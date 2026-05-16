Τράβηξε όπλο εναντίον αστυνομικού και πυροβόλησε εναντίον κτηρίου - Ανθρωποκυνηγητό εξαπέλυσε η Αστυνομία

Μοτσικλετιστής τράβηξε όπλο και πυροβόλησε, όταν μηχανοκίνητο περίπολο της Αστυνομίας στη Λευκωσία τον σταμάτησε για έλεγχο τα χαράματα του Σαββάτου. Ο μοτοσικλετιστής τράπηκε ακολούθως σε φυγή, ενώ από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές σε προθήκη γραφείων σε παρακείμενο κτήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περίπολο σταμάτησε τον μοτοσικλετιστή για έλεγχο γύρω στις 4:15 π.μ., καθώς αντιλήφθηκε τη μοτοσικλέτα να κινείται ύποπτα στην περιοχή και να σταματά έξω από συγκεκριμένο κτήριο.

Μέλος της Αστυνομίας προσέγγισε τη μοτοσικλέτα για έλεγχο, ωστόσο ο μοτοσικλετιστής ανέσυρε και πρόταξε εναντίον του πιστόλι. Στην προσπάθεια του αστυνομικού να καλυφθεί και να καλέσει ενισχύσεις, ο μοτοσικλετιστής πυροβόλησε εναντίον του κτηρίου και τράπηκε σε φυγή. Στην περιοχή μετέβησαν αμέσως περίπολα της Αστυνομίας, χωρίς ωστόσο να γίνει κατορθωτός ο εντοπισμός του δράστη.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή διαπιστώθηκε ότι από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη προθήκη, των γραφείων εταιρείας, που στεγάζεται στο εν λόγω κτήριο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για εντοπισμό του δράστη.