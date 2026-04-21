Τραμπ για Ιράν: «Δεν θέλουμε να παρατείνουμε την εκεχειρία - Θα καταλήξουμε σε μια σπουδαία συμφωνία»

Την πεποίθηση ότι επίκειται συμφωνία με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πολλές εναλλακτικές επιλογές υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι δεν επιθυμεί παράταση της εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος για επίτευξη συμφωνίας είναι περιορισμένος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Ο στρατός είναι απόλυτα προετοιμασμένος. Πρόκειται για μια εξαιρετική δύναμη», σημείωσε, επισημαίνοντας τις πρωτοβουλίες που, όπως είπε, ανέλαβε για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές Αρχές κατέσχεσαν χθες πλοίο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε φορτίο που χαρακτήρισε «όχι ιδιαίτερα ευχάριστο», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό: «Ίσως ένα δώρο από την Κίνα - δεν ξέρω. Είμαι έκπληκτος. Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Σι» πρόσθεσε.

