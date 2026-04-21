Δημητριάδης για υπόθεση «Σάντη»: «Ημίμετρο το FBI χωρίς ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή»

Καλοδεχούμενο αλλά ημίμετρο θεωρεί ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας να έρθει ομάδα του FBI στην Κύπρο για τη διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη», «δεδομένου ότι δεν έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο ανεξάρτητο ανακριτή».

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει αυτή την απόφαση, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι όποια και να είναι η συνδρομή του FBI θα γίνεται κάτω από την εποχή ανατόμων που κατ’ ισχυρισμόν έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί για να είναι ανεξάρτητη η έρευνα. Οπότε, καλοδεχούμενο, αλλά ημίμετρο».

Στην ερώτηση εάν η ταχεία διερεύνηση της υπόθεσης θα γινόταν με ανεξάρτητο ανακριτή, απάντησε ότι ένας ανεξάρτητος ανακριτής μπορούσε να κινηθεί όπως έπρεπε για να πετύχει γρήγορη διερεύνηση. «Τώρα αν θα γίνει πιο γρήγορα ή λιγότερο γρήγορα επειδή θα έρθει το FBI, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Κι εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα».

Κληθείς να σχολιάσει αν η όλη συζήτηση και το ότι το θέμα παραμένει στη δημοσιότητα προεκλογικά φθείρει την πολιτική και τη δικαιοσύνη, ο Αχιλλέας Δημητριάδης απάντησε ότι αναμφίβολα οι θεσμοί έχουν τρωθεί ακόμα περισσότερο από αυτή την όλη ιστορία και πρέπει να το εξετάζουμε σε δύο επίπεδα, στο γενικό επίπεδο του κράτους δικαίου και το επίπεδο των εξειδικευμένων της συγκεκριμένης υπόθεσης».

Στο πρώτο ενικό επίπεδο, είπε, «νομίζω δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη στους θεσμούς και το ότι δεν μπαίνει ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής δεν βοηθά σε αυτή την προσπάθεια».

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα γεγονότα, συνέχισε, έχουμε καταιγισμό εξελίξεων λέει ο ένας έτσι, λέει ο άλλος ακριβώς το αντίθετο. «Πολύ δύσκολο για κάποιον που δεν είναι μέσα στα πράγματα να ξέρει. Και στο τέλος της ημέρας κάποιον δικαστήριο θα αποφασίσει είτε θα ακυρωθεί το ένταλμα που είχε εκδοθεί, είτε θα προχωρήσουμε έρευνες οι οποίες θα καταλήξουν σε μια ποινική υπόθεση και θα δούμε το τέλος αυτής της ιστορίας. Αλλά δυστυχώς το περί δικαίου αίσθημα του κόσμου η έννοια του κράτους δικαίου, η ανεξαρτησία των θεσμών η αποτελεσματικότητα των θεσμών δεν βοηθείται από αυτήν την αδράνεια και τα ημίμετρα».

Στην παρατήρηση ότι στο παρελθόν διορίστηκαν ανεξάρτητες ερευνητικές επιτροπές τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβητήθηκαν κι αν ένας ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής είναι η κατάλληλη λύση, ο Αχιλλέας Δημητριάδης απάντησε ότι δεν ξέρει άλλη λύση. «Διότι αν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο δεν αποδίδει αποτέλεσμα, τότε εμφανώς δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο το οποίο να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα πέραν από τη συγκεκριμένη διερεύνηση να έχει και την έννοια της ανεξαρτησίας για να μπορεί να πιστέψει ο κόσμος ότι πράγματι αυτό είναι η αλήθεια».

Δεδομένου, σημείωσε, ότι με αυτό το τσουνάμι κινήσεων ο κόσμος τελεί υπό σύγχυση και αμφισβητεί τους θεσμούς, αυτό είναι το μείζον, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