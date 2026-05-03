Πρέπει η Κύπρος να δώσει ψήφο στη διασπορά;

Του Νεόφυτου Λοϊζίδη*

Οι συζητήσεις γύρω από τον πολιτικό ρόλο της διασποράς διαμορφώνονται συχνά από μια επίμονη ανησυχία: ότι οι κοινότητες που ζουν στο εξωτερικό μπορεί να έχουν πιο άκαμπτες ή εθνικιστικές απόψεις από εκείνες που ζουν στην πατρίδα, ενδεχομένως στρεβλώνοντας την εγχώρια πολιτική. Η πρόσφατη, ανοικτής πρόσβασης, ακαδημαϊκή μας μελέτη για την Κύπρο αμφισβητεί αυτή την υπόθεση και προτείνει μια πιο σύνθετη προσέγγιση για τη συμμετοχή της διασποράς.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι απλώς αν η διασπορά πρέπει να συμμετέχει σε εκλογικές ή συμβουλευτικές διαδικασίες αλλά πώς αυτή η συμμετοχή μπορεί να σχεδιαστεί με τρόπο δημοκρατικά νομιμοποιημένο και θεσμικά βιώσιμο.

Πρώτον, οι θεσμοί έχουν σημασία. Ακόμη και αν παραμένουν ανησυχίες για δυσανάλογη επιρροή, ο εκλογικός σχεδιασμός προσφέρει πρακτικά εργαλεία για τη διαχείρισή τους. Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση είναι η δημιουργία εκλογικών περιφερειών εξωτερικού, με την κατανομή ενός περιορισμένου αριθμού εδρών στους ψηφοφόρους της διασποράς. Αυτό διασφαλίζει την εκπροσώπηση χωρίς να επιτρέπει σε πληθυσμούς εκτός χώρας να υπερκαθορίζουν τα εγχώρια εκλογικά αποτελέσματα. Τέτοιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται ήδη σε αρκετές χώρες και θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και στην κυπριακή περίπτωση -για παράδειγμα, με την παραχώρηση περιορισμένων εδρών εξωτερικού, κατά το πρότυπο των ρυθμίσεων για τις τρεις μικρότερες κοινότητες. Μέσω σαφών θεσμικών διαύλων, μπορούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στη συμμετοχή και τη σταθερότητα.

Δεύτερον, το μέγεθος της διασποράς -που συχνά προβάλλεται ως πηγή ανησυχίας- υπερεκτιμάται συχνά. Τρέχουσα έρευνα, χρησιμοποιώντας μεθόδους δημογραφικής εκτίμησης μέσω αδελφών, υποδεικνύει ότι η κυπριακή διασπορά, αν και σημαντική, είναι μικρότερη από ό,τι συνήθως θεωρείται. Οι εκτιμήσεις δείχνουν περίπου 100.000–110.000 Ελληνοκυπρίους και γύρω στους 50.000 Τουρκοκυπρίους στο εξωτερικό, αριθμοί που ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με διαθέσιμα δεδομένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ευρήματα αυτά αμφισβητούν την εικόνα μιας τεράστιας και πολιτικά καθοριστικής διασποράς. Αντιθέτως, δείχνουν ότι οι φόβοι για εκλογική στρέβλωση είναι υπερβολικοί και ότι μια μετρημένη συμμετοχή είναι εφικτή και διαχειρίσιμη. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν έναν πιο διακριτικό κίνδυνο: οι υπερβολικές αναφορές σε «εκατομμύρια» Κυπρίων στο εξωτερικό μπορεί να αποκρύπτουν μια σταδιακή δημογραφική συρρίκνωση -μια εξέλιξη που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με έγκαιρες πολιτικές ενίσχυσης της σχέσης με τη διασπορά.

Τρίτον, και ίσως σημαντικότερο, η διασπορά δεν αποκλίνει συστηματικά από τις προτιμήσεις της πατρίδας. Αντιθέτως, τα πρόσφατα πειραματικά μας δεδομένα από την Κύπρο δείχνουν ότι οι κοινότητες της Διασποράς τείνουν να αντανακλούν τις πολιτικές στάσεις όσων ζουν στην Κύπρο (και στις δύο κοινότητες) -ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, υιοθετούν ακόμη πιο μετριοπαθείς και φιλειρηνικές θέσεις. Σε αντίθεση με παλαιότερες υποθέσεις περί «εθνικισμού από απόσταση», δεν προκύπτει καμία σταθερή τάση της διασποράς να απορρίπτει συμβιβασμούς ή να αντιτίθεται σε μια συμφωνία λύσης. Αντίθετα, οι προτιμήσεις της ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με εκείνες των πολιτών στην Κύπρο σε βασικά ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Το εύρημα αυτό είναι κρίσιμο: αποδυναμώνει ένα από τα βασικά επιχειρήματα κατά της συμμετοχής της διασποράς και υποδηλώνει ότι η παρουσία της δεν είναι πιθανόν να αποσταθεροποιήσει τις πολιτικές διαδικασίες.

Συνολικά, τα τρία αυτά σημεία προσφέρουν μια ισχυρή εμπειρική βάση για την επανεξέταση της σχέσης με τη διασπορά. Παράλληλα, η συμμετοχή των Κυπρίων του εξωτερικού σε ένα μελλοντικό δημοψήφισμα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής δημόσιας συζήτησης -ξεκινώντας με διαβουλεύσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για το πώς μπορεί να οργανωθεί αυτή η συμμετοχή και προχωρώντας στη διαμόρφωση ενός σαφούς νομικού πλαισίου που να καλύπτει επίσης πολλαπλά νομικά και συνταγματικά κενά. Πρόκειται για μια εκκρεμότητα που παραμένει εδώ και χρόνια, ιδίως υπό το φως προηγούμενων συγκλίσεων στις διαπραγματεύσεις.

Συμπερασματικά, οι κατάλληλα σχεδιασμένοι θεσμοί μπορούν να ρυθμίσουν τη συμμετοχή, το μέγεθος της διασποράς είναι μικρότερο από όσο συχνά υποτίθεται και οι προτιμήσεις της αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό εσωτερικές δυναμικές. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αποκλεισμός της διασποράς από τις πολιτικές διαδικασίες καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί.

*Καθηγητή στο University of Warwick