Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
Επάλαρέν του ο Πρόεδρος για τις εκλογές!
Η στήλη καλεί τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνο Κόμπο, «ένα χριστιανικό κράτος» και η οποία, όντας ανεξάρτητη, έχει για εθνικό της ύμνο… τον ελληνικό!
- Τζον Μπρέσλοου, νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο: «Οι Κύπριοι κατανοούν την Ιστορία ίσως καλύτερα από τους πολίτες οποιασδήποτε χώρας έχω συναντήσει». Σάμπου τζ’ εσhιάσhιαρε νάκκον να μας σκιαγραφήσει ο άρτι αφιχθείς στη χώρα μας Αμερικανός πρέσβης; Γιατί, όταν μας γνωρίσει καλύτερα, θα αντιληφθεί ότι εκείνο που κατανοούμε καλύτερα δεν είναι την Ιστορία αλλά…τα παραμύθκια!
- Δεν περνά μέρα που οι όψιμοι εραστές της Κυπριακής Δημοκρατίας να μην την εξυμνήσουν, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μόνη ασπίδα που έχουμε. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι οι ίδιοι, προ του ‘74, εφκάλλαν σπυρούθκια στο άκουσμά της, τη δε κυπριακή σημαία «ττόρον» την ανέβαζαν, «πατσιαούριν» την κατέβαζαν. Χρειάστηκαν μάλιστα 4 χρόνια μετά την εισβολή για να αντιληφθούμε ότι έχουμε ανεξάρτητο κράτος, αφού η πρώτη φορά που η μέρα της κυπριακής ανεξαρτησίας γιορτάστηκε ως εθνική αργία ήταν το 1979!
- Με την ευκαιρία, όταν οι διαπρύσιοι κήρυκες της Κυπριακής Δημοκρατίας μάς νουθετούν να την προφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού, ποτέ δεν μας διευκρίνισαν ποια Κυπριακή Δημοκρατία εννοούν. Εκείνη του ‘60 που προνοούσε δικαίωμα αρνησικυρίας του Τ/Κ αντιπροέδρου, αυτή που προέκυψε από την ανταρσία του ‘63 (τουρκοκυπριακή ή/και ελληνοκυπριακή αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο), με τους Τουρκοκύπριους να συρρικνώνονται στο 3% της κυπριακής επικράτειας, ή όσην μας έμεινε μετά το ‘74 με «τζιείνους ποτζιεί τζ’ εμάς ποδά»;
- Αν η έλευση 2 ελληνικών μαχητικών αεροπλάνων κατά την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου συνέβαλε στην ανύψωση του ηθικού μας, η έλευση 4 τουρκικών αεροπλάνων πουποτζιεί κατά την παρέλαση για την ημέρα της τουρκικής ανεξαρτησίας στο τέλος Οκτωβρίου δεν θα το κατεβάσει και πιο κάτω από εκείνο της 30ής Σεπτεμβρίου; Άρα, πού είμαστε, πούποτε. Ή καλύτερα… πουπόττερα!
- Έκκληση στους Τουρκοκύπριους απηύθυναν οι γνωστοί πασhπατριώτες με την ευκαιρία της 1ης Οκτωβρίου, προκειμένου να απογαλακτιστούν από την Τουρκία και να σταματήσουν να το παίζουν διπλοπόρτι. Ενώνει και η στήλη τη φωνή της και καλεί τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας να επιστρέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία που είναι, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνο Κόμπο, «ένα χριστιανικό κράτος», και η οποία, όντας ανεξάρτητη, έχει για εθνικό της ύμνο… τον ελληνικό!
- Νταηλλίκκια του τύπου «Καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει…», «Σε κανέναν δεν θα επιτρέψουμε…», «Απόρθητο φρούριο κατέστη η Κύπρος μετά την αγορά σύγχρονου οπλισμού», «η Ελλάδα είναι εδώ» κ.λπ., ακούαμέν τα και πριν το ‘74. Πού το πάω; Να φέρουμε τον νουν μας όπου τον έχουμε τζαι να σταματήσουμε να σουρουντιζόμαστε σουξουλώντας μες στη φωλιά του σφήκουα…
- Προς πλήρη έκπληξη όλων μας, την πιο νούσιμη κουβέντα στη συνεδρίαση του γουμά… ουπς, συγγνώμη, του Εθνικού Συμβουλίου της 30ής Σεπτεμβρίου, την είπε ο Φειδίας, ο οποίος επέκρινε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για «έλλειψη προόδου έπειτα από μία δεκαετία παρουσίας του στην εξουσία ή κοντά σε αυτήν», για να προσθέσει ότι «η επαγγελματική πορεία που ακολούθησε δεν έχει αποφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα». Ζαττίν, «απού πελλόν τζ’ απού μιτσήν μαθθαίνεις την αλήθκειαν»...
- Έπιασε σβάρνα τα παναΰρκα και τα φεστιβάλ ο Πρόεδρος. Αν λοιπόν προτίθεστε να κτίσετε κανένα γουμά των όρνιθων ή κανένα φουρνί για να βάλλετε οφτόν κλέφτικο, προσκαλέστε τον να κάμει τα εγκαίνια. Όντας αθκιασερός, θα έρτει βουρητός!
- ΠτΔ, σε ομιλία του στην Αθηένου στις 11/09/26: [...]«Θέλω να κάνω δύο ανακοινώσεις. Ζητήσατε το κτήριο της πρώην Συνεργατικής. Σας ανακοινώσω ότι εγκρίθηκε η παραχώρηση. Επίσης είχαμε αίτημα να αντικαταστήσουμε τον φωτισμό στο γήπεδο του Οθέλλου. Ανακοινώνω ότι θα το κάνουμε και αυτό». Μπράβο Πρόεδρε, αλλά τζιείντο κλαππίν στο αρμαρούιν των αποδυτηρίων του γηπέδου που εμάγκωσε ποιος εννά το σάσει;...
- Αντί ο Χριστοδουλίδης να κατηγορεί τους άλλους ότι άρχισαν πρόωρα προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028, καλά θα έκανε να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Από το είδωλό του, δεν τον σώζει καμιά παμπεσhιά…
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