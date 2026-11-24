Της Ανδρούλλας Καμιναρά

Πρώην Πρέσβειρα της ΕΕ

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, που έκρινε ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία σε βάρος των Ροχίνγκια, έχει σημασία και για άλλες υποθέσεις γενοκτονίας, μεταξύ αυτών και για την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ για τη Γάζα.



Τι έγινε στη Μιανμάρ;



Τον Αύγουστο του 2017, ο στρατός της Μιανμάρ άρχισε να εκτελεί μαζικά Ροχίνγκια, να καίει ολόκληρα χωριά στην πολιτεία Ραχίν (Rakhine), να διαπράττει συστηματικά βιασμούς και να ασκεί τρομακτική βία εναντίον αμάχων. Ο στρατός παρουσίασε τις επιχειρήσεις του ως απάντηση στις συντονισμένες επιθέσεις της ένοπλης οργάνωσης ARSA, που αποτελείτο από Ροχίγκαν, αλλά σίγουρα δεν αντιπροσώπευε όλους τους Ροχίγκα. Πίσω από αυτές τις θηριωδίες βρισκόταν μια βαθιά ριζωμένη αντίληψη που είχε καλλιεργηθεί, ότι οι Ροχίνγκια δεν ήταν καν άνθρωποι, αλλά όντα κατώτερα, χωρίς δικαιώματα και χωρίς ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στους μήνες που ακολούθησαν, πάνω από 700.000 Ροχίνγκια αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο γειτονικό Μπανγκλαντές.



Πώς έγινε δυνατό να διαπραχθεί γενοκτονία αυτής της κλίμακας;



Η γενοκτονία δεν αρχίζει μόνο με τις μαζικές δολοφονίες. Προηγείται συχνά η συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί ένας ολόκληρος λαός ως λιγότερο ανθρώπινος, ως μια ομάδα της οποίας η ζωή δεν έχει την ίδια αξία με τη ζωή των άλλων.

Η Αούνγκ Σαν Σου Τσι (Aung San Suu Kyi), που έγινε παγκοσμίως γνωστή για τους αγώνες της εναντίον της στρατιωτικής δικτατορίας και τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, ηγήθηκε της αντιπροσωπείας της Μιανμάρ στη Χάγη το 2019 και υπερασπίστηκε τη θέση της χώρας της. Αντί να υπερασπιστεί τους Ροχίνγκια, αρνήθηκε να αναγνωρίσει την πραγματική έκταση των εγκλημάτων εναντίον τους. Από επίσημα κυβερνητικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδονταν μηνύματα που υποβάθμιζαν ή αρνούνταν τις καταγγελίες για τις θηριωδίες, ενώ η ρητορική μίσους παρουσίαζε τους Ροχίνγκια ως υπανθρώπους, ακόμη και ως παράσιτα ( ο όρος κατσαρίδες είχε χρησιμοποιηθεί).

Η πλατφόρμα Facebook χρησιμοποιήθηκε συστηματικά για τη διάδοση προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και μηνυμάτων μίσους που αποανθρωποποιούσαν τους Ροχίνγκια και συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος ανοχής απέναντι στη βία. Μάλιστα, θύματα της γενοκτονίας προσέφυγαν δικαστικά εναντίον της Meta, της εταιρείας που διαχειρίζεται το Facebook, θεωρώντας ότι ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας συνέβαλε στην υποκίνηση της βίας εναντίον τους.

Όσα είδα στη Μιανμάρ και στο Μπανγκλαντές

Την περίοδο εκείνη ήμουν Διευθύντρια Επιχειρήσεων στην υπηρεσία ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO), με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την Ασία και επομένως και τη Μιανμάρ. Επισκέφθηκα αρκετές φορές το Κοξ Μπαζάρ (Cox’s Bazar) στο Μπανγκλαντές, όπου κατέφυγαν οι περισσότεροι Ροχίνγκια που εκδιώχθηκαν από τα σπίτια και τα χωριά τους. Επισκέφθηκα επίσης καταυλισμούς στη Ραχίν, μέσα στη Μιανμάρ, όπου οι Ροχίνγκια ζούσαν σε απάνθρωπες συνθήκες.



Στους καταυλισμούς μίλησα με ανθρώπους που είχαν επιζήσει από τις θηριωδίες. Οι μαρτυρίες τους και όσα είδα με έκαναν να αντιληφθώ από κοντά, πού μπορεί να οδηγήσει η συστηματική αποανθρωποποίηση μιας ολόκληρης κοινότητας και να πιστέψω ότι πράγματι επρόκειτο για γενοκτονία.



Τον Οκτώβριο του 2017, μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη της μαζικής εκδίωξης, συμβάλαμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης δωρητών στη Γενεύη, μαζί με το Κουβέιτ και οργανισμούς του ΟΗΕ. Η διάσκεψη εξασφάλισε δεσμεύσεις ύψους άνω των 344 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες που τους φιλοξενούσαν, καθώς και για την ανθρωπιστική ανταπόκριση στη Μιανμάρ.



Ακολουθούν κάποιες φωτογραφίες από τις επισκέψεις αυτές.

