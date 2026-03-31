Στα €21,7 το ωριαίο εργατικό κόστος στην Κύπρο, στα €34,9 στην ΕΕ

Κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostat.

Το 2025, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας σε ολόκληρη την οικονομία εκτιμήθηκε σε €34,9 στην ΕΕ και €38,2 στη ζώνη του ευρώ, από €33,5 και €36,8 αντίστοιχα, το 2024.

Στην Κύπρο, ανέρχεται σε €21,7.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ στο μέσο ωριαίο κόστος εργασίας. Το χαμηλότερο ωριαίο κόστος εργασίας καταγράφηκε στη Βουλγαρία (€12,0 ), τη Ρουμανία (€13,6 ) και την Ουγγαρία (€15,2 ), ενώ τα υψηλότερα ήταν στο Λουξεμβούργο (€56,8 ), τη Δανία (€51,7 ) και την Ολλανδία (€47,9).

Το 2025, το ωριαίο κόστος εργασίας σε επίπεδο ολόκληρης της οικονομίας, εκφρασμένο σε ευρώ, αυξήθηκε κατά 4,1% στην ΕΕ και κατά 3,8% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με το 2024.

Εντός της ζώνης του ευρώ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε σε όλες τις χώρες, εκτός από τη Μάλτα (-0,5%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,1%), την Κροατία (+11,6%), τη Σλοβενία ​​(+9,3%) και τη Λιθουανία (+9,2%), ενώ οι χαμηλότερες ήταν στη Γαλλία (+2,0%) και την Ιταλία (+3,2%), ακολουθούμενες από την Ισπανία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο (+3,5% η καθεμία).

Για τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, το ωριαίο κόστος εργασίας, εκφρασμένο σε εθνικό νόμισμα, αυξήθηκε σε όλες τις χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Ρουμανία (+10,6%), την Ουγγαρία (+8,9%) και την Πολωνία (+8,8%). Αυξήθηκαν λιγότερο στη Δανία (+3,0%).