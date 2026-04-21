ΕΟΑ Λευκωσίας: Αναθεώρηση και έλεγχος των επικίνδυνων οικοδομών – Εντοπισμός νέων περιπτώσεων

Συνεχίζεται ο έλεγχος των επικίνδυνων οικοδομών στη Λευκωσία, ο οποίος διεξάγεται από ειδικά κλιμάκια του ΕΟΑ Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας με στόχο την αναθεώρηση του βαθμού επικινδυνότητάς τους, αλλά και τον εντοπισμό νέων περιπτώσεων. Όπως προκύπτει από τη μέχρι στιγμή επιθεώρηση, ο αριθμός των επικίνδυνων οικοδομών στη Λευκωσία διαφοροποιείται εφόσον, σύμφωνα με προϊστάμενο του τομέα επικίνδυνων οικοδομών του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Χριστοδούλου, «έχουν εντοπιστεί νέες οικοδομές, που χρήζουν επισκευής και έγινε αναθεώρηση εκείνων που είχαν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες», σημειώνοντας ότι ακριβή αριθμό θα μπορέσει να δώσει με το τέλος της διαδικασίας ελέγχου, την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στα μέχρι στιγμής συμπεράσματα, δήλωσε ότι «εντοπίστηκαν καινούργιες οικοδομές αν και υπάρχουν και οικοδομές στις οποίες έγιναν επιδιορθώσεις και βγαίνουν από τη λίστα». Όπως εξήγησε, «για κάποιες θα γίνει άρση επικινδυνότητας διότι τελείωσαν τα έργα και διορθώθηκαν πρόσφατα ή έκαναν τις ανάλογες αναγκαίες ενέργειες για να υποστηλωθεί η οικοδομή, και κάποιες λόγω του καιρού και του χρόνου μπορεί να είχαν κριθεί μη επικίνδυνες πριν δύο χρόνια και τώρα που τις ξαναβλέπουμε να έχουν κάποια αλλοίωση και να πρέπει να ξανά επικοινωνήσουμε με τους ιδιοκτήτες». Συνολική εικόνα της κατάστασης αναμένεται με την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι «εντός των τειχών είναι 161 επικίνδυνες οικοδομές», προσθέτοντας ότι «ο έλεγχος γίνεται ανά ενορία». Μέχρι στιγμής, όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος στην περιοχή Ομεριέ, τον Άγιο Κασσιανό και τον Άγιο Ιωάννη».

Στη συνέχεια θα ελεγχθούν οι περιοχές της Φανερωμένης, του Αγίου Σάββα, του Ταμπάκ Χανέ, του Αγίου Αντωνίου, του Αγίου Αντρέα και του Τακτεκαλέ.

Σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείται, υπογράμμισε ότι «η κατεδάφιση είναι το τελευταίο μέτρο», σημειώνοντας ότι «αν με τον οπτικό έλεγχο που γίνεται θεωρείται επικίνδυνη, τότε ετοιμάζεται η έκθεση του ΕΤΕΚ που υπάρχει για οπτικό έλεγχο επικινδύνων οικοδομών από πολιτικό μηχανικό». Ανάλογα με την εκτίμηση, «η αρμόδια αρχή που είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης μπορεί να κηρύξει ή όχι την οικοδομή επικίνδυνη».

Ακολούθως, όπως εξήγησε, «αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη η πρώτη επιστολή που του δίνει διορία τριών ημερών να ανταποκριθεί για να κάνει άρση της επικινδυνότητας, να βάλει πολιτικό μηχανικό για να του κάνει μελέτη τι χρειάζεται να γίνει στην οικοδομή και να προχωρήσουμε με εργασίες». Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, «αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από ιδιοκτήτη ή δηλώσει αδυναμία ότι δεν μπορεί, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια τότε θα επέμβει ο ΕΟΑ».

Σημείωσε ότι αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, αποστέλλεται ειδοποίηση για πρόστιμο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση του Προϊσταμένου του Τομέα Επικίνδυνων Οικοδομών του ΕΟΑ Λευκωσίας, υπάρχουν συνολικά 1.624 υποθέσεις. Από αυτές, 638 βρίσκονται στον Δήμο Λευκωσίας, 117 στον Δήμο Στροβόλου, 20 στον Δήμο Αγλαντζιάς, 3 στον Δήμο Λακατάμιας/Τσερίου, 688 στην ύπαιθρο/κοινότητες και 158 είναι νέες υποθέσεις. Ως προς την κατηγοριοποίηση, οι 268 (16,6%) έχουν κηρυχθεί επικίνδυνες και 95 (5,9%) είναι επικίνδυνες με τη διοικητική διαδικασία να είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, 138 υποθέσεις (8,6%) βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης με εξωτερικούς μελετητές, 140 (8,7%) είναι σε αξιολόγηση από τον ΕΟΑ Λευκωσίας και 875 (54,0%) είναι για επιβεβαίωση. Συνολικά, όπως αναφέρθηκε, ανέρχονται σε «1466 οι επικίνδυνες οικοδομές υπό τη διαχείριση του ΕΟΑ Λευκωσίας».