Γυναίκες σε “safe house”.

Παιδάκια στο καταυλισμό.

Οι Ροχίνγκια βάφουν το πρόσωπο τους με άσπρο για να μην μαυρίζουν απο την ήλιο γιατί το άσπρο δέρμα θεωρείται όμορφο.

Πώς προέκυψε η υπόθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης;



Την προσφυγή κατέθεσε το 2019 η Γκάμπια, μια αφρικανική χώρα περίπου 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, με τη στήριξη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας. Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης της, Αμπουμπακάρ Ταμπαντού, είχε επισκεφθεί τους καταυλισμούς στο Κοξ Μπαζάρ, είχε ακούσει και αυτός τις μαρτυρίες των προσφύγων και αποφάσισε ότι η Γκάμπια δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχη. Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε το 2022 ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να επικαλεστεί την ευθύνη άλλου συμβαλλόμενου κράτους για παραβίαση της Σύμβασης για τη Γενοκτονία, ακόμη και αν το ίδιο δεν έχει υποστεί άμεση βλάβη. Ο ρόλος που έπαιξε η μακρινή Γκάμπια και η πρόθεση της να καταγγείλει τη Μιανμάρ γιατί απλά γινόταν κάτι που έπρεπε να καταδικαστεί, απαιτεί τον σεβασμό μας.



Η απόφαση για τη γενοκτονία των Ροχίνγκια



Στις 19 Νοεμβρίου 2026, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία εις βάρος των Ροχίνγκια. Είναι η πρώτη φορά που το Δικαστήριο κρίνει ένα κράτος υπύθυνο για τη διάπραξη γενοκτονίας. Η απόφαση θέτει δύο ευρύτερα ερωτήματα:



• Θα κριθούν και άλλα κράτη υπεύθυνα για τη διάπραξη γενοκτονίας;

• Τι ευθύνη έχουν τα κράτη που γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος γενοκτονίας και είχαν τη δυνατότητα να δράσουν, αλλά δεν το έπραξαν;



Σύμφωνα με τον καθηγητή Philippe Sands, η απόφαση μπορεί να έχει καθοριστική σημασία για την υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου σχετικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. «Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του στη Γάζα είχαν ως στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ότι, επομένως, η πρόθεση καταστροφής μιας ομάδας δεν θα μπορούσε να είναι το μόνο εύλογο συμπέρασμα. Στην υπόθεση των Ροχίνγκια, το Δικαστήριο απέρριψε το αντίστοιχο επιχείρημα της Μιανμάρ ότι οι επιχειρήσεις της αποσκοπούσαν στην καταστολή εξέγερσης. Έκρινε ότι, από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης, η γενοκτονική πρόθεση ήταν το μόνο εύλογο συμπέρασμα».



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι στην παράγραφο 487 της απόφασης διευκρινίζονται επίσης τα ακόλουθα:



• «Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας για την πρόληψη της γενοκτονίας [..] γεννάται από τη στιγμή που ένα κράτος πληροφορείται ή θα έπρεπε κανονικά να έχει πληροφορηθεί ,ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να διαπραχθεί γενοκτονία».

• «Η υποχρέωση πρόληψης δεν είναι υποχρέωση αποτελέσματος. Ένα κράτος δεν υπέχει ευθύνη απλώς και μόνο επειδή οι προσπάθειές του δεν απέδωσαν [..] Ωστόσο, η υποχρέωση πρόληψης της γενοκτονίας δεν επιτρέπει σε ένα κράτος που έχει τη δυνατότητα να δράσει απέναντι σε σοβαρό κίνδυνο γενοκτονίας να παραμένει αδρανές, ποντάροντας στο ενδεχόμενο να μην επέλθει τελικά η γενοκτονία».

• «Η διεθνής ευθύνη για παραβίαση της υποχρέωσης πρόληψης της γενοκτονίαςδενπροϋποθέτει διαπίστωση ότι διαπράχθηκε γενοκτονία».



Η απόφαση για τους Ροχίνγκια θέτει ένα δύσκολο ερώτημα και για τη Γάζα. Όταν ο κίνδυνος γενοκτονίας έγινε σοβαρός και εμφανείς, τι έκαναν τα κράτη που είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις εξελίξεις; Το ερώτημα αφορά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με ιδιαίτερο βάρος, όπως π.χ. η Γερμανία. Αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πότε χρησιμοποίησε τα διπλωματικά και οικονομικά μέσα που διέθετε, και ποια άφησε ανεκμετάλλευτα;



Η Κύπρος έχει κι αυτή ευθύνη για τη στάση που κρατά με τις επιμέρους πρωτοβουλίες που παίρνει και για ότι κάνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να ζητήσει στο Συμβούλιο συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των αμάχων και να εργαστεί με άλλα κράτη μέλη για την υιοθέτησή τους. Εκεί κρίνεται και η συνέπεια της δικής μας επίκλησης του διεθνούς δικαίου, στο αν το υπερασπιζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα όταν αφορά άλλους, όπως ζητούμε να το υπερασπίζονται όταν αφορά εμάς.





