Οι βιώσιμες επενδύσεις απαιτούν κάτι περισσότερο από κεφάλαιο. Απαιτούν αξιόπιστους εταίρους, προβλέψιμες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και μακροπρόθεσμο όραμα. Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στη Μέση Ανατολή, η Ιορδανία αποτελεί αξιόπιστο εταίρο. Η Ιορδανία προσφέρει τα θεμέλια αυτά, καθώς και μια ευκαιρία για την Ευρώπη να δώσει νέα διάσταση στη μακρόχρονη εταιρική σχέση της με το Βασίλειο, περνώντας σε μια νέα γενιά επενδύσεων στην περιοχή που ενισχύει την κοινή μας ευημερία και ασφάλεια.

Το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και οι εμπορικές σχέσεις της Ιορδανίας την καθιστούν ιδανική βάση για επιχειρήσεις που αναζητούν περιφερειακές και διεθνείς αγορές. Η τοποθεσία της μπορεί να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να διαφοροποιήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να συνδεθούν με αναδυόμενους οικονομικούς διαδρόμους. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι βιομηχανικές εξαγωγές της Ιορδανίας ανήλθαν σε περίπου 5,5 δισ. ευρώ (6,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ), σημειώνοντας αύξηση κατά 8,9 % σε ετήσια βάση. Το 2025, τα βιομηχανικά προϊόντα της έφτασαν σε 150 παγκόσμιες αγορές, υποστηριζόμενα από ένα εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποτελούν ήδη μέρος αυτής της ιστορίας. Μια μελέτη χαρτογράφησης της ΕΕ αποτυπώνει τη συμβολή 80 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ιορδανία: περίπου 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσιο κύκλο εργασιών, σχεδόν 230 εκατ. ευρώ σε εταιρικούς φόρους και 22.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν. Η παρουσία αυτή παρέχει τη βάση για βαθύτερους οικονομικούς δεσμούς, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανοίγοντας νέες ευκαιρίες τόσο για τις ιορδανικές όσο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων απαιτεί εμπορικά βιώσιμα έργα, αξιόπιστες υποδομές, προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον και πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το όραμα της Ιορδανίας για τον οικονομικό εκσυγχρονισμό αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων που επεκτείνουν την παραγωγική ικανότητα και δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 3% σε ετήσια βάση. Η σύνδεση του δηναρίου με το δολάριο ΗΠΑ, η οποία διατηρείται από το 1995, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νομισματική πολιτική, ενώ τον Μάιο του 2026 η Fitch επιβεβαίωσε εκ νέου την αξιολόγηση της Ιορδανίας ως BB– με σταθερές προοπτικές. Οι καταχωρίσεις αλλοδαπών εταιρειών που ανήκουν σε ιδιοκτήτες από χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) αυξήθηκαν κατά 23% το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ το σύνολο των καταχωρίσεων εταιρειών αυξήθηκε κατά 7%.

Η στρατηγική και συνολική εταιρική σχέση ΕΕ-Ιορδανίας, η οποία δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, παρέχει ένα φιλόδοξο πλαίσιο για τη μετουσίωση της πολιτικής εμπιστοσύνης σε οικονομικές ευκαιρίες. Η δέσμη μέτρων ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2027 συνδυάζει 640 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις, 1 δισ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή με ευνοϊκούς όρους και περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις που πρέπει να κινητοποιηθούν. Αυτά τα κεφάλαια θα δώσουν ώθηση στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οδηγώντας σε πραγματικές αποδόσεις.

Η συνεργασία με την Ευρώπη μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Μέσω επενδυτικών επιχορηγήσεων, εγγυήσεων και εταιρικών σχέσεων με ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων, στη βελτίωση της βιωσιμότητας των έργων και στην κινητοποίηση νέας χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει, επίσης, περισσότερες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την οικονομία της Ιορδανίας.

Στις κοινές μας προτεραιότητες περιλαμβάνονται οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ύδρευσης, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η εφοδιαστική και η μεταποίηση υψηλής αξίας —τομείς στους οποίους τα δυνατά σημεία της Ιορδανίας συνδυάζονται με την ευρωπαϊκή εμπειρογνωσία και στους οποίους οι επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την περιφερειακή συνδεσιμότητα. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς η Ευρώπη διαφοροποιεί την αλυσίδα εφοδιασμού της, καθιστώντας τις επιχειρήσεις πιο ανθεκτικές στους κλυδωνισμούς και ενισχύοντας τον ρόλο της Ιορδανίας ως άγκυρας της περιφερειακής σταθερότητας.

Η επενδυτική διάσκεψη Ιορδανίας-ΕΕ στις 19 Νοεμβρίου στη Νεκρά Θάλασσα αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω μετατροπή αυτής της φιλοδοξίας σε απτά έργα. Η ευρωπαϊκή συμβολή στο εθνικό έργο της Ιορδανίας για την αφαλάτωση και τη μεταφορά ύδατος, ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας των υδάτων της χώρας, θα παρουσιαστεί στη διάσκεψη, καταδεικνύοντας την κλίμακα των όσων μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού. Ο ψηφιακός κόμβος της Άκαμπα, με την υποστήριξη της ΕΕ, αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η εταιρική μας σχέση αποφέρει απτά οφέλη. Ο κόμβος επεκτείνει την ικανότητα των κέντρων δεδομένων και τις ψηφιακές υποδομές, παράλληλα με τα σχέδια για μια ακαδημία ανάπτυξης δεξιοτήτων ΤΠΕ και κυβερνοασφάλειας. Η διάσκεψη θα προσφέρει ευκαιρίες για την αξιοποίηση αυτών των έργων και τη σφυρηλάτηση νέων επενδυτικών εταιρικών σχέσεων.

Φέρνοντας σε επαφή τους Ευρωπαίους επενδυτές με τις επιχειρήσεις και τους φορείς υλοποίησης έργων της Ιορδανίας, μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για φιλόδοξες επενδύσεις σε περισσότερους τομείς, δημιουργώντας διαρκή οικονομική αξία και για τις δύο πλευρές. Η Ιορδανία μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ένας σταθερός προορισμός για επενδύσεις: μπορεί να είναι η αξιόπιστη πύλη της Ευρώπης προς την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η επένδυση σε αυτή την εταιρική σχέση αποτελεί επένδυση στην κοινή μας ευημερία και ασφάλεια.