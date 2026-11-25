Εκ πρώτης όψεως, η μακροοικονομική τροχιά της Κύπρου φαντάζει αξιοζήλευτη. Βάσει του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2027–2029 του Υπουργείου Οικονομικών, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί ήπια στο 3,1% το 2026 και στο 2,9% το 2027. Παρά την επιβράδυνση αυτή σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από στασιμοπληθωρισμό, τα δημόσια οικονομικά διατηρούν αξιοσημείωτη δυναμική σε ονομαστική βάση. Το πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται στο 3,5% του ΑΕΠ (€1,5 δισ.) το 2027, αυξημένο σε σχέση με το εκτιμώμενο 2,7% του ΑΕΠ (€1,1 δισ.) το 2026, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να ανέλθει στο 4,6% του ΑΕΠ. Αυτή η σταθερή ροή εσόδων θεμελιώνει μια δυναμική πορεία απομόχλευσης, με το δημόσιο χρέος να προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει στο 46,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 42,9% έως το τέλος του 2027.

Ευνοϊκοί εξωγενείς παράγοντες

Εντούτοις, τα τρέχοντα πλεονάσματα της Κύπρου εδράζονται σε μεγάλο βαθμό σε ευνοϊκούς εξωγενείς παράγοντες -συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής μεγέθυνσης του ΑΕΠ, που προβλέπεται στο 6,0% το 2026 και στο 5,3% το 2027- καθώς και σε εγχώριες φορολογικές στρεβλώσεις, όπως η δημοσιονομική επιβάρυνση (fiscal drag). Η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, η οποία παρουσιάζεται ως αδιαμφισβήτητος θρίαμβος, συσκοτίζει την οξεία ευπάθεια της νήσου έναντι εξωτερικών κλυδωνισμών, από τη γεωπολιτική αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έως τις διακυμάνσεις στο κόστος της εισαγόμενης ενέργειας. Μια δημοσιονομική στρατηγική αγκυρωμένη στη βραχυπρόθεσμη ονομαστική λογιστική αντί στη θεσμική ανθεκτικότητα, ενέχει τον κίνδυνο να αφήσει το κράτος ανέτοιμο όταν επιδεινωθούν οι εξωτερικές συνθήκες.

Το παράδοξο των εσόδων

Η ευπάθεια αυτή πηγάζει από το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, όπου η φορολογική αρχιτεκτονική της Κύπρου εμφανίζει ένα εντυπωσιακό διαρθρωτικό παράδοξο. Μολονότι οι θεσμοθετημένες κλίμακες φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φαίνονται προοδευτικές επί χάρτου, τα συνολικά δημόσια έσοδα -που προβλέπονται στα €17,1 δισ. (40,1% του ΑΕΠ) για το 2027- εξαρτώνται δυσανάλογα από τους έμμεσους φόρους κατανάλωσης, ενώ ο συσσωρευμένος πλούτος και το παθητικό κεφάλαιο παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αφορολόγητα.

Οι έμμεσοι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών προβλέπεται να αποφέρουν €5,3 δισ. (12,4% του ΑΕΠ) και οι εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων αναμένεται να αποδώσουν €5,5 δισ. (12,9% του ΑΕΠ). Την περίοδο 2008–2025, οι εισφορές αυτές λειτούργησαν ως αδιάκοπη δημοσιονομική ροή, αφού τριπλασιάστηκαν σε μέγεθος, ενώ οι πληρωμές του ταμείου αυξήθηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό, χωρίς καν να διπλασιαστούν. Αντιθέτως, η άμεση φορολογία παραμένει υποτονική, με τους φόρους επί του εισοδήματος και του πλούτου να αποδίδουν μόλις €4,4 δισ. (10,3% του ΑΕΠ) το 2027.

Οι διανεμητικές συνέπειες αυτού του μείγματος εσόδων είναι έντονα οπισθοδρομικές. Επειδή οι έμμεσοι φόροι επί της κατανάλωσης υπερβαίνουν τους άμεσους φόρους επί του εισοδήματος, τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος -τα οποία δαπανούν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των αποδοχών τους σε βασικά αγαθά που υπόκεινται σε φόρο προστιθέμενης αξίας- επωμίζονται δυσανάλογο μερίδιο του εθνικού φορολογικού βάρους. Στα ανώτερα κλιμάκια της εισοδηματικής κατανομής, προνομιακά καθεστώτα λειτουργούν συστηματικά ως ασπίδα έναντι της αναδιανομής. Όσοι δεν έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο επωφελούνται από γενναιόδωρες απαλλαγές, ενώ το κράτος δεν επιβάλλει κανέναν γενικό ετήσιο φόρο καθαρού πλούτου. Σε συνδυασμό με την ολίσθηση των φορολογικών κλιμακίων λόγω της δημοσιονομικής επιβάρυνσης και τα στοχευμένα φορολογικά παράθυρα που ευνοούν τους υψηλόμισθους, το φορολογικό σύστημα διευρύνει ενεργά την εισοδηματική ανισότητα εις βάρος των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων.

