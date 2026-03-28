Τα ντέρτια της ΕΔΕΚ…

Του Γιαννάκη Ηρακλέους
- «Τη σύσταση τεχνικής Επιτροπής για συζήτηση του καθεστώτος των Βάσεων, πρότεινε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης»! Αφού έδιωξε τους Τούρκους, εβάρτηκε να διώξει και τους Βρετανούς! Ποιός ασχολείται τωρά με το videogate; Ξεχάσατε ποιος τον δασκάλεψε στους τακτικισμούς;…
- Αν ο διορισμός του Ειδικού Αντιπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό, Γιοχάνες Χαν, προσέδωσε, κατά τον Χριστοδουλίδη, «προστιθέμενη αξία» στις πρωτοβουλίες του, τωρά που μας εκατάλαβε και αποφάσισε «να σύρει πέτρα πίσω του», δεν προσέδωσε «μηδενική αξία» στα οράματα, διάβαζε «λαφαζανιές» του;
- Μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ο ΠτΔ δήλωσε χαρούμενος καθώς διαπίστωσε πως έχουν «τον ίδιο στόχο». Κύριε ελέησον! Μέχρι και ο Γκουτέρες δεν έσhει άλλην έγνοια από… την επανεκλογή του Χριστοδουλίδη;!
- Όπως πάει ο Τραμπ(ούκος), θα μας κάμει… φιλονατοϊκούς! Αν τελικά αποσύρει τις ΗΠΑ από την Ατλαντική Συμμαχία, τότε είναι που θα φωνάζουμε «ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ, σκέπασε κι εμάς»!
- Έμελλε να το δούμε τζιαι τούτο: Έκλεψαν, λέει, περιπολικό της Αστυνομίας! Οπόταν, την επόμενη φορά που θα σας σταματήσει περιπολικό της Αστυνομίας για έλεγχο, ζητείστε από τον οδηγό να σας δείξει την ταυτότητά του, άδειαν οδηγού κλπ, και αν διαπιστώσετε ότι… μασσεύκει-που σημαίνει ότι μάλλον οδηγεί μεθυσμένος-καλέστε αμέσως την Αστυνομία!
- Γιάννης Λαούρης, κάτοχος διδακτορικού στη νευροεπιστήμη, υποψήφιος βουλευτής με την Άμεση Δημοκρατία: «Υπάρχει αλληλοεκτίμηση με τον Φειδία και μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο»! Ο διδάκτορας μαθαίνει, λέει, από τον Φειδία, ο οποίος Φειδίας παραδέχεται πως εν αγράμματος! Το… μεταδιδακτορικό του στα καραγκιοζλίκκια εκπονεί άραγε ο νευροεπιστήμονας, με επιβλέποντα προφέσορα τον Φειδία στο… Circus University; Ολάν τούτος ακόμα εν εμπήκε στη Βουλή τζιαι βάλλει γυαλιά του Κουλία στον λαϊκισμό!
- Στις επόμενες εκλογές σκέφτομαι να ψηφίσω ΕΛΑΜ. Ό,τι ψηφίσω… χάνει!
- Παλαιότερα το σλόγκαν της ΕΔΕΚ ήταν «Εμείς δεν φάγαμε»! Ο νυν πρόεδρός της, Νίκος Αναστασίου-που ακόμη δεν συνειδητοποίησε ότι τον έβαλε τζιαμαί ο Σιζόπουλος για να κλείσει το μαγαζί-το τροποποίησε στο πιο… δακρύβρεκτο: «Εμείς στην ΕΔΕΚ περάσαμε πολλά»! Πράγματι, αν σκεφτεί κανείς τα όσα πέρασαν αλλά προπαντός από πού πέρασαν, αφού από τον σοσιαλισμό (εντάξει… του Μουαμάρ Καντάφι!) βρέθηκαν στην ακροδεξιά να συμπορεύονται με το ΕΛΑΜ, μιλούμε για κατάντια! Φυσιολογικό λοιπόν, όσους απομακρύνθηκαν από το κόμμα να τους εκφράζουν οι στίχοι του τραγουδιού του Πέτρου Αναγνωστάκη «Μέσα σε μια νύκτα»: Σε μια νύκτα μούχεις κάνει/ άσπρα τα μαλλιά, μαύρη τη καρδιά/ σε μια νύκτα μούχεις κάνει το φτωχό κορμί/ σαν το δέντρο που το ‘κάψαν χίλιοι κεραυνοί/ γιατί με πρόδωσες γιατίίί… Να 'ταν η θάλασσα μελάνι/ να ‘ταν κι ο ουρανός χαρτί/ πάλι δε χόραγε να γράψω/ τι τράβηξα τη νύκτα αυτή/ γιατί με πρόδωσες γιατίίί…
- Έφοδο στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών πραγματοποίησαν πρόσφατα ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας, κατάσχοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγγραφα και άλλα τεκμήρια, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο με τους φονικούς αερόσακους Takata. Ε κανεί ολάν! Εσhιασhιάρετε μάνι-μάνι να κάμετε έφοδο άμπα τζιαι εξαφανιστούν τεκμήρια… μόλις 9 μήνες μετά τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας για επιτόπια έρευνα και κατάσχεση εγγράφων και… μόλις τρία χρόνια μετά τα θανατηφόρα τροχαία με θύματα τον 24χρονο Κυριάκο Όξινο και τη 19χρονη Στυλιανή Γιωργαλλή… Πρόσφατα δε ανακοινώθηκε ότι οι έρευνες επεκτάθηκαν στη Γερμανία και την Ιαπωνία! Άτε να δούμε σε πόσα τέρμινα θα λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι για την εγκληματική αδιαφορία τους που στοίχισε τη ζωή σε δύο αθώα παιδιά. Αν δε κάποτε προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου, αν και κάπως χλωμό το βλέπω, και αν καταδικαστούν, που το βλέπω ακόμη πιο χλωμό, πάτε στοίχημα ότι θα νιώσουν ξαφνικά «αδιαθεσία και πόνους στο στήθος», οπόταν θα τη βγάλουν στο νοσοκομείο; Υπενθυμίζεται πως το ότι δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα οφείλεται στον αγώνα της κυρίας Μαρίας Λούη, μητέρας του αδικοχαμένου Κυριάκου Όξινου. Ακόμη μια γυναίκα σ’ αυτή τη χώρα δείχνει το δρόμο…