Χωρίς ΑΤΜ και τραπεζικές υπηρεσίες η Πέγεια, έκκληση για άμεσες λύσεις

Την ανάγκη άμεσης εγκατάστασης ΑΤΜ στην Πέγεια θίγει με αναφορά του ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ακάμα Σάββας Θεοδοσίου.

Οι τράπεζες στρέφονται όλο και περισσότερο στις ψηφιακές υπηρεσίες για μείωση κόστους και εξυπηρέτηση μέσω εφαρμογών και internet banking, αλλά αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα κυρίως για τους ηλικιωμένους τονίζει ο Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ακάμα Σάββας Θεοδοσίου.

Ο κ. Θεοδοσίου τονίζει ότι έκλεισαν όλα τα παραρτήματα των Τραπεζών στον Δήμο Ακάμα και έχουν αφαιρέσει και τις ΑΤΜ με αποτέλεσμα την φοβερή ταλαιπωρία των πολιτών οι οποίοι χρειάζεται να διανύουν ολόκληρα χιλιόμετρα για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν ακόμη και για τις πιο μικρές και γρήγορες συναλλαγές.

Επίσης πολλοί ηλικιωμένοι επισημαίνει ο κ. Θεοδοσίου δεν είναι εξοικειωμένοι με smartphones, εφαρμογές τραπεζών ή ηλεκτρονικές πληρωμές με αποτέλεσμα να εξαρτώνται από παιδιά, συγγενείς ή γείτονες για πληρωμές και αναλήψεις, κάτι που μειώνει την αυτονομία τους.

Ο κ. Θεοδοσίου καλεί τους αρμόδιους φορείς όπως μεριμνήσουν τάχιστα να εγκατασταθεί στην περιοχή της Πέγειας ΑΤΜ και να υπάρχει τουλάχιστον ένα υποκατάστημα τράπεζας για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες που θα εξυπηρετει ένα μεγάλο αριθμό κοινοτήτων της περιοχής.