Άμυνα, μισθολόγια και επενδύσεις

Εάν το σύστημα φορολογικών εσόδων της Κύπρου αντανακλά μια ασύμμετρη πολιτική σύμπραξη, το προφίλ των δημοσιονομικών δαπανών αποκαλύπτει μια οικονομία ολοένα και περισσότερο εγκλωβισμένη σε διαρθρωτικές ακαμψίες. Οι συνολικές ενοποιημένες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να ανέλθουν στα €15,6 δισ. (36,6% του ΑΕΠ) το 2027, αυξημένες σε σύγκριση με τα €15,3 δισ. (37,8% του ΑΕΠ) το 2026. Η πλέον ανελαστική δαπάνη αφορά τις αμοιβές του δημόσιου τομέα, οι οποίες προϋπολογίζονται στα €4,6 δισ. ή 10,7% του ΑΕΠ - υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης για το 2025 (10%), παρότι παραμένουν χαμηλότερες από το προ κρίσης ανώτατο επίπεδο του 13% του ΑΕΠ το 2008. Το μισθολογικό αυτό κόστος ωθείται ανοδικά από τη διεύρυνση της δημόσιας υπηρεσίας και την πλήρη αποκατάσταση του μηχανισμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, ο οποίος επαναφέρει την καταβολή της από το 90% στο 100% από τον Ιούλιο του 2027.

Παράλληλα με το αυξανόμενο κόστος προσωπικού, η Λευκωσία έχει προχωρήσει σε δραστική διεύρυνση των αμυντικών δαπανών. Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας πρόκειται να εκτιναχθεί κατά 42,5%, στα €895 εκατομμύρια (2,1% του ΑΕΠ), εκ των οποίων τα €430 εκατομμύρια αφορούν άμεσες αμυντικές προμήθειες. Αυτή η απότομη συσσώρευση εξοπλισμών καταδεικνύει ένα κλασικό δίλημμα προμηθειών των μικρών κρατών. Το φυσικό κεφάλαιο συσσωρεύεται πολύ ταχύτερα από το ανθρώπινο κεφάλαιο που απαιτείται για την απορρόφησή του, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την επιχειρησιακή του χρησιμότητα. Μολονότι οι αυτοματοποιημένες πλατφόρμες, οι αναβαθμίσεις στρατιωτικών βάσεων και οι συμβάσεις συντήρησης από προμηθευτές δύνανται να αποτρέψουν την αδράνεια του υλικού, η Εθνική Φρουρά δεν μπορεί να καταστήσει πλήρως επιχειρησιακό ένα σύγχρονο οπλοστάσιο χωρίς βαθύτερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την επέκταση του μόνιμου επαγγελματικού της σώματος και την επίλυση χρόνιων αδυναμιών στην εκπαίδευση.

Το ευρύτερο δημοσιονομικό αντιστάθμισμα είναι αδιαμφισβήτητο. Η διοχέτευση περιορισμένων δημόσιων πόρων σε αμυντικές προμήθειες εντάσεως κεφαλαίου, συνοριακές υποδομές και εξοπλισμό επιτήρησης -με ταυτόχρονη παγίωση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του δημόσιου μισθολογίου- παραγκωνίζει τις παραγωγικές μη στρατιωτικές επενδύσεις. Στην πράξη, το κράτος ιδιωτικοποιεί έκτακτα εταιρικά κέρδη, ενώ κοινωνικοποιεί τα δημοσιονομικά βάρη μέσω οπισθοδρομικών φόρων κατανάλωσης και περιορισμένων δημόσιων υπηρεσιών. Εν τω μεταξύ, οι πληρωμές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένουν η μεγαλύτερη λειτουργική κατηγορία δαπανών, στα €6,2 δισ. (14,6% του ΑΕΠ), περιλαμβανομένων παροχών σε είδος ύψους €1,3 δισ., ενώ οι πάγιες επενδύσεις συρρικνώνονται στο 3% του ΑΕΠ (€1,26 δισ.), καθώς η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ βαίνει προς ολοκλήρωση και οι επενδύσεις μετατοπίζονται προς τα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής. Σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές κατηγορίες του κράτους, εξακολουθεί να υφίσταται χρόνια υπο-επένδυση σε ζωτικούς τομείς δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της απονομής της δικαιοσύνης, της διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων, των ενεργειακών δικτύων, των δημόσιων μεταφορών και της κοινωνικής προστασίας.

