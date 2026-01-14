Το μέλλον του νέου ευρωπαϊκού Μπάουχαους

*Της Γιέσικα Ρούσβαλ

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα μέρη που ονομάζουμε «σπίτι» αλλάζουν. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη. Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Οι νέες τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και μαθαίνουμε. Σε στιγμές όπως αυτές, είναι φυσικό οι άνθρωποι να αναρωτιούνται: θα εξακολουθήσω να αισθάνομαι τη γειτονιά μου σαν σπίτι μου αύριο; τα παιδιά μου ή τα εγγόνια μου θα έχουν ένα μέρος όπου θα αισθάνονται ασφαλή;

Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους πολίτες, τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν ένα μέλλον με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν: βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένο στην ποιότητα ζωής. Αυτό που ξεκίνησε ως ιδέα πριν από πέντε χρόνια έχει μετατραπεί σε κίνημα, με σχεδόν 2.000 οργανώσεις και περισσότερα από 700 έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, όλα με κινητήρια δύναμη ανθρώπους που δείχνουν ότι η αλλαγή μπορεί να είναι κάτι που διαμορφώνουμε μαζί.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η φαντασία των πολιτών και των καινοτόμων επιχειρήσεων οικοδομεί ήδη το μέλλον των πόλεών μας. Στο Λουξεμβούργο, τα προϊόντα κατασκευής μετατρέπονται σε τούβλα τρισδιάστατης εκτύπωσης για νέα κτίρια. Στην Ισπανία, νεαρές γυναίκες επιχειρηματίες μετατρέπουν τον φλοιό πορτοκαλιού σε βιώσιμο υλικό συσκευασίας. Στη Γερμανία, οι μαθητές συναντήθηκαν για να σχεδιάσουν από κοινού και να χτίσουν το σπίτι τους από τα αρχικά σχέδια έως την τελευταία πινελιά, με βιώσιμα υλικά. Και στην Ελλάδα, ένα έργο αναπροσαρμόζει τη χρήση ενός ορεινού σχολείου 1955 για τη διδασκαλία παραδοσιακών τεχνικών αποκατάστασης.

Τα έργα αυτά δείχνουν τη δημιουργικότητα που ήδη βρίσκεται σε κίνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και, ταυτόχρονα, δείχνουν κάτι σημαντικό: η Ευρώπη δεν στερείται καινοτομιών. Τώρα είναι η ώρα να στηριχτούμε πάνω σε αυτά τα θεμέλια και να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα. Προτείναμε την επέκταση του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής για την οικονομικά προσιτή στέγαση. Η φιλοδοξία είναι απλή: βοηθήστε τις ιδέες αυτές να ταξιδέψουν περαιτέρω, να επεκταθούν ταχύτερα και να φτάσουν στις κοινότητες που τις χρειάζονται περισσότερο.

Θέλουμε το κίνημα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους να αναπτυχθεί και να επικεντρωθεί σε τρεις προτεραιότητες: ενίσχυση της βιωσιμότητας, της κυκλικότητας και της καινοτομίας στους χώρους που κατασκευάζουμε, ανακαινίζουμε και αναπροσαρμόζουμε. Θα διευρύνουμε την υφιστάμενη εργαλειοθήκη για να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας, ιδίως εκεί όπου η ανάγκη για οικονομικά προσιτές και βιώσιμες κατοικίες είναι μεγαλύτερη, και για να προσαρμόσουμε στην κλιματική αλλαγή τον χώρο στον οποίο ζούμε. Για παράδειγμα, πρέπει να επανεξετάσουμε και να επανασχεδιάσουμε τις αστικές υποδομές καθώς αυξάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Από τις χιονοθύελλες έως τις πλημμύρες, αλλά και τις ξηρασίες, καθώς οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν δραστικά. Πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο ζωής μας, καθώς και των μελλοντικών κατοικιών μας, ώστε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των γειτονιών και των κοινοτήτων μας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

*Ευρωπαία επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας