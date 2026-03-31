Τεμάχιο Παλιού Νοσοκομείου: Αναγκαίος ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός

του Γιάννη Αρμεύτη*

Η πρόσφατη απόφαση για αξιοποίηση του χώρου του παλαιού Νοσοκομείου και προώθηση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το ΤΕΠΑΚ αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη Λεμεσό. Ο Δήμος Λεμεσού χαιρετίζει αυτή την απόφαση και στηρίζει την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ στο κέντρο της πόλης.

Ισχυρή πεποίθησή μας, ωστόσο, είναι ότι η ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά. Και αυτό γιατί το κρατικό αυτό τεμάχιο είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πόλη και η αξιοποίησή του πρέπει να γίνει με όρους ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Ενδεχόμενη τριχοτόμησή του, δεν θα είναι προς όφελος της πόλης μας.

Ως εκ τούτου, καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για να:

· προχωρήσει άμεσα σε ενιαίο ρυθμιστικό σχεδιασμό για το σύνολο της περιοχής, που να περιλαμβάνει τον χώρο που σήμερα στεγάζεται το παλιό νοσοκομείο, η αστυνομία, το ταχυδρομείο κλπ.

· επανεξετάσει τη χωροθέτηση υφιστάμενων λειτουργιών, ώστε να απελευθερωθεί κρίσιμος αστικός χώρος

· συνεργαστεί ουσιαστικά με τον Δήμο Λεμεσού για τη διαμόρφωση ενός έργου εθνικής σημασίας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο καταθέτουμε συγκεκριμένη πρόταση για:

· Ενιαία αντιμετώπιση και κοινό ρυθμιστικό σχεδιασμό (master plan) του συνόλου της κρατικής γης ανατολικά της οδού Λεοντίου, μια έκταση περίπου 44.000 τ.μ., με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης άνω των 100.000 τ.μ.

· Χωροθέτηση τόσο του ΤΕΠΑΚ, όσο και σύγχρονων δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών σε οργανωμένο σύμπλεγμα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

· Μετατροπή του υφιστάμενου Αστυνομικού Σταθμού σε σύγχρονο συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 4.000 ατόμων, που θα καλύψει μια διαχρονική ανάγκη της Λεμεσού.

Η προσέγγιση μας ενισχύει τη βιωσιμότητα επιμέρους έργων, καθιστά την υλοποίηση ρεαλιστική και ελκυστική, ενώ δημιουργεί παράλληλα οικονομίες κλίμακας, συνέργειες και εξοικονόμηση πόρων. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην αναβάθμιση του κέντρου της πόλης, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα.

Πυξίδα της πρότασής μας αποτελεί η ενδυνάμωση του ιστορικού κέντρου μέσα από τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου αστικού πυρήνα, που να φιλοξενεί πανεπιστημιακές υποδομές, να προσελκύει συνεδριακό και επιχειρηματικό τουρισμό, να συγκεντρώνει δημόσιες υπηρεσίες και σύγχρονες υποδομές και να αναπτύσσεται γύρω από μεγάλους, λειτουργικούς δημόσιους χώρους και πλατείες με πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες.

Ώρα για τολμηρές αποφάσεις

Οι πόλεις δεν είναι στατικές - εξελίσσονται. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, οι ανάγκες μεταβάλλονται και οφείλουμε να τις αξιολογούμε με ανοιχτό πνεύμα και ρεαλισμό.

Ως Δήμος, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε άμεσα με κάθε εμπλεκόμενο φορέα (Κυβέρνηση, ΤΕΠΑΚ, ΕΒΕΛ, ΕΤΕΚ), ώστε να προωθηθεί ένας ενιαίος σχεδιασμός που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τον ορθολογικό σχεδιασμό του συνόλου της κρατικής γης προς όφελος του κράτους και της πόλης.

Ξεκαθαρίζουμε ότι ο Δήμος, με αποκλειστικό γνώμονα την πολεοδομικά ορθή ανάπτυξη της περιοχής, δεν διεκδικεί την ιδιοκτησία ούτε ενός τετραγωνικού μέτρου των υποδομών που θα δημιουργηθούν.

Η Λεμεσός έχει ανάγκη από ένα τέτοιο έργο. Η πόλη μας το αξίζει και η συγκυρία επιβάλλει τολμηρές αποφάσεις.

*Δήμαρχος Λεμεσού