Η αποτυχία των δημόσιων αγαθών

Πουθενά αλλού οι ανεπάρκειες της μακροοικονομικής ορθοδοξίας της Λευκωσίας δεν είναι πιο ορατές απ' ό,τι στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Αντί να κινητοποιήσει την άμεση δημόσια ανέγερση κατοικιών και τον ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό για να διασφαλίσει τη στέγαση ως θεμελιώδες δημόσιο αγαθό, η κυβέρνηση βασίστηκε σε αποσπασματικά κίνητρα από την πλευρά της προσφοράς και σε διαθέσεις κρατικής γης. Οι τρέχουσες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την πώληση κρατικών οικιστικών οικοπέδων σε δικαιούχες οικογένειες με έκπτωση 75%, την παροχή πολεοδομικών κινήτρων, την προώθηση ιδιωτικών αναπτύξεων «Ανέγερσης προς Ενοικίαση» και την κατανομή €70 εκατ. μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, για την ανέγερση περίπου 460 μονάδων προσιτής στέγασης προς ενοικίαση.

Τέτοια μέτρα εδράζονται στην εσφαλμένη παραδοχή ότι οι απορρυθμισμένες αγορές ακινήτων θα αυτοδιορθωθούν μόλις επιδοτηθούν επαρκώς οι ιδιώτες εργολάβοι ανάπτυξης γης. Ωστόσο, σε μια μικρή, ανοικτή νησιωτική οικονομία εκτεθειμένη σε κερδοσκοπικές εισροές κεφαλαίων, η στεγαστική και υδατική ασφάλεια δεν μπορούν να ανατεθούν αποκλειστικά στους μηχανισμούς εξισορρόπησης της αγοράς. Χωρίς μεγάλης κλίμακας δημόσια παροχή και δεσμευτικά οικολογικά οικοδομικά πρότυπα που να παρακάμπτουν τις κερδοσκοπικές στρεβλώσεις, οι σταδιακές εκπτώσεις γης και τα περιορισμένα προγράμματα ενοικίασης απορροφώνται ταχέως από τον ευρύτερο πληθωρισμό των ακινήτων.

Δημοσιονομική πολιτική και βιώσιμη ανάπτυξη

Η δημοσιονομική αξιοπιστία που μετράται αποκλειστικά με ονομαστικά ισοζύγια αποτελεί «ψευδαίσθηση». Η αληθινή θεσμική ανθεκτικότητα απαιτεί την υπέρβαση του φετιχισμού των πλεονασμάτων και τη μετάβαση προς μια συνειδητή αναδιαμόρφωση του δημοσιονομικού συμβολαίου του κράτους. Για την Κύπρο, αυτό σημαίνει διεύρυνση της άμεσης φορολογικής βάσης, ώστε ο παθητικός πλούτος και τα απροσδόκητα εταιρικά κέρδη να συνεισφέρουν δίκαια παράλληλα με την εργασία. Συγκράτηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής με ταυτόχρονη επένδυση στον τεχνικό και επαγγελματικό χαρακτήρα της δημόσιας υπηρεσίας και της άμυνας. Και στοχευμένη κατεύθυνση του δημόσιου σχηματισμού κεφαλαίου στη στέγαση, την ενεργειακή μετάβαση, και τις βασικές υποδομές. Μόνο μέσω της ευθυγράμμισης των δημόσιων οικονομικών με τη μακροπρόθεσμη ανθρώπινη και οικολογική ευημερία θα μπορέσει η Κύπρος να μετατρέψει τους τρέχοντες ευνοϊκούς μακροοικονομικούς παράγοντες σε διαρκή εθνική ισχύ.

* Οικονομολόγου και μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του Βολτ Κύπρου. Οι απόψεις είναι προσωπικές. Το άρθρο βρίσκεται, επίσης, στο substack του συγγραφέα https://ioannistirkides.substack.com/publish/posts/published. Η στατιστική ανάλυση βασίστηκε στο Σχέδιο Δημοσιονομικού Προγράμματος της κυβέρνησης για το 2027, με τα ποσοστά προς ΑΕΠ προσαρμοσμένα βάσει των αναθεωρημένων εθνικών λογαριασμών.