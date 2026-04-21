Το έργο της πενταετίας

Του Νίκου Γεωργίου*

Οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ραγδαίες. Νέα δεδομένα και συσχετισμοί, ανακατατάξεις και ανατροπές διαμόρφωσαν μια νέα πολιτική κανονικότητα. Μια πραγματικότητα που δεν απαιτεί μόνο προβληματισμό και αυτοκριτική, αλλά κυρίως προσήλωση σε αρχές και αξίες.

Αυτά τα πέντε χρόνια εργάστηκα με αίσθημα ευθύνης, έχοντας ως σταθερή πυξίδα τις παρακαταθήκες του ιδρυτή της παράταξής μας: τον πατριωτικό ρεαλισμό, την υπευθυνότητα και την πολιτική με θέσεις και προτάσεις. Σε αυτή τη διαδρομή, επιδίωξα να συμβάλω με εποικοδομητικές παρεμβάσεις και πράξεις επιδιώκοντας χειροπιαστά αποτελέσματα:

Ανάσα σε χιλιάδες πρόσφυγες

Με τροποποιήσεις στη νομοθεσία περί Πολιτικής Δικονομίας (2022) και Εισπράξεως Φόρων (2024), προστατεύτηκαν κατεχόμενες περιουσίες από άδικες επιβαρύνσεις και πρακτικές. Περίπου 8.090 πρόσφυγες επωφελήθηκαν ή θα επωφεληθούν από τον τερματισμό και τη μη ανανέωση εγγραφής ΜΕΜΟ, ενώ ήδη 850 συμπατριώτες μας επωφελήθηκαν άμεσα από την αφαίρεση ΜΕΜΟ του Εφόρου Φορολογίας.

Απεγκλωβισμός αγοραστών ακινήτων

Μέσα από στοχευμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, αποκαταστάθηκε μια διαχρονική αδικία εις βάρος των «εγκλωβισμένων αγοραστών», διασφαλίζοντας την ιδιοκτησία τους και αποκαθιστώντας την ασφάλεια δικαίου.

Διαγραφή υποθηκών στο Κτηματολόγιο μετά την εξόφληση

Θεσπίστηκε υποχρέωση διαγραφής υποθηκών από το Κτηματολόγιο εντός 30 ημερών από την πλήρη εξόφληση δανείων, δίνοντας τέλος σε στρεβλώσεις και πρακτικές τραπεζών και ιδιωτών πιστωτών που ταλαιπωρούσαν για χρόνια τους πολίτες και τους επιβάρυναν με πρόσθετα δάνεια.

Ενίσχυση προστασίας δημόσιων λειτουργών

Με τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, ενισχύθηκε η προστασία των λειτουργών πρώτης γραμμής, ενδυναμώνοντας το αίσθημα ασφάλειας και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Ενημέρωση για τη λειτουργία κινητών συσκευών ελέγχου ταχύτητας

Ψηφίστηκε η πρόταση νόμου που κατέθεσα για τις κινητές κάμερες. Στόχος είναι η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών για τις γενικές περιοχές όπου θα τοποθετούνται τα βανάκια με τις κάμερες, ενισχύοντας την πρόληψη και την οδική ασφάλεια. Το όφελος είναι διπλό: περιορισμός των τροχαίων αδικημάτων, ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης των πολιτών. Γιατί η ασφάλεια δεν πρέπει να βασίζεται στον αιφνιδιασμό και τις φοροεισπρακτικές προσεγγίσεις, αλλά στην ενημέρωση και τη συνείδηση.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται προς συζήτηση το επόμενο διάστημα σημαντικές προτάσεις, όπως:

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά την αγορά γης από υπηκόους τρίτων χωρών, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό πρόβλημα και την αύξηση των ενοικίων.

Η ίδρυση Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχομένων Περιουσιών, με στόχο τη στήριξη των προσφύγων και την αποκατάσταση μιας διαχρονικής αδικίας.

Στη διάρκεια της θητείας μου αναδείχθηκαν θέματα όπως:

Η ανάγκη για διαφάνεια στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η αναγραφή του παράνομου τουρκικού τοπωνύμιου Iskele σε ταυτότητα Ελληνίδας πολίτη κυπριακής καταγωγής

Η ανάγκη εγρήγορσης για ζητήματα που αφορούν σφετερισμό ε/κ περιουσιών (περιπτώσεις Σιμόν Αϊκούτ και Μπεχντάντ Τζαφάρι)

Η ενίσχυση του μηχανισμού αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης (112)

Η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της Σωτήρας και της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου

Ολοκληρώνω αυτή τη θητεία με το μέτωπο καθαρό και το κεφάλι ψηλά και με τα ίδια εφόδια συνεχίζω. Για τους συμπολίτες μας που αξίζουν μια καλύτερη καθημερινότητα και διεκδικούν διαφάνεια και λογοδοσία. Για τους πρόσφυγες, τους αγρότες, τις νέες και τους νέους μας. Με προτάσεις νόμου που δίνουν απαντήσεις και λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα. Για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Με σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Με πυξίδα το ήθος και την εντιμότητα.

*Βουλευτής ΔΗΣΥ Αμμοχώστου