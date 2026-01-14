Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Axios: Γερουσιαστής φέρνει πρόταση νόμου για την «προσάρτηση» της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios κάνει αναφορά στην εισαγωγή ενός αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων που θα δίνει εξουσίες στον Πρόεδρο Τραμπ να προσάρτησει την αυτόνομη περιοχή της Γροιλανδίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ένας Ρεπουμπλικανός βουλευτής των ΗΠΑ εισήγαγε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που θα μπορούσε, εάν γινόταν νόμος, να δώσει στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την εξουσία να προχωρήσει στην προσάρτηση της Γροιλανδίας και στην ενσωμάτωσή της ως 51ο πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Axios αναφέρει ότι το σχέδιο νόμου, ονόματι “Greenland Annexation and Statehood Act”, έχει ελάχιστες πιθανότητες να γίνει δεκτό από το Κογκρέσο, αλλά χρησιμοποιείται από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς για να δείξουν στήριξη προς τον Τραμπ, ο οποίος έχει δημόσια εκφράσει ενδιαφέρον στο παρελθόν για την εξαγορά ή ακόμη και την απόκτηση της Γροιλανδίας με στρατιωτικά μέσα.

Ο βουλευτής που εισήγαγε το νομοσχέδιο υποστηρίζει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας θα ενίσχυε τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Αρκτική, ειδικά όσον αφορά τις θαλάσσιες οδούς και την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Axios, πολλοί ακόμα και εντός του ίδιου κόμματός του αντέδρασαν αρνητικά στην ιδέα της προσάρτησης ενός εδάφους που αποτελεί τμήμα του βασιλείου της Δανίας, μέλους του ΝΑΤΟ.

Το δημοσίευμα σημειώνει επίσης ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες έχουν ευρύτερες γεωπολιτικές επιπτώσεις και έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από Ευρωπαίους και διεθνείς παρατηρητές, που επισημαίνουν τη σημασία της προστασίας της κυριαρχίας και των σχέσεων εντός της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Πληροφορίες από Axios

