγμα περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια ότι ο μηνιαίος κατώτατος μισθός πριν από τη συμπλήρωση έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης αυξάνεται από τα 900 στα 979 ευρώ.

Η πρόταση για την αναπροσαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού έλαβε υπόψη το επίπεδο του πληθωρισμού για το 2024 (1,8%), καθώς και την πρόβλεψη για το 2025 (0,2%) που αθροιστικά ανέρχεται στο 2%, τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας για την ίδια διετία, ο οποίος αναμένεται να είναι 3,9% και 3,4% αντίστοιχα, σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, τη μείωση της ανεργίας στο 4,9% το 2024, με πρόβλεψη 4,3% για το 2025, η οποία θεωρείται επίπεδο πλήρους απασχόλησης.

Όφελος για 50.000

Η απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού, τόνισε ο κ. Μουσιούττας, θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των χαμηλόμισθων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, χωρίς να δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις ή να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα.

Από την αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να επωφεληθούν γύρω στις 50.000 εργαζόμενοι.

Η νέα αναπροσαρμογή τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του διατάγματος, η οποία θα γίνει πριν την 1η Ιανουαρίου του 2026, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου του 2026 μέχρι 31η Δεκεμβρίου του 2027.

Ερωτηθείς αν ο νέος κατώτατος μισθός περιλαμβάνει και την ΑΤΑ, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι, με βάση τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, περιλαμβάνεται και η ΑΤΑ με ποσοστό περίπου στο 2%.

Για το θέμα του ωριαίου μισθού, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι έχει διαβεβαιώσει ότι η συζήτηση για αυτό το θέμα θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις γιορτές, μαζί με άλλα θέματα που θα βλέπει η Τεχνική Επιτροπή.

Ανοχύρωτοι οι χαμηλόμισθοι

Οι επικεφαλής των συντεχνιών, σε δηλώσεις τους στον «Π», εκφράζουν την έντονη απογοήτευσή τους για τη «φιλοεργοδοτική» στάση της κυβέρνησης, όπως τη χαρακτηρίζουν, τονίζοντας ότι, εν μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και των στοιχείων που δείχνουν ότι διευρύνεται η εισοδηματική ανισότητα, το πιο χαμηλόμισθο κομμάτι του πληθυσμού παραμένει ανοχύρωτο στο αυξημένο κόστος ζωής.

«Είμαι περίεργος να ενημερωθώ με ποιον τρόπο έγινε η συγκεκριμένη πράξη. Γιατί €1.088 και όχι €1.088,5;. Ποια είναι η πράξη που έγινε; Θέλουμε να μας ενημερώσουν, από περιέργεια αλλά και ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονη αντίδραση και απογοήτευση γιατί μιλάμε για τους πιο ευάλωτους εργαζομένους», δήλωσε στον «Π» ο γ.γ. της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

«Δεδομένης της θετικής πορείας της οικονομίας και της αγοράς εργασίας αλλά και του αυξημένου κόστους ζωής, οι εργαζόμενοι όχι μόνο δικαιούνταν αλλά επιβαλλόταν να έχουν ουσιαστική βελτίωση στο ύψος του κατώτατου μισθού ο οποίος τουλάχιστον να διασφαλίζει το ποσοστό απόδοσης του κατώτατου μισθού στην προηγούμενη αναθεώρηση που ήταν 58,5% του διάμεσου μισθού», τόνισε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, είναι προβληματικό το γεγονός ότι δεν έχει διασυνδεθεί ο κατώτατος μισθός με την ωριαία του απόδοση και παράλληλα διευρύνεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός αποστερώντας από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων. «Δυστυχώς ο Άγιος Βασίλης δεν έφερε δικαιωματικά δώρα για τον κατώτατο».

Η γ.γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, τόνισε ότι «οι συντεχνίες είναι έντονα απογοητευμένες», αναφέροντας ότι «είναι μάλιστα και προκλητικό εν μέσω των θετικών οικονομικών δεικτών και της διεύρυνσης της εισοδηματικής ανισότητας, που δείχνουν τα δεδομένα, να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στο πιο χαμηλόμισθο κομμάτι του πληθυσμού».

Σύμφωνα με την κ. Χαραλάμπους, εάν ληφθεί υπόψη η ΑΤΑ, που υπολογίζεται στα €21, η αύξηση είναι μόλις €68.

«Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση, με τον τρόπο που ενεργεί, δείχνει ότι γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των εργοδοτών, όπως έγινε και με την ΑΤΑ, όταν άλλαξε την ετήσια αναπροσαρμογή σε προσαρμογή ανά διετία».

Ο πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου, αναφέρει ότι είναι «φιλοεργοδοτική η προσέγγιση για τον νέο ΕΚΜ. Έχουμε οπισθοδρόμηση, από το 58,5% του διάμεσου, μείωση του ποσοστού στο 57,5%».

Εάν εφαρμοζόταν η μεθοδολογία της κυβέρνησης του 2023 θα υπήρχε συνολική μείωση €37, ανέφερε.

Πρωτοφανής η αύξηση

Πέραν των συντεχνιών, έντονα αντέδρασε και η ΟΕΒ χαρακτηρίζοντας ωστόσο την αύξηση ύψους 8,8% υπερβολική και πρωτοφανή. Ο εθνικός κατώτατος μισθός (ΕΚΜ) δεν είναι εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, τόνισε. Η ένταση της αύξησης αυτής, πρόσθεσε, θα σπρώξει προς τα πάνω αντανακλαστικά και σχεδόν αυτόματα ένα τεράστιο εύρος μισθών.

Αυτό θα έχει διττό αποτέλεσμα, σημειώνει: Από τη μια όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να μεταφέρουν το δυσανάλογο πρόσθετο κόστος στις τιμές τους θα κληθούν να διαχειριστούν ζητήματα ευρωστίας και ενδεχομένως βιωσιμότητας.

Από την άλλη, όσες μπορούν, θα το μετακυλήσουν στις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών τους, προκαλώντας αναπόφευκτα πληθωριστικές πιέσεις, με αρνητικό αντίκτυπο επί των πραγματικών εισοδημάτων όλων των εργαζομένων και με δυσάρεστες συνέπειες επί της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας συνολικά.

Ηπιότερη αντίδραση ΚΕΒΕ

Ηπιότερη ήταν η αντίδραση του ΚΕΒΕ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά το βράδυ, το ΚΕΒΕ έχει μελετήσει την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με την αναπροσαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού.

Είναι γεγονός ότι το ύψος της αύξησης είναι μεγαλύτερο από αυτό που αρχικά αναμενόταν, σημειώνει. Παρ’ όλα αυτά, το ΚΕΒΕ σέβεται την απόφαση του Υπουργού, η οποία, όπως αναφέρει, λήφθηκε στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου και με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Σύμφωνα με το ΚΕΒΕ, σε αυτή τη φάση, εκείνο που προέχει είναι η υπεύθυνη και ομαλή εφαρμογή της απόφασης, μέσα από συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της αγοράς εργασίας, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η προστασία της απασχόλησης.

Το ΚΕΒΕ παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανθεκτικότητας.