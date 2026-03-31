«Συγκρατημένα αισιόδοξος» ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για την συνάντηση με Έρχιουρμαν – Όσα δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Φωτογραφία αρχείου

Στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ το τετ-α-τετ των δύο ηγετών – Λετυμπιώτης: Ζητούμενο η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την επικείμενη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στις 6 Απριλίου, ανέφερε την Τρίτη ο Κυβρενητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 16:30, στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

"Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ", ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνέχεια και της πρόσφατης συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες, έχει εκφράσει "συγκρατημένη αισιοδοξία, επισημαίνοντας την ξεκάθαρη πολιτική βούληση και τον συγκεκριμένο σχεδιασμό που υπάρχει εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα για προώθηση της διαδικασίας".

Όπως είπε, η μετουσίωση αυτής της πρόθεσης σε ουσιαστική πρωτοβουλία προϋποθέτει αντίστοιχη ανταπόκριση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν.

"Υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά, με σαφήνεια ότι η δική μας πολιτική βούληση είναι δεδομένη και σταθερή, με στόχο την επίτευξη ουσιαστικής προόδου το συντομότερο δυνατόν, μέσα από μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με προοπτική και αποτέλεσμα", τόνισε.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία, εντός των όρων εντολής τους και με την ενεργή εμπλοκή του ιδίου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και της Προσωπικής του Απεσταλμένης, "μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση των εξελίξεων".

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η επικείμενη συνάντηση αποτελεί μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για να διαφανεί κατά πόσο αυτή η πολιτική βούληση μπορεί να μετατραπεί σε συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης μιας ουσιαστικής διαδικασίας.

Ερωτηθείς αν η συνάντηση των δύο ηγετών θα είναι ανοικτή ή κλειστή για τα ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι οι διευθετήσεις για τη συνάντηση γίνονται από πλευράς των ΗΕ, και πως από τη μέχρι στιγμής ενημέρωση από τα ΗΕ, θα δοθούν πλάνα και φωτογραφίες στα ΜΜΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

