Ενθαρρυντική εξέλιξη για Μυλωνάκη: Νοσηλεύεται αποσωληνωμένος, άνοιξε τα μάτια του - Όλες οι πληροφορίες

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου νοσηλεύεται, τώρα αποσωληνωμένος, ο Έλληνας υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου της Αθήνας «Ευαγγελισμός», μετά από την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, την οποία υπέστη, κατά την έναρξη του «πρωινού καφέ», εκείνης της ημέρας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όλες οι πληροφορίες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Ο χρόνος τον οποίο έχει περάσει νοσηλευόμενος διασωληνωμένος και χωρίς καμία μείζονα επιπλοκή ο Γιώργος Μυλωνάκης στη ΜΕΘ του ιδρύματος, σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά δεδομένα, είναι τέτοιος, ώστε οι θεράποντες γιατροί εκτιμούν πλέον ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έχει διαφύγει οριστικά τον κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ οι ίδιοι έχουν διακόψει εδώ και μέρες εντελώς τη χορήγηση των κατασταλτικών φαρμάκων, χωρίς, όμως, να βλέπουν ανταπόκριση, έως ότου συνέβη το περιστατικό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης άνοιξε τα μάτια του μόλις άκουσε την φωνή του πρωθυπουργού, ο οποίος τον επισκέφθηκε για μία ακόμη φορά στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του parapolitika.gr.

Πάντως, έως ότου οι θεράποντες γιατροί, στη ΜΕΘ του ιδρύματος, διαμορφώσουν καθαρή και σαφή εικόνα για την ακριβή κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, δεν φαίνεται ότι είναι εφικτό να εκδοθεί νέο ιατρικό ανακοινωθέν από τον “Ευαγγελισμό”.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στον Γιώργο Μυλωνάκη έχει διενεργηθεί τραχειοστομία, αλλά ο ίδιος αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη.

Πηγή: iefimerida.gr