Ο Μακάριος Δρουσιώτης απαντά στον Δημήτρη Παπαδάκη: «Θα πρέπει να έχει απώλεια μνήμης»

«Ο Δημήτρης Παπαδάκης ισχυρίζεται πως δεν γνωρίζει καν τον Μιχάλη Χριστοδούλου και με κάλεσε δημόσια να ανακαλέσω», αναφέρει σε σημερινή δημόσια τοποθέτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο δημοσιογράφος/ερευνητής και υποψήφιος βουλευτής του Volt Μακάριος Δρουσιώτης, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να έχει απώλεια μνήμης».

«Και τον Χριστοδούλου γνωρίζει και τη Σάντη με το ψευδώνυμό της», συμπληρώνει ο κ. Δρουσιώτης, τονίζοντας ότι «και συμβουλές για τη νομική αντιπαράθεση του με τον Σιζόπουλο του έδινε».

«Επειδή ο κ. Παπαδάκης ζητεί τεκμηρίωση», καταλήγει, «δημοσιεύω για αρχή αυτούσια τα δύο μηνύματα που αναφέρονται στο κείμενο μου».

Παπαδάκης: Πλαστά και κατασκευασμένα στοιχεία

Νωρίτερα, ο πρώην ευρωβουλευτής και υποψήφιος βουλευτής του Κινήματος ΑΛΜΑ Δημήτρης Παπαδάκης προχώρησε σε γραπτή δήλωση αναφορικά με το άρθρο του Μακάριου Δρουσιώτη.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη στα ΜΚΔ με την οποία αναφέρεται στο όνομά μου και ισχυρίζεται ότι ήμουν “ο επιστήθιος φίλος” του κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, πρώην Δικαστή Ανωτάτου Δικαστηρίου, ότι διατηρούσα φιλικές στενές σχέσεις με το εν λόγω πρόσωπο και ότι τον αποκαλούσα μάλιστα “Άρχοντα”.

Κατηγορηματικά δηλώνω ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν το γνωρίζω, ουδέποτε είχα οποιεσδήποτε φιλικές σχέσεις ή επικοινωνία μαζί του, ουδέποτε αντάλλαξα μηνύματα μαζί του και βέβαια ποτέ στη ζωή μου δεν χρησιμοποίησα και δεν χρησιμοποιώ προσφωνήσεις τύπου “Άρχοντα”.

Επίσης, να υπενθυμίσω ότι ήμουν από τους πρώτους πολιτικούς που ζητούσαν επίμονα εξηγήσεις για να λάμψει η αλήθεια για την Focus, όπως επίσης και από τους πρώτους που ζητούσαν και ζητούν μέχρι σήμερα, να διερευνηθεί τι έγινε με το μαύρο βαν των παρακολουθήσεων. Τα όσα ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρει στην ανάρτηση του προφανώς και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, δεν με αφορούν και ούτε μπορούν να με εμπλέξουν.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης όφειλε κατ’ ελάχιστον, να επικοινωνήσει μαζί μου και να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των πληροφοριών του, προτού προχωρήσει να τις αναρτήσει, με τρόπο όπου δημιουργούν εντυπώσεις και εμπλέκουν αναίτια και ψευδώς τον υποφαινόμενο. Τον καλώ να ανακαλέσει τις αναφορές του, όπως επίσης και να παραδώσει τα όσα κατ’ ισχυρισμόν του έχει στην κατοχή του, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, για να εξεταστούν δικανικά από το ηλεκτρονικό έγκλημα, καθότι αυτά που δημοσιεύει συνιστούν πλαστά και κατασκευασμένα στοιχεία.

Τέλος, αναφέρω ότι είμαι έτοιμος να δώσω τη συγκατάθεσή μου για άρση των τηλεπικοινωνιακών μου δεδομένων για να εξεταστεί κατά πόσο είχα οποιαδήποτε τηλεφωνική επαφή ή ανταλλαγή μηνυμάτων με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο με το εν λόγω πρόσωπο. Επίσης, δηλώνω την ετοιμότητά μου να παραδώσω τη τηλεφωνική μου συσκευή σε δικανικό εμπειρογνώμονα, που θα υποδείξει ο ίδιος, για να γίνει εκτενής έλεγχος του κινητού μου τηλεφώνου, στην παρουσία μάλιστα και του ίδιου του Μακάριου Δρουσιώτη, για να διαφανεί ότι τα όσα μου καταλογίζει αποτελούν ασύστολα ψεύδη.

Ήδη έχω δώσει οδηγίες στους δικηγόρους μου για να προχωρήσουν σε όλα τα νομικά μέτρα εναντίον του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, σε περίπτωση όπου δεν αποσύρει τις αναφορές του εντός 24 ωρών από τις αναρτήσεις του».

Υπενθυμίζεται ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης δημοσίευσε άρθρο στην προσωπική του ιστοσελίδα και στους λογαριασμούς του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβαίνοντας σε σοβαρούς ισχυρισμούς για διαφορετικά θέματα, κατονομάζοντας πρώην και νυν αξιωματούχος και δικαστές και τους εμπλέκει και στην αδελφότητα των Ροδοσταύρων, η οποία κατά τον ίδιο, λειτουργεί ως πανεθνική συμμορία οικονομικού εγκλήματος.