Αντώνης Δημητρίου [ποινικολόγος]: Το βίντεο που εξέθεσε την Κύπρο και τα όρια της ποινικής του αξιοποίησης [ηχητικό]

Τις ποινικές προεκτάσεις που ενδέχεται να προκύπτουν από το οπτικοακουστικό υλικό του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε πολιτικό και θεσμικό σάλο και εξέθεσε διεθνώς την Κύπρο, ανέλυσε ο ποινικολόγος Αντώνης Δημητρίου, μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» του ραδιοφώνου του Πολίτη 107,6 και 97,6.

Όπως ανέφερε, αφετηρία κάθε ποινικής αξιολόγησης είναι το κατά πόσο το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί ενώπιον Δικαστηρίου, ιδίως μετά και τον διορισμό ποινικού ανακριτή. «Αρχικά πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι καθοριστικής σημασίας είναι ο εντοπισμός των παραγωγών του βίντεο και του συνολικού, πρωτογενούς υλικού.

Ο κ. Δημητρίου εξήγησε ότι η παράνομη υποκλοπή συνιστά μεν ποινικό αδίκημα, χωρίς αυτό να αποκλείει αυτομάτως τη χρήση του υλικού ως αποδεικτικού στοιχείου. «Αν κάποιος περπατά στον δρόμο και καταγραφεί από κρυφή κάμερα, πρόκειται για ποινικό αδίκημα. Αν όμως το ίδιο πρόσωπο διαπράξει δολοφονία, το πιο πιθανό είναι ότι το βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι άλλο είναι η παραβίαση του νόμου και άλλο η παραβίαση του Συντάγματος. Όπως είπε, «όταν υπάρχει παραβίαση του νόμου και όχι του Συντάγματος, το Δικαστήριο μπορεί να δεχθεί το βίντεο ως στοιχείο», υπό την προϋπόθεση ότι θα εντοπιστεί τόσο το πλήρες υλικό όσο και οι δημιουργοί του.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι χωρίς το σύνολο του υλικού η διερεύνηση καθίσταται προβληματική. «Χωρίς να εντοπιστεί όλο το υλικό, οποιεσδήποτε ανακρίσεις είναι άνευ αντικειμένου», τόνισε.

Σε ερώτηση για το τι θα εξετάσει ο ποινικός ανακριτής, ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικά ανακριτικά εργαλεία. «Μπορεί να εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, να συλληφθεί πρόσωπο, να κατονομάσει τους παραγωγούς και να εντοπιστούν τόσο πρόσωπα όσο και τα ξενοδοχεία όπου έγιναν οι συναντήσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσει και η τεχνική αξιολόγηση του υλικού από εμπειρογνώμονες. Όπως είπε, αν διαπιστωθεί ότι «τα αποσπάσματα που είδαμε δεν ήταν προϊόν συρραφής και ήταν αυθεντικά», τότε αλλάζει ουσιαστικά το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης.

Σε σχέση με τα τρία πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, (Χαράλαμπο Χαραλάμπους, Γιώργο Λακκοτρύπη και Γιώργο Χρυσοχόο], ο ποινικολόγος εκτίμησε ότι «φαίνεται πως υπάρχει θέμα», ιδίως όσον αφορά το άρθρο 12 του Ποινικού Κώδικα περί επηρεασμού. Παράλληλα, ανέφερε ότι ενδέχεται να προκύπτουν αδικήματα σε σχέση με περιοριστικούς όρους και διεθνείς κυρώσεις. Το άρθρο 12 ορίζει συγκεκριμένα: Ότι όποιος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διάπραξη ποινικού αδικήματος θεωρείται ένοχος ως αυτουργός, ακόμη κι αν δεν τέλεσε ο ίδιος την πράξη με τα χέρια του.

«Αν υπάρχει παραβίαση περιοριστικών όρων σε σχέση λ.χ με τη Ρωσία ή προσπάθεια παράκαμψης κυρώσεων, τότε διαπράττεται ποινικό αδίκημα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, πρέπει να αποδοθούν».

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14-01-2026