Axios: Γερουσιαστής φέρνει πρόταση νόμου για την «προσάρτηση» της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής των ΗΠΑ εισήγαγε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που θα μπορούσε, εάν γινόταν νόμος, να δώσει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την εξουσία να προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας και στην ενσωμάτωσή της ως 51ο πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Axios αναφέρει ότι το σχέδιο νόμου, ονόματι “Greenland Annexation and Statehood Act”, έχει ελάχιστες πιθανότητες να γίνει δεκτό από το Κογκρέσο, αλλά χρησιμοποιείται από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς για να δείξουν στήριξη προς τον Τραμπ, ο οποίος έχει δημόσια εκφράσει ενδιαφέρον στο παρελθόν για την εξαγορά ή ακόμη και την απόκτηση της Γροιλανδίας με στρατιωτικά μέσα.

Huge News! Today, I am proud to introduce the Greenland Annexation and Statehood Act, a bill that allows the President to find the means necessary to bring Greenland into the Union.



Let me be clear, our adversaries are trying to establish a foothold in the Arctic, and we can’t… pic.twitter.com/h28sXU7LAU — Congressman Randy Fine (@RepFine) January 12, 2026

Ο βουλευτής που εισήγαγε το νομοσχέδιο υποστηρίζει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας θα ενίσχυε τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Αρκτική, ειδικά όσον αφορά τις θαλάσσιες οδούς και την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Axios, πολλοί ακόμα και εντός του ίδιου κόμματός του αντέδρασαν αρνητικά στην ιδέα της προσάρτησης ενός εδάφους που αποτελεί τμήμα του βασιλείου της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες έχουν ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από Ευρωπαίους και διεθνείς παρατηρητές, που επισημαίνουν τη σημασία της προστασίας της κυριαρχίας και των σχέσεων εντός της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Πληροφορίες από Axios