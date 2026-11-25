Η 39χρονη εντοπίστηκε στο δωμάτιο της κατοικίας όπου διέμενε και εργαζόταν, έχοντας αναλάβει τη φροντίδα ηλικιωμένης γυναίκας με κινητικά προβλήματα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στη σκηνή, την απέκλεισαν και διενήργησαν εξετάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων παραλήφθηκαν και τεκμήρια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις ο θάνατος της 39χρονης φέρεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ενώ δεν προκύπτουν, επί του παρόντος, ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή αυτοχειρίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου εξακολουθούν να διερευνώνται. Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού, καθώς και τα αποτελέσματα των ιστοπαθολογικών εξετάσεων και η αξιολόγηση των τεκμηρίων που παραλήφθηκαν από τη σκηνή.

Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκε από την Αστυνομία η συνδρομή ιατροδικαστών, ωστόσο δεν διενεργήθηκε επιτόπια αυτοψία, με τους ιατροδικαστές να φέρονται να έχουν λάβει φωτογραφικό υλικό από τη σκηνή μέσω διαδικτύου